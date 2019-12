La gran voz de Christina Aguilera hace vibrar el Palacio de los Deportes

Tras 18 años de ausencia

El público se estremeció cuando cantó en español su gran éxito “Pero me acuerdo de ti”, que incluyó en su gira “The X Tour”

La cantante estadunidense Christina Aguilera se presentó en la Ciudad de México con su espectáculo “The X Tour”, con el que dio un repaso a su carrera luego de 18 años de ausencia en México

La noche comenzó con su sencillo “Bionic”, a la que siguieron “Your body” y “Genie in a bottle”, tema con el que se dio a conocer en 1999 y “Pero me acuerdo de ti”, canción con la que fue introducida al mercado latino a inicios de su carrera.

Luego de un cambio de atuendo, la también actriz continuó su espectáculo con “Dirrty”, “Vanity” y “Express”, tema principal de la cinta Burlesque, que protagonizó al lado de Cher.

La intérprete continuó con la clásica de Patti Labelle “Lady Marmalade” para luego dar paso a “Can’t hold us down”, “Sick of sittin’”, “Maria” y “Make me wanna pray”.

Antes de dar paso a una sección en español donde interpretó “Falsas esperanzas” y el bolero “Contigo en la distancia”, original de César Portillo, Aguilera se dio tiempo de homenajear a la reina del pop, Madonna, con un cóver a “Like a prayer”.

Tras cambiar nuevamente de indumentaria, la popera interpretó “Ain’t no other man” y “Candyman”, temas de su álbum con big band, para luego dar paso a “Accelerate”.

La velada terminó con sus éxitos “Fighter” y “Beautiful”, aunque regresó al escenario para cantar “Let there be love”.