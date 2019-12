La Orquesta Sinfónica del Estado de México mostrará su “Navidad por el mundo”

Más de 200 artistas en escena

Se presentará en el Centro Cultural Mexiquense Texcoco, el 14 de diciembre y posteriormente en el Teatro Morelos de Toluca, el 17 del mismo mes, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías

Arturo Arellano

La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), El Coro Polifónico del Estado de México (CPEM) y la recién creada Compañía de Danza del Estado de México ofrecerán dos conciertos navideños gratuitos denominados “Navidad por el mundo”, un concepto con el que pretenden mostrar a través e la música, como se celebra esta festividad den diferentes latitudes.

Con música de todos los países, más de 200 músicos y cantantes ofrecerán un espectáculo visual de primer nivel en dos conciertos navideños, primero en el Centro Cultural Mexiquense Texcoco, el sábado 14 de diciembre, y posteriormente en el Teatro Morelos de Toluca, el 17 del mismo mes.

Para ofrecer más detalles al respecto, el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) Rodrigo Macías, platicó en entrevista con DIARIOIMAGEN: “Conjuntamos a varios grupos artísticos, los más destacados del Estado de México, que son la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, el Coro Polifónico del Estado de México y la Compañía de Danza del Estado de México, todos en dos conciertos completamente gratuitos. La gente va a poder ver a muchas personas en escena, más de 200 artistas celebrando la Navidad para la familia, vamos a escuchar música de navidad mexicana pero también de otros países”.

Ahonda que el objetivo es que “cómo se celebra la Navidad en diferentes partes del mundo, nosotros queremos mostrar a través de la música cómo es esta festividad en Latinoamérica, México, Europa, en Oriente, entonces la gente que va a venir al concierto va a escuchar las canciones tradicionales que todos conocemos, pero también reggae, bossa-nova, ritmos de diferentes lugares”.

Por lo anterior, asegura que “realmente va a ser un viaje a las diferentes latitudes y maneras de celebrar, porque en México, por ejemplo, hace frío, pero no como en otros países y hay incluso países donde se celebran estas fechas hasta con calor, de modo que esto lo llevaremos a la parte visual, con luces y la Compañía de Danza del Estado de México, que lucirá diferentes vestuarios a la par de las proyecciones”. Y adelantó “tenemos sorpresas va a participar David Robinson con nosotros, más dos invitados sorpresas, una mujer entre ellos”.

Al ser un concierto gratuito, dice, “esto se debe a una sola cosa, el gran esfuerzo del Estado de México y su ahora política cultural, que me parece muy importante, porque se están llevando de manera gratuita este tipo de eventos, lo cual es un gran esfuerzo, porque se trata de logística, gente, empleos, todo esto tiene un costo en otras ciudades y es fantástico que en este caso sea gratuito y de los mexiquenses para los mexiquenses”.

Aseguró que este tipo de eventos es para todo tipo de público. “Efectivamente sucede que algunos creen que esta música es elitista, pero yo pienso de otra manera, no se necesita conocimiento previo, esta música no discrimina, hay que darnos la oportunidad de sentir cosas distintas, cuando escuchan música en vivo es otra experiencia, no es lo mismo el iPad, el celular y los audífonos, que la vibración que generan los músicos en vivo, más aún cuando son más de 90 con ballet, danza, solo quien asiste puede constatar la enorme diferencia, es un espectáculo para todos”.

Finalmente, no descarta la posibilidad de llevar este concepto fuera del Estado de México. “Pensamos que sí podríamos ir a otras partes, este es el inicio, nosotros obviamente siendo de casa empezamos por ahí, pero nos encantaría que los grupos mexiquenses fueran a otra parte de México, hay dos proyectos para llevar, pero son planes aún que esperamos concretar”, concluyó.