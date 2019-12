Listos para el Jive Out Weekend México City

Del 13 al 15 de diciembre en el Hotel Selina

La cultura rockabilly con bandas y maestros de baile se hará presente todo un fin de semana

Arturo Arellano

Tras comenzar a alcanzar un punto importante de auge en el país, los amantes de la música rockabilly, swing y otras tendrán la oportunidad de disfrutar de un evento que rinde tributo a todas la cultura que gira en torno a estos géneros musicales, se trata del Jive Out Weekend México City, que tendrá efecto del 13 al 15 de diciembre en el Hotel Selina con la presencia de bandas y maestros de baile, tanto nacionales como internacionales.

Karla Campos, organizadora del evento y partícipe como una de las representantes más importantes de México en lo que se refiere a competidores de baile, platicó en entrevista con DIARIOIMAGEN. “En mayo, viajamos mi pareja de baile y yo a Canadá a un certamen similar, donde no solo hay bandas presentándose en un festival, sino que se invita a diferentes exponentes de lo que es este tipo de corriente cultural. Pensamos que sería bueno organizar algo en México, porque la cantidad de gente que gusta de esta música, ropa, los autos clásicos es cada vez mayor, así que gestionamos el primer Jive Out que se hace en el país y para ello traemos maestros que aportan a la escena del baile, no solo nacionales, sino también internacionales uno de Jive, otro de rockabilly y uno más de Lindy Hop”

Aunado a lo anterior, destaca que “contaremos con la presencia de la pareja ganadora de rockabilly, Fer y Brenda. Estamos el director del festival y yo ofreciendo un taller también. Serán seis horas de talleres nacionales e internacionales. Además de la fiesta de bienvenida que será el viernes a las 20:00 en Be Bops de la Colonia Roma, con la presencia de Djs nacionales y al día siguiente, los talleres de maestros internacionales y luego las eliminatorias de las competencias de baile, viene gente de Los Ángeles y Canadá en categorías con su pareja y mix and Match en la que te inscribes de manera individual y luego se rotan las parejas”.

Añadió que “para el sábado habrá una fiesta de gala con talento nacional e internacional, mientras que durante todo el fin de semana tendremos expositores que van a estar dando muestra de su talento, diseñadores de ropa, una barbería, salón de belleza ofreciendo sus servicios, por si alguien quiere maquillarse. Cómo se realizará el evento en hotel cerrado no habrá car show, pero más adelante lo gestionaremos también”.

Explica que dada la versatilidad del evento, “tenemos diferentes tipos de pases, desde el full pass, que es acceso total ilimitado a talleres con maestros nacionales e internacionales, incluye las dos fiestas, la previa y la de gala, además de las actividades en el hotel Selina afuera de metro Sevilla. Pero también contamos con pases por día o por evento, para aquellos que solo quieran acudir a una sola cosa incluso si solo quieren ver a las bandas o presenciar los concursos de baile”.

Los Maestros

Didier Jean-Francois // Canadá // Lindy Hop

Anthony Demeter // Canadá // Jive

Josué Durden y Karla Campos // México // Jive

Fernando Martínez y Brenda Ayala // México // Rockabilly

Las Bandas

The Hi-Jivers // Nashville

Dollar Bill and his one man band // UK

Tender Teens // MX

Sr. Swing // MX

T-Bone Trío // MX

Rockets 55 // MX