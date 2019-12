¿Siempre chivos?

La política de menor uso de recursos crediticios que lleva a cabo la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México es una señal de fortaleza, puesto que se cuenta con una gran capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago, señaló el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX.

En este sentido, la diputada Valentina Batres Guadarrama se congratuló con la política de reducción de la deuda, derivado de que el próximo año se propone para finales de 2019 un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos, es decir, mil 500 millones menos (28%) que los solicitado para 2019.

En el marco de la mesa de trabajo con Roberto Carlos Fernández, Tesorero de la Secretaria de Administración y Finanzas de la capital, y las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, la vicecoordinadora de Morena dijo: “Entendemos que de esta manera ira bajando el peso relativo de la deuda en el gasto de la ciudad, a la vez que van bajando las tarifas de interés; además se liberan recursos para la inversión y el gasto social”.

IMPUESTO A JUEGOS DE AZAR… El diputado Carlos Hernández Mirón aclaró en reunión con el Procurador Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Edwin Meraz Ángeles, que no se aumentarán los impuestos como el predial, suministro de agua, tenencia y otros. También dijo que no se va a gravar un impuesto más a las personas que tienen vehículo; “eso no existe en esta ciudad y hago énfasis en ello para que el contribuyente no tenga una mala información”.

No obstante, calificó como positivo el impuesto que se pretende hacer a los juegos de azar y a las bebidas alcohólicas, “ya que esto ayudaría a inhibir el consumo excesivo en ambos rubros, así como prevenir enfermedades derivadas de su mal manejo”. “Nos llama la atención de manera conjunta el aumento del 200% el consumo de alcohol en mujeres”.

El diputado Hernández resaltó el trabajo conjunto que se ha hecho con los estados de México e Hidalgo para homologar el cobro por emplacamiento, aunque lamentó que Morelos aún no se sume a dicha iniciativa que tiene como propósito evitar que evadan el pago de la tenencia en su estado de origen.

Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda recibieron este martes al funcionario de la CDMX con el objetivo de ampliar la información respecto a los datos, conceptos y procedimientos empleados en la elaboración del Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020.

Allí, la legisladora Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que una de las mesas con ese fin, tiene por objeto ampliar la información respecto, en el marco del proceso del análisis que realizan estas comisiones unidas respecto a las reformas al código a la Iniciativa de Ley de Ingresos y al proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020”.

RETROCEDE PODER COMPRAR…Con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), que recaban de manera conjunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México en 32 ciudades del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas, revela las percepciones sobre la situación económica actual del hogar de los entrevistados respecto a la de hace un año.

La encuesta expone la situación económica esperada del hogar dentro de doce meses; la situación económica presente del país respecto a la de hace un año; la situación económica del país dentro de doce meses, y qué tan propicio es el momento actual para la adquisición de bienes de consumo duradero.

En este sentido, el noviembre del presente año, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 43.5 puntos con datos desestacionalizados, nivel que significó una reducción mensual de

(-) 0.4 puntos.

El documento explica que con cifras desestacionalizadas, en el penúltimo mes de 2019 el componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual, frente a la que tenían hace doce meses, mostró un incremento mensual de 0.4 puntos.

