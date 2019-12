Para mí, lo más importante en este momento es mi incursión en “Hoy no me puedo levantar”: Belinda

Los fans ya están abarrotando las localidades: Gou

Sólo se ofrecerán 60 funciones a partir del próximo 31 de enero en el Centro Cultural Teatro 1, donde el cantante Yahir dará vida a “Mario”

El productor Alejandro Gou aseguró que más adelante ya no se ofrecerán más funciones de este musical, cuya licencia concluye en el 2020

Claudia Arellano

Con un teatro lleno de medios de comunicación fue que se anunció la próxima temporada y última del musical “Hoy no me puedo levantar”, mismo que ha creado gran expectativa gracias a que a este elenco se une Belinda, quien dará vida a “María”, durante las 60 funciones que se ofrecerán a partir del 31 de enero de 2020 cuando se presente en el Centro Cultural Teatro 1.

“Es algo totalmente distinto, es un desafío, en esta versión se le dará un peso distinto a los papeles femeninos. Estoy preparándome a cada momento, ya que esta obra es prioridad para mí, creo que Alejandro (Gou) no pudo reunir mejor equipo de trabajo, yo he adorado a todos mis compañeros que se han sumado a este proyecto que sin duda nos deja una sensación de querer dar más; crecí con la música de Mecano, mis papás son españoles y pues ya sabes Mecano es de ley”, dijo Belinda en una de sus intervenciones.

Por su parte ,Yahir, quien dará vida a “Mario”, comentó que para él esta puesta significa un reto más en su carrera actoral, pues aunque ya ha dado vida a “Pedro” en el musical “Jesucristo Súper Estrella”, esta propuesta lo mantiene muy entusiasmado, pues se trata de la obra que tiene a muchos atentos a esta nueva versión.

“Esto es más que una obra, en México, Mecano es un referente claro de la cultura pop, no es lo mismo Pedro que Mario, son matices bien distintos y uno debe meterse en el papel y dejar satisfecho al público, estoy feliz de poder ser parte de este gran cierre porque hasta donde sabemos no habrá mas tiempo de licencia para presentar este musical por el vencimiento de los derechos, por un lado es muy triste, pero por otro lado para nosotros es un placer ser parte de este broche de oro”, dijo.

Bajo la dirección de Juan Ríos y la coreografía de Maria Menesses “Hoy no me puedo levantar” será una versión más corta a diferencia de las otras entregas, sin embargo, no perderá su esencia misma que ha cautivado al respetable, que es testigo de la historia de amor entre Mario y María, quienes tienen un romance en torno a sus amigos, que aderezan la historia que revive los años 80s.

“Es una obra única llena de talento y no es por nada, pero es una de mis favoritas, siempre poner esta obra me da mucho gusto, conocí a Nacho en Madrid y a él siempre le da mucho gusto que esta obra se presente, pero finalmente todo tiene un fin y la licencia se vence este 2020, no creo que de momento haya modo de renovar, pues eso tendrían que verlo los hermanos Cano directamente, y eso es ajeno a nosotros”, dijo el productor Alejandro Gou.

Con Sergio Basáñez como Venancio y Sharid Cid como Malena, la obra suma nuevo talento que de igual modo está entusiasta con esta melancólica obra que además de rememorar la época, hace un recorrido musical por los éxitos de la banda pop española quien dio fama a temas como: “7 de septiembre”, “Un año mas” y “Me cuesta tanto olvidarte”, solo por mencionar algunas.

“Sumarme a este elenco es para mi una alegría, por que es uno de los musicales mas aclamados en este país, mi papel es ya mas maduro, pero se disfruta mucho, a Yahir ya lo conocía pero a Belinda no, y a diferencia de lo que se dice, todos son un equipo muy responsable y lleno de entusiasmo, tengo que agradecer mucho a Alejandro por la oportunidad y es un deleite, que esperamos el publico no se pierda esta ultima etapa del musical,”, dijo en su turno Sergio Basáñez.

Finalmente el productor Alejandro Gou comentó que se trata de un musical totalmente renovado y que a pocos días de anunciarse el estreno para 2020 los fans ya están abarrotando las taquillas del Centro Cultural Teatro 1.

Con Sergio Basáñez como Venancio y Sharid Cid como Malena, la obra suma nuevo talento que de igual modo está entusiasta con esta melancólica obra que además de rememorar la época, hace un recorrido musical por los éxitos de la banda pop española quien dio fama a temas como: “7 de septiembre”, “Un año mas” y “Me cuesta tanto olvidarte”, solo por mencionar algunas.