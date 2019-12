Inició la venganza de AMLO contra Calderón

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Genaro García Luna, la guerra declarada -Recibe Cuevas Tello premio al buen Gobierno Municipal

Independientemente de que el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos del calderonismo, Genaro García Luna, sea o no culpable de lo que se le acusa y por lo que fue aprehendido en Dallas, Texas, -en lo que constituyó una verdadera bomba decembrina-, ya se especula en los corrillos políticos, si acaso esto se tratará de una venganza ni más ni menos que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del ex presidente Felipe Calderón, a quien considera uno de sus más acérrimos enemigos y no aceptará ningún “puente” que el michoacano intente tender.

Como se recordará, el tabasqueño empezó por destruir todo aquello que tuviera tufo calderonista, independientemente de si era bueno o malo, como por ejemplo, el Seguro Popular. Inmediatamente después, si bien el Ejecutivo culpó, -y lo sigue haciendo-, a las administraciones pasadas de todo lo que se padece en esta llamada Cuarta Transformación, los “dardos” más cargados han ido dirigidos, consuetudinariamente, a la administración de Calderón Hinojosa.

A todas luces se nota que el odio de López Obrador hacia el expanista, es enorme y visceral, así que la detención de García Luna es considerado por el tabasqueño, como un certero golpe al michoacano, que cada vez que lo mencionaba el Ejecutivo, el expresidente iba creciendo, pero ahora con esta bomba decembrina, quién sabe que pueda ocurrir.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, informó que pedirá la extradición del extitular de Seguridad Pública, para lo cual ya se integra la correspondiente carpeta que tiene como objetivo, solicitar a un juez que solicite la extradición, por delitos tan graves como: conspiración, declaraciones falsas, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y delincuencia organizada, más lo que se acumule.

Prácticamente, acabando Genaro García con su encomienda al frente de lo que fuera la SSP, apenas cuatro días después, se mudó a Florida, donde instaló una empresa de seguridad, Glac Consulting, definido como “un corporativo que integra reconocida experiencia y conocimiento en seguridad, tecnología y gestión de riegos; con consultores de prestigio internacional de más de 20 años de servicio en áreas de Seguridad Pública, Seguridad Nacional e Inteligencia”.

Uno de los productos que Glac Consulting ofrecía a los clientes era la prevención de lavado de dinero, terrorismo y corrupción.

Nadie podría negar que la carrera de García Luna en estas lides, fue meteórica. Especialistas coinciden en señalar que la presunta espiral delictiva de este personaje habría iniciado en 2001. Años después, narcotraficantes de la talla de Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como “La Barbie” y Jesús Zambada, alias “el Rey”, lo señalaron. El primero, lo acusó de recibir millonarios sobornos así como de encabezar una red de corrupción por un periodo de diez años, mientras que el segundo, también lo acusó de haber recibido la nada despreciable cantidad de 56 millones de dólares del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva para, entre otras funciones, facilitar el trasiego de droga.

García Luna respondió que tales declaraciones eran falsas y que en todo caso, era una especie de venganza por parte de dichos narcotraficantes por el combate frontal que él había encabezado en contra de esa estructura delincuencial e incluso analizó la posibilidad de demandar a Zambada, pero eso se perdió.

Habrá que estar atentos a lo que ocurra en la audiencia programada para el martes de la próxima semana.

Se trata pues de otro asuntito más para el súper secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, como si no tuviera suficiente con las negociaciones del T-MEC y la “estrellita” que se colgó, sobre el caso García Luna, dijo que él y el resto del gabinete, se enteraron de tal detención luego de que el Departamento de Justicia de EU hiciera público el tema. Agregó el canciller que México cooperará con cualquier investigación “más aun que son asuntos que nos interesan mucho”.

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón, por “las benditas redes”, dijo desconocer los detalles de esta detención y subrayó, está pendiente de la información que confirme tanto el hecho como los cargos.Así las cosas, todo indicaría que en esta llamada cuarta transformación, la guerra está declarada; la de López Obrador en contra del ex presidente Calderón. ¡Qué tal!

Municiones

*** Algo que quedó claro ayer fue el trabajo de equipo y de alianzas que ha tejido el diputado Mauricio Tabe, presidente de la Junta de la Coordinación Política, en el Congreso de la Ciudad de México. En su informe de labores, estuvieron presentes diputados de todos los grupos parlamentarios, funcionarios, senadores y dirigentes del PAN y del PVEM. La pluralidad y camaradería en estos tiempos no es común observar. Mauricio Tabe, quien también es coordinador del PAN, dio un mensaje muy claro: compartir causas para resolver los problemas del país y de la Ciudad de México.

*** Recibió Jaime Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2019, otorgado por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y la Asociación Mexicana de Municipios (AMEXMUN). El galardón le fue otorgado por gobernar con planeación, orden, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos. En la Gala de Premiación, que se llevó a cabo en el Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, se destacó la gestión sobresaliente de Bahía de Banderas en el impulso de iniciativas de innovación y estrategias exitosas de gestión pública fácilmente replicables en otras ciudades, como la reestructuración de la deuda municipal, el mejoramiento de la calificación crediticia, aumento de los ingresos, cumplimiento de compromisos de pago y una mayor aplicación de recursos a obra pública. Cuevas Tello recibió una deuda de más de mil millones de pesos y en 2 años consiguió, con armonización contable y transparencia, el pago de 390 millones de pesos; certificarse bajo la Norma ISO 37120 e incrementar 60 por ciento los ingresos propios recaudados con respecto al año 2017, además de obtener la mayor cantidad de participaciones federales en su historia.

