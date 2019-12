Contaminación: demagogia y muerte

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Automóviles contaminan y pagan una millonada

“Napito” quiso brincarse las trancas

Abrid escuelas y se cerrarán las cárceles

Concepción Arenal, 8120-1893; pensadora española

#ContaminaciónAtmosférica, #Polución, #Urbes, #CDMX, #Verificación, #Híbridos, #Vehículos, #Calentamiento, #CO2, #HoyNoCircula. #Outsourcing, #LeyNapito #GómezUrrutia #ParlamentoAbierto #Empresarios, #Solución. #ValleRedondo, #Vino. #Lifting.

La última información del Inegi destaca que a nivel nacional circulan alrededor de 40 millones de vehículos, de los cuales, 13 millones están en la megalópolis, es decir, el 34.3% del total. Esto convierte al área metropolitana de la Ciudad de México en una auténtica bomba contaminante que daña la salud de los que aquí vivimos y trabajamos; más de 15 millones de personas.

Estimaciones extraoficiales, consideran que para 2020, la mala calidad generaría pérdidas superiores a los 30,000 millones de pesos y alrededor de 40 mil muertes prematuras a consecuencia de los contaminantes, 103,000 hospitalizaciones y 6 millones de consultas médicas. El instituto Mexicano de la Competitividad registró que de 2010 a 2013, los costos económicos en México fueron mayores a 14,000 millones de pesos, 19,000 muertes prematuras, 53,000 hospitalizaciones y 3.1 millones de consultas médicas.

Aunque es una tragedia, representa una oportunidad invaluable de negocio. Firmas como Toyota, Nissan y General Motors, que podrán aumentar sus ventas de autos híbridos o eléctricos al ser los principales promotores de esta movilidad ante los cambios al programa “Hoy No Circula” en Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, cantaron victoria luego de que el gobierno federal determinó que los autos híbridos o eléctricos no necesitaban verificación.

Sin embargo, la producción de estos vehículos es insuficiente y las estaciones de carga en las ciudades y carreteras son totalmente escasas. En México ya se comercializan el ícono de los autos eléctricos en el mundo, Tesla; el Nissan Leaf, el Chevrolet Spark EV y Volt; Toyota Prius; los modelos i3 y el i8 de BMW; Twizy de Renault y los modelos e-Hybrid de Porsche. Pero, todavía no es solución para la contaminación.

Aunque el problema de la contaminación del aire suele enfocarse en la Ciudad de México y el área metropolitana, la situación de otras urbes del país es igual o más seria en cuanto a emisiones contaminantes.

La Calculadora del Aire, una herramienta hecha por el Imco para medir las emisiones contaminantes y calcular el impacto económico en 34 ciudades del país encontró que las ciudades con mayores concentraciones de partículas PM10 fueron Mexicali, con 137.2; Monterrey, con 72.7; la zona metropolitana del Valle de México con 50.3 puntos y Guadalajara, con 41.4 puntos. Los niveles de concentración anuales de partículas PM10 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son de 20 puntos.

Estas partículas son especialmente dañinas porque entran profundamente en los pulmones, donde pueden causar inflamación y empeoramiento de condiciones cardíacas o pulmonares; lo que puede ocasionar muerte prematura.

Los padecimientos más recurrentes y relacionadas con la mala calidad del aire son enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía e influenza, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y crónicas obstructivas. En cuanto al ozono, principal causante de la última contingencia ambiental, otras urbes de México también presentan fuertes concentraciones anuales incluso mayores, como León, con 68.9 puntos y Monterrey, con 55.2, de acuerdo con un estudio del Clean Air Institute, con datos de 2011.

La mala calidad ambiental deja pérdidas económicas de por 30 mil millones de pesos; 35 mil muertes prematuras, 105,000 hospitalizaciones y más de 4 millones de consultas médicas en todo el país.

PODEROSOS CABALLEROS: Luego de que el CCE cuestionó fuertemente la propuesta de ley que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing, el Senado frenó la iniciativa. Dos horas antes, la minuta de reforma había sido aprobada en Comisiones con sólo la presencia de legisladores de Morena, PES y PT. El líder minero y Senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, su principal impulsor, salió a dar una conferencia de prensa con todo triunfalista. Se había saltado las trancas del líder de su fracción parlamentaria y pretendía que unos minutos después aprobara el Pleno su propuesta. Sin embargo, después del pronunciamiento del CCE, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, frenó la iniciativa para su mayor análisis. Y no fue precisamente por el pronunciamiento empresarial, sino por la actitud de “Napito”, que no reconoció autoridades. Por ello, seguramente tras consultarlo con el Presidente de la República, mandaron a una discusión pública, en el llamado Parlamento Abierto, la ley de “Napito” y otras leyes que están en el Congreso. El líder minero se pasó de la raya. *** En respuesta al mandato de la Corte, que obliga al Congreso a legislar respecto a las deficiencias legislativas que motivaron 24 mil amparos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, diputados presentaron un nuevo ordenamiento que busca ser a prueba de amparos de funcionarios que no aceptan que se les reduzca el salario. Pablo Gómez (Morena) propone sancionar con multas de hasta 84 mil pesos e incluso inhabilitación a quien autorice, pague u omita reportar que su salario es mayor al del Presidente de la República. *** El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado presentó una iniciativa para prohibir a los bancos “directa o indirectamente, que contacten por cualquier medio a sus clientes para realizar una gestión de pago o cobro precio al vencimiento de la obligación de pago respectiva”. La iniciativa del morenista busca reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el fin de evitar el acoso telefónico a usuarios, que se practican ya sea con las llamadas con fines publicitarios, bajo los cuales los usuarios reciben ofertas, y las relacionadas con los servicios de cobranza, para solicitar el pago de algún adeudo. *** Alex Cetto, CEO de Valle Redondo está muy contento porque presentó su nuevo vino bajo la marca D-Vino, que se caracteriza por ser el primero en el mundo en un envase de Tetra Pak de 330 mililitros, lo que abre nuevas opciones de consumo gracias a la practicidad de su envase y tamaño que es equivalente a dos copas. En México, donde esta industria tiene un valor de 32 mil millones de pesos y el consumo aumentó a más de un litro al año per cápita, esta empresa nacional es la principal productora de vino en el país, de la mano de marcas como California y Cuatro Soles. Su división de bebidas con alcohol representa 60% de su negocio global. Exporta sus productos a Estados Unidos, Centroamérica, Asia y el Caribe.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, filial de Grupo Cotemar, obtuvo las certificaciones ISO9001:2015, ISO14001: 2015 e ISO45001:2018, las versiones más actuales de las normas internacionales en materia de Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, respectivamente. Las certificaciones de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, ISO por sus siglas en inglés certifican que una empresa cumple con los requisitos de una norma internacional, con lo cual se asegura la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios a nivel global. Lifting de México, pasó por un proceso de auditoría por el organismo de certificación, que evaluó la empresa cumple con los requisitos normativos y legales en beneficio de sus trabajadores.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos