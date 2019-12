Vive Latino 2020 anuncia sus bandas por día

14 y 15 de marzo, Foro Sol

Los invitados de 31 Minutos se presentarán ambos días para dar pie a bandas como All Them Witches, Carlos Vives, Guns N´Roses, The Rasmusy The Wookies

A través de un boletín de prensa, Ocesa anuncia las bandas y solistas que tocarán por día en la vigésimo primera edición del Festival Vive Latino, que se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Foro Sol.

SÁBADO 14 DE MARZO

31 Minutos, All Them Witches, Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Damas Gratis, Duki, El Poder del Barrio, Elefantes, Fangoria, Francisca Valenzuela, Guns N’ Roses, Hamac Caziim, Jupiter & Okwess, Little Jesus, Los Daniels, Mexfutura, Negro y Las Nieves de Enero, Odio a Botero, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rubytates, Say Ocean, She Wants Revenge, Sho-Hai, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico y Yucatán a Go-Go.

DOMINGO 15 DE MARZO

31 Minutos, Ambar Lucid, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, Babasónicos, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, Ely Guerra, Feria de Frescos, Flor Amargo, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Indios, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva, Los Tucanes de Tijuana, Madame Récamier, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Pillanes, Porter, Portugal. The Man, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, Victoria Malawi, Zero Kill y Zoé (Unplugged).

Vive Latino es una expresión de sentir y vivir, es una religión que con el paso de los años se ha transformado, para bien, más de una vez. Ha mutado en varias ocasiones de piel, todo para dar y ofrecer lo mejor de sí. Una fiesta llena de color, aroma, sentido, distracción y de convivir con las diferentes tribus urbanas que se dan cita en cada edición, donde la hermandad emana y se convierte en un solo grito al unísono de “¡¡¡Vive Latino!!!”.

Comienza la cuenta regresiva para que el festival más querido, amado y respetado de México y Latinoamérica, Vive Latino, siga haciendo historia. Los próximos 14 y 15 de marzo se realizará la vigésimo primera edición en el mismo punto de encuentro de cada año, el Foro Sol.