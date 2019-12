EU hace dos “regalazos” navideños a AMLO: la detención de García Luna y la confirmación del T-MEC

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El martes 10 de diciembre de 2019 va a figurar en un lugar especial del diario presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Ese día EU encarceló a Genaro García Luna quien como secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón —afirma Jesús Zambada García, hermano de “El Mayo” Zambada— habría recibido del Cártel del Golfo, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán 50 millones de dólares, según indicó Richard P. Donoghue, fiscal de Estados Unidos.

En este soborno también habría participado Gabriel Regino, quien fue asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adicionalmente, el mismo martes, casi a la misma hora en que se daba a conocer la captura de García Luna en Texas, en Palacio Nacional, los negociadores Jesús Seade (México), Chrystia Freeland (Canadá) y Robert Lighthizer (EU) firmaron un adendum para así revalidar el T-MEC ante el Congreso de Estados Unidos.

La sorpresiva aprehensión del ex secretario de Seguridad en el periodo 2006-2012 le abre a López Obrador -y desde luego a EU- la posibilidad de ir por el ex presidente Felipe Calderón, a quien acusa de haberle robado la elección presidencial en 2006.

Para ello sólo bastaría que el hermano del “Mayo” Zambada amplíe en su declaración de que el dinero iba también para el presidente de México, en ese momento.

O que García Luna negocie involucrar en el tema a su exjefe, a cambio de una reducción de su pena.

En cualquier caso, si se involucra a o no al ex presidente Calderón, éste está virtualmente política y electoralmente quemado.

El partido México Libre que está a punto de lograr su registro y que es dirigido por él y su esposa Margarita Zavala, nacerá muerto.

Con México Libre los Calderón-Zavala pretendían convertirse en la oposición que hace falta para enfrentar el poder casi absoluto que detenta López Obrador.

La detención de García Luna lo hundió antes de lograr su registro.

Hoy sólo quedarían los registros del Partido Redes Sociales, de Elba Esther Gordillo, y Encuentro Solidario con el cual Hugo Erik Flores está a punto de recuperar al Partido Encuentro Social que fue cancelado por no lograr la votación en julio de 2018 para mantener su registro.

Ambos partidos pretenden operar para apoyar a AMLO.

Reconfirman el T-MEC

El otro súper-regalo de EU a AMLO, sin duda, fue la suscripción del T-MEC que le garantiza a su gobierno ingresos multibillonarios garantizados para cada año de su mandato, empleo y crecimiento con desarrollo.

El desenlace del T-MEC inició la mañana del domingo pasado con un sorpresivo encuentro informativo y de concertación del canciller Marcelo Ebrard con la cúpula del Senado, encabezada por Ricardo Monreal, y en la que participan los otros coordinadores parlamentarios así como Mónica Fernández, presidenta de esa cámara.

La firma de ayer fue igualmente sorpresiva luego de que en horas se supo que vendrían los negociadores de EU y Canadá quienes llegaron casi directamente a Palacio Nacional a suscribir el adendum que garantiza la aprobación del Tratado por parte del Congreso de EU.

En ese evento el primero en hablar fue Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Celebramos que México, Estados Unidos y Canadá hayan concretado un acuerdo que permita avanzar hacia una aprobación y ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá… reconocemos el trabajo por parte del equipo negociador mexicano, liderado por el subsecretario Jesús Seade, con la dirección del canciller Marcelo Ebrard”.

Recordó luego los cinco temas que formaron las llamadas líneas rojas del acuerdo, que estuvieron a punto de provocar un retraso de años en la entrada en vigor del nuevo tratado.

El zacatecano consideró que la pericia y habilidad de los negociadores lograron finalmente “un buen acuerdo”.

Ahora procederá que todo esto pase por la nueva aprobación del Senado mexicano, indicó.

Rosario rechaza el juicio político

Al responder a través de sus abogados el juicio político iniciado en su contra en San Lázaro, Rosario Robles no solo cumplió con los tiempos sino con el requisito de responder a este proceso.

Así, de entrada, exigió el sobreseimiento de este proceso y advirtió que de continuarlo, los diputados que lo apoyen incurrirían en una responsabilidad tanto jurídica como política.

La ex jefa de Gobierno del DF, ex presidenta del PRD y ex secretaria de Sedesol y Sedatu, con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, afirmó que este juicio político simplemente no procede porque “ha estado plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales”.

Sus abogados Epigmenio Mendieta, Julio Hernández Barros y Javier Sánchez Rojas, señalaron:

“Venimos a solicitar el sobreseimiento del presente procedimiento de juicio político, derivado de la notoria y manifiesta improcedencia, debido a que, en principio, violan su derecho humano de presunción de inocencia reconocido tanto por la Constitución, como por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

Consideraron que este juicio político violenta el derecho de certeza y seguridad jurídica por carecer de materia y de objeto.

Y es improcedente, afirmaron:

“… porque resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada ya que ella no desempeña actualmente ningún cargo público; además, de que también ya fue –injusta y arbitrariamente- inhabilitada” por la Secretaría de la Función Pública.

Y es que, indicaron, esos son los dos únicos objetivos de un juicio político: la destitución de un funcionario y su inhabilitación.

Otra ilegalidad es que, afirmaron:

“…la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo, lo que implica una transgresión al segundo párrafo del Artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 3º fracción IV y 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, dando como resultado la nulidad de la respectiva sesión”.

Otra violación más es que en esa subcomisión de examen previo, existen 127 denuncias de juicio político pendientes por desahogar en contra de diversas personas, denuncias que fueron presentadas antes que las instauradas en contra Rosario Robles. Sin embargo, esas denuncias pendientes “no han sido tramitadas, y en cambio, de buenas a primeras, se comenzó a dar todo el impulso procesal necesario para enjuiciar de manera exprés a nuestra representada”. La Ley indica que las denuncias deben ser tramitadas en orden de temporalidad. Antes que iniciarle Juicio a Robles se debió cumplir con cada una de las 127 denuncias anteriores.

Y por si todo lo anterior fuese poco, la denuncia de juicio político presentada contra Robles el 23 de abril del año 2013, de acuerdo al artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debió tramitarse en un plazo no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento, “lo que quiere decir que el procedimiento de juicio político que hoy nos ocupa, debió de concluir a más tardar el 23 de abril del 2014”.

O sea…

