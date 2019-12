Con el Daan Method, los caballos aprenden sin ser violentados

David Andrade promueve la “Doma al natural”

Arturo Arellano

David Andrade es un experto domador de caballos, originario de la Ciudad de México. Su contacto inicial en el mundo ecuestre fue a la edad de 8 años de edad en el Lienzo Charro de Naucalpan, agrupación a la que perteneció por 5 años. Posteriormente formó parte del equipo charro de Cahuacán durante 8 años y actualmente promueve la “Doma al natural” o Daan Method, con el que los caballos aprenden sin ser violentados.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el experto nos explica que “llevo como 35 años trabajando con los caballos, entrenamiento de doma en libertad y para ello hay que conocer el comportamiento del caballo, su lenguaje, su psicología y en base a ello lograr varios objetivos, principalmente poderlo montar. Para lograrlo esta técnica se basa en no castigarlo más bien hacer un lazo de amistad basado en la confianza y amor al caballo. Este proceso puede llegar a demandar semanas o hasta meses, se busca ganar la confianza del caballo mediante respeto, paciencia y amor. En ningún momento se le infunde dolor o miedo. El caballo domado de esta manera no queda traumatizado, por lo que no suelen demostrar malos comportamientos ni actitudes temerosas; suele ser confiado y leal hacia su compañero humano, presentando un comportamiento manso y noble”.

Andrade ha practicado varías disciplinas de las que dice: “Siempre se aprenden cosas nuevas, como modificar nuestro comportamiento que es la única manera de lograr resultados y con paciencia. En este caso el caballo te da la pauta para ir avanzando. Prácticamente para cualquier disciplina el caballo va a hacer lo que le pidas, como si fuera un perro, porque se logra ese vínculo donde el respeto es primordial. El caballo refleja su buena voluntad”.

Reconoce que en los espectáculos que usan caballos, “justamente existe, tanto la parte agresiva, donde síi se les castigaba y sometía a maltrato, pero también está esa otra, donde no lo hacen, he tenido la fortuna de ir a circos, por ejemplo, y darme cuenta de que conviven en libertad, no solo caballo con domador, sino en el mismo espectáculo, salen 10 o 15 caballos en escena y para que hagan eso, deben trabajar con este tipo de métodos de doma al natural, sino no, el caballo no trabajaría de esa manera, en seguida reflejan cuando son lastimados y no saldrían con esa confianza en grupo”.

Abunda en que “la mayoría de los caballos necesitan sociabilidad entre ellos, necesitan estar en manada. Los caballos siendo muchos se sienten seguros, pero la responsabilidad es de nosotros, cuando no sabemos aplicar la fuerza correcta”. Sobre el trato de caballos en desfiles militares detalló que “en este tipo de desfiles más allá de la parafernalia que está padrísimo, la fuerza es mal aplicada, se ve en el rostro de los caballos, por el mal manejo de los jinetes. Por la parte de que la gente puede verlos, está bien, pero, sí hace falta una cultura más amplía para no subirlos a la fuerza a los remolques y darles sus tiempos adecuados. Entre aplausos, tantos coches, ellos podrían asustarse”.

Por otra parte, define que los caballos son nobles y en sincronía con los humanos, pueden ayudarnos “existe, por ejemplo, la equinoterapia, no sé mucho de eso, pero se sabe que tienen la temperatura más grande que cualquier otro animal en el cuerpo y sus movimientos son más grandes, de modo que en gente con cierta discapacidad, despiertan puntos y conexiones cerebrales. El corazón del caballo regula nuestros latidos, es por ello que mucha gente se beneficia de ello”.

Concluye que este tipo de método es para todos aquellos que están próximos al caballo y quienes quieran tener mayor control sobre el animal, pero fundamentado en un mayor conocimiento. David Andrade se encuentra en redes sociales como @daanhorsemanship a través de las cuales se le puede contactar para cualquier tipo de información al respecto.

