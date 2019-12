“¡Así fue mi padre!” retrata la vida de José Alfredo Jiménez

Preparan estreno de un tema inédito

Se presentará este viernes 13 de diciembre en El Centro Cultural Roberto Cantoral, donde además preparan un homenaje a Colombia

Arturo Arellano

“¡Así fue mi padre!” es un performance creado por José Alfredo Jiménez Medel, con el que que pretende contestar las preguntas más recurrentes sobre la vida de su padre, el gran compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Debido a su gran éxito el espectáculo se ha presentado en diversos recintos de Estados Unidos, Colombia y México, pero ahora regresa al Centro Cultural Roberto Cantoral el 13 de diciembre como cierre de su gira 2019.

Jiménez Medel, en entrevista con DIARIOIMAGEN, detalló “para cerrar la gira este 13 de diciembre vamos a tener nuevos videos, canciones y testimoniales. Vamos a estrenar una canción inédita de mi padre, una canción que le escribió al pueblo de Colombia, ya se estrenó antes en Bogotá en el Teatro ABC y les entregamos el manuscrito original las autoridades de aquel país, porque mi padre no alcanzo a grabar, pero dejó testimonio de puño y letra. Vamos a replicar este momento en México con la presencia de las máximas autoridades de Colombia en México”.

Describe que “la canción la escribió mi padre un 3 de octubre de 1970, tuvo un concierto en Bogotá y estando hospedado en el hotel, antes de regresar a México, tomó el menú del restaurante, lo voltea y ahí empieza a escribir una canción, que no es amor ni desamor, es una escrita a un país, a un pueblo y una nación, por ello decidimos que no nos pertenecía y les entregamos el manuscrito original. La canción se llama ‘Colombia, Colombia’ y habla del Señor de Montserrat, que es el Cristo caído, muy venerado en este país y de la piedra preciosa esmeralda que es un símbolo patrio. Al final, la canción termina siendo una plegaria de mi padre, para que Dios le permitiera volver y lo hizo, más de 40 años después con este evento que hicimos para estrenar la canción”.

Explica que “no quisimos dar una copia certificada para que no se pensara que fuera algo apócrifo, porque suena increíble que estemos estrenando un tema inédito después de más de cuarenta años. Lo que hicimos fue sacar unas copias certificadas para el museo y el archivo familiar”.

Lo mismo reconoce, que no cuentan con la música original del tema, “él creaba la música y letra, pero al no saber escribir notas, se llevó la música con él a la tumba, de modo que contacté a un amigo, José Cantoral, gran cantautor y le pedí que le pusiera la música, me respondió que el problema no es que le ponga música a una canción, sino que era una letra de mi padre, pero se lo pedí por la amistad, por el cariño a nosotros y al espectáculo mismo, así, la música es de José Cantoral”.

Aunado a lo anterior, refiere que el espectáculo “tiene la misma calidad y carga de emoción, el mensaje es ‘honra a tu padre’ y la gente cuando ve el show efectivamente se reencuentra con su propio padre, para quienes aún lo tienen es emocionante y para los que no, es aún más fuerte. El espectáculo nació hace 20 años, sin que me diera cuenta a través de una investigación personal, soy el hijo menor, tenía siete años cuando mi padre murió. La curiosidad auténtica me llevó a esto, yo quería saber quien era mi padre más allá de los escenarios, quería saber cómo era cómo persona, humano, padre, amigo, así que me fui con la gente cercana a mi padre para conocer sus facetas detrás del artista”.

Así cuenta con testimonios de Armando Manzanero, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Raphael, Facundo Cabral, Alberto Cortez, César Costa, Tania Libertad, Marco Antonio Muñiz Carlos Monsiváis, Vicente Fernández entre otros.

Concluye: “yo llevo el hilo conductor de la historia, vamos creando cada momento, creamos cuadros y momentos, la idea de la directora es hacer sentir al espectador que están en la sala de la casa, no en un teatro y todos cantamos, reímos, lloramos, porque hay actuación, comedia, drama, son al rededor de 60 temas de mi padre en dos horas”.