Cayó “El mudo”

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Nuevamente el gobierno estadounidense es el que da la pauta para actuar en contra de personajes mexicanos vinculados a la actividad política inmersos en el mundo de la corrupción y/o del narcotráfico.

Tocó ahora el turno de ser detenido en aquella nación al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como antes sucedió con el ex gobernador Tomás Yarrington, el ex Procurador de Nayarit Edgar Veytia y otros más.

La detención de García Luna ocurre bajo tres acusaciones de conspiración por tráfico de cocaína y otro por declaraciones falsas, por lo que fue detenido en Dallas, Texas.

Los delitos están radicados en una corte de Nueva York y se presume que recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en sus tiempos de poderoso funcionario policíaco.

La historia pública de Genaro (entre sus críticos se le conocía como “el Mudo”, por una tartamudez que le atacaba en ocasiones) corría basada en filtraciones, leyendas y versiones, algunas fieles a lo sucedido y otras no tanto.

Se creía que en algún momento se actuaría en contra de él en México, cosa que nunca ocurrió.

Había algo que preocupaba a García Luna, la posibilidad de ser acusado y detenido en Estados Unidos, razón por la que su presencia en ese país fue disminuyendo, después de que por un tiempo pretendió vivir en Miami.

El que fuese secretario de Seguridad Pública en la administración presidencial de Felipe Calderón Hinojosa se mantuvo reservado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero a últimas fechas se le veía con gran frecuencia en restaurantes de la CDMX, casi siempre acompañado de su esposa.

Su mansión del sur de la capital del país llena siempre de elementos de seguridad, camionetas blindadas y motocicletas de todo tipo, se advirtió ausente de todo ello, desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Esa imagen austera se acompañaba de menciones sobre la posibilidad de integrarse al gobierno de la 4T, algo que nunca fue sustentado por ninguna autoridad y hasta dejó de publicar sus artículos en un diario capitalino.

García Luna déspota, prepotente, arbitrario, abusador en sus momentos de mayor esplendor se convirtió en un personaje, sencillo, humilde, amable, saludador de quien se le acercara en los lugares que frecuentaba.

De aquel soberbio García Luna que fue evidenciado por la construcción de su mansión en el sur del entonces Distrito Federal y que actuó en consecuencia contra quien pensó había sido el filtrador de las fotos, acusándolo sin bases ni fundamentos de todo tipo de delitos que fueron rechazados y considerados como una actitud revanchista de venganza, que le costó tres meses bajo arraigo al personaje en cuestión, ya no queda nada. Ahora le toca a él sufrir detención, aunque con evidencias y realidades.

La detención de este abogado, maestro universitario y Doctor en Derecho, que tuvo la desgracia de ser vecino del llamado “Mudo” fue uno más de los abusos de Genaro en usufructo del poder, como el montaje de Florence Cassez, el patrocinio de una serie de televisión y algunas otras acciones.

Ahora habrá que seguir el desarrollo de su juicio y esperar que suceda con todo su grupo entre los que se encuentran destacados jefes policíacos en activo y otros en retiro y si alguno de ellos podría estar vinculado también en estos asuntos.

