“Nuestros temas te ahorran la terapia”: Cuarteto de Nos

El vocalista de la agrupación aseguró que su éxito se debe a que son auténticos en sus letras

Claudia Arellano

Luego de presentarse con éxito este fin de semana en el Mora Mora de Cancún y en el Festival Catrina de Puebla, la agrupación Uruguaya, Cuarteto de Nos, platicó con DIARIO IMAGEN, acerca de estos encuentros con sus seguidores mexicanos quienes tienen una íntima conexión con sus temas. Roberto Musso, quien afirma que este año lo están cerrando en grande, comentó. “Creo que no hay mayor bendición que trabajar, mi hija dice que yo no trabajo, que me la paso de viaje con mis amigos, lo cual me pone a pensar en que es una maravilla hacer lo que te gusta, y sí, de alguna manera Cuarteto de Nos es un encuentro siempre con los amigos. Creo que siempre estar en México es estar como en casa, este show del domingo fue algo de lo que verán en la presentación del Vive Latino el próximo año, estamos felices de poder cerrar este año con tantas presentaciones y el amor de nuestros cómplices, los seguidores”, dijo.

Asimismo Roberto comentó que Cuarteto de Nos, mas allá de ofrecer un espectáculo busca dejar una enseñanza en sus seguidores y todo aquel que los escuche, incluso, entre risas, dijo que ellos ahorran la terapia psicológica a sus seguidores ya que le envían un contundente mensaje a la reflexión a través de sus letras, que se conservan vigentes debido a las problemáticas actuales que se viven en casi todo el mundo.

“Jueves es la producción más reciente y sigue conservando ese estilo que tenemos desde el inicio, no se trata solo de música, es enviar un mensaje, en este disco se habla de redes sociales, del ser humano, de las carencias a las que nos estamos ofertando cada día como personas. El Cuarteto de Nos, siempre estará fiel a su mensaje, más que una fórmula de éxito tenemos la autenticidad de ser quienes somos”, dijo.

Musso comentó de esta forma detalles del decimosexto álbum de estudio de la banda de rock uruguaya, mismo que se publicó el 16 de agosto de 2019 a través de plataformas digitales, bajo el sello de Sony Music Argentina, además el álbum fue presentado en Buenos Aires el 20 de septiembre del mismo año en el Luna Park, donde asegura tuvieron un éxito rotundo con el respetable que sigue de cerca su trabajo. Por cierto “Punta Cana”, es el primer sencillo que se conoce de esta producción musical, tema producido por el mexicano Camilo Lara en el estudio Sonic Ranch.

Roberto nos habla de “Mario Neta”

“En este momento tan revolucionario, tan lleno de manifestaciones, es bueno echar un vistazo a lo que tenemos como problemáticas internas y que nos consumen, de donde parte en el hoy el conflicto interno que se manifiesta después en el externo, yo tenía muchas ganas de hacer un personaje que fuera representante del hiperconsumismo por eso ‘Mario Neta’, se trata de un tipo que dice que es feliz trabajando desde las 7 de la mañana, 16 horas por día para comprar lo que quiere, eso deriva en que no le importe la parte emocional y ni cuenta se dé”, dijo, quien agrega: “¿Cuántos no vivimos así cada día?”.

Movimientos sociales y “América Latina harta”

Musso compartió su sentir respecto los movimientos sociales que se viven actualmente en casi todo el mundo, asegura que para él es interesante toda esta energía que se está haciendo presente sobre todo en América Latina, misma que refleja en el tema “Llegó Papá”, que justo aborda el tema de los gobiernos que en general se dan en este continente, en el cual asegura pueden surgir grandes cambios, pero depende también del ciudadano, y su cambio de mentalidad y actitud.

“Con este tema tuve la oportunidad de ser alguien distinto, alguien que procuro no ser (risas), y es que fue mi tiempo de ser el personaje malo, mesiánico y megalómano. Lo pensé siendo más como un líder de esos locos que se autoproclaman salvadores, tiene arreglos raros que cuadran con lo que somos y lo que actualmente está viviendo nuestro continente, la gente está harta de más de lo mismo, por eso estas manifestaciones masivas en Colombia, Bolivia, Chile y México”, dijo.

En el mismo tenor Roberto dijo sentirse orgulloso de las protestas feministas en el mundo, ya que como todos es hijo de una mujer, y tiene una hija, a la cual jamás le pediría callarse si vive o ve una injusticia, aseguro que aquello de “calladita te ves más bonita”, es una patraña más de un sistema que decidió decir quién podía participar y emitir una opinión y quien no.

“Ninguna revolución o cambio históricamente ha sido pacifico, desgraciadamente, siempre se rompe algo, se mancha algo, lo material quedaría en segundo término, si de verdad se le diera solución a lo que se manifiesta, no soy vocero de ningún tipo de violencia, pero tampoco quiero una hija sumisa o partícipe de lo que no es correcto, Cuarteto de Nos está muy en tono de las manifestaciones, nuestra música, en sí misma es una manifestación, un llamado al pensamiento crítico, empezando por uno. Cuando hice el tema ‘no llora’, me puse en el papel de que quiero para mi hija, era todo mi sentir, de querer una mujer fuerte, que no lloré ante el mínimo impacto o injusticia en su vida, un llamado para que sea una valiente, aunque papá o mamá no estén ahí mismo”, dijo.

Finalmente, Musso comentó que siente total empatía con las mujeres que en el mundo han salido a manifestar sus derechos, afirmo que para él no es nada agradable ver los comentarios que desacreditan el movimiento o dejan hueco a algún tipo de burla, ya que la mayoría de las veces la burla parte del conocimiento total, y solo se hace desde la información superficial que se llega a dar por parte de algunos medios.

“Al ser padre de una niña, siento una responsabilidad aun mayor de cambio, no te voy a decir el discurso de que la paternidad me cambio la vida, porque hay quien decide no cambiar, creo que lo que te cambia es enamorarte de verdad, saber que el amor de padre es distinto, y no hay puntos medios al ser padre, tengo un compromiso con ella, así que no puedo criticar, un movimiento que solo en sí mismo saben sus formas de protesta, durante años dijeron que era correcto y qué no para ellas, y ahora que todo se ve claro, les causa enfado, lo curioso es que hasta a algunas mujeres le enoja, lo que otras luchan, por mi hija, por la tuya o la de él, que se luche por lo justo”, concluyó.

El Cuarteto de Nos es un grupo uruguayo de rock alternativo y rap rock con elementos pop, electrónicos y cómicos, formado en Montevideo, Uruguay. Los hermanos Musso (Roberto y Ricardo) jugaban a crear la ciudad imaginaria llamada “Tajo”, con todos los poetas y personajes que luego se convertirían en los protagonistas de sus canciones.

