El Haragán y Cía festejará 30 años de trayectoria musical en el Auditorio Nacional

En esta ocasión, como la agrupación cumple 30 años, tocará 30 canciones, por lo que se espera un espectáculo de gran duración el próximo 19 de abril de 2020

Aarón Ávalos

Será el próximo 19 de abril de 2020 cuando el conjunto liderado por Luis Álvarez, mejor conocido como “El Haragán”, celebre tres décadas de carrera.

En esta gira continuará con el estilo que los caracteriza y ha presentado en funciones anteriores, en esta ocasión, como cumple 30 años, tocará 30 canciones, por lo que se espera un espectáculo de gran duración.

Los integrantes de El Haragán y Cía comentaron que les gustaría presentarse también en Estados Unidos y volver a Canadá, pero también tienen confirmadas presentaciones en España, Colombia y Argentina, siendo América Latina una de las regiones donde más rock se escucha, y donde también tienen muchos seguidores.

Luis Álvarez explicó el origen de su apodo, el cual no es de su agrado en la actualidad, pero nunca pudo cambiárselo porque por más que trató que se le llamara de diferentes formas, el público y los presentadores continuaban nombrándolo “El Haragán”.

“Hice una canción que se llama ‘El Haragán’ y la presenté en un concurso, gané el premio y entonces el conductor dijo: “Con ustedes, ‘El haragán’, refiriéndose a mí y no a la canción. Habían medios importantes y al otro día salió una nota, a la semana todos me decían ‘El Haragán’. Traté de ponerle al grupo ‘Los amigos de Lucas’, ‘Luis Álvarez’, ‘Los de abajo’, y todos me decían ‘está bien, eres el haragán’, entonces se me quedó. Pero viendo el logotipo, que es comercial, nos funcionó bastante bien, entonces funcionó, pero todavía no me acostumbro”.

Para la selección de las canciones que interpretarán, aseguraron que no se trata de algo fácil puesto que cada vez que deben elegir previo a un concierto, cada uno tiene ideas diferentes y representa un momento difícil, por lo que el público podrá participar en este proceso. Para esto, la gente podrá entrar a la página oficial de la banda, en donde se encuentra paso a paso la manera en que podrá elegir las canciones que desee escuchar.

Se espera además que cuenten con artistas invitados, se tratan de más sorpresas para su público y conforme se acerque la fecha, se revelarán quiénes los acompañarán, sin embargo, adelantaron que está latente la posibilidad de que esté presente Rubén Albarrán de Café Tacvba.

El boxeo será también uno de los conceptos presentes en el concierto debido a que para ellos, El Haragán ha tenido una lucha durante estos 30 años por posicionarse, ganarse al público y mantenerse vigente. También por eso se debe que en la portada del disco, Luis Álvarez aparezca con guantes de box.