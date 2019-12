“Somos lo que creemos ser”: Melendi

Hoy, avalado por la experiencia, el amor a su trabajo y el talento que posee lanza “10:20:40”, un número que simboliza su número de discos, los años de carrera musical y su edad

“10:20:40” es la nueva producción discográfica de Melendi, producida por Sony Music y que recién logró una preventa exitosa en tiendas de España y ahora está en México mostrando al público su evolución musical y humana, misma que lo catapulta como uno de los exponentes favoritos de habla hispana en este país, en el cual el artista ofreció una serie de entrevistas con diversos medios, entre ellos DIARIOIMAGEN, para platicar acerca de esta nueva producción y rememorar cómo llegó a esta etapa de madurez musical.

Recordemos que en noviembre de 2007, el cantante español fue detenido por la Guardia Civil española, el motivo: provocar el regreso de un avión con destino a México a Madrid, acaparando la mirada y comentarios de la prensa internacional quien dijo el cantautor mostró una actitud violenta debido a su estado etílico, lo que hoy el artista califica como un “episodio triste y hasta vergonzoso”, sin embargo, eso lo hizo “regresar a él mismo y es que finalmente somos lo que creemos ser, eso quedó atrás”, dijo.

Hoy, avalado por la experiencia, el amor a su trabajo y el talento que posee lanza “10:20:40”, un número que simboliza su número de discos, los años de carrera musical y su edad. De esta producción se deprenden temas como: “El Ciego”, “Casi”, “Tan Tonto Como Tú” y “Adiós Soledad”, temas que ya son respaldados por el gusto del público, quien además disfruta del artista en la nueva edición de “La Voz Kids México”, programa en el que comparte con Carlos Rivera y Lucero.

“El ser humano se hace de errores, de aprender de ellos y no recaer en lo mismo, creo que la mayoría de las sociedades estigmatizan el error. Como todos me he equivocado muchas veces, lo importante es el número de veces que he tenido que revisarme, incluso he tenido problemas con las drogas y he crecido, la idea general de este disco es lanzar un mensaje para el ser humano, vencer la crisis de los 40”, dijo.

Finalmente, Melendi habló acerca de sus grandes maestros: sus hijos, de quienes asegura ha aprendido mucho, incluso más de ellos que en ninguna experiencia que la vida le haya dado. “Los hijos te cambian, a mi me han cambiado la visión de las cosas. A nivel artístico no sé si afecta directamente, lo que sí sé es que la vida afecta a tus opiniones. Todo está relacionado y yo soy yo y todo lo que me rodea, así que ellos ahora son yo”, externó.

