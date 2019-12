“Carreterazo” en las afueras de Tulum cobra vida de 3 personas

José Luis Montañez

Chocan de frente dos autos; las víctimas 2 mujeres y un hombre

En plena época decembrina, las posadas y fiestas de fin de año, comienzan también, desafortunadamente más accidentes viales, ya sea por manejar bajo los efectos del alcohol o por mera imprudencia de los conductores que manejan a exceso de velocidad. Y muchas veces puede quedar en perdidas materiales, pero otras tantas, llegar a la perdida de vidas humanas, como lo fue el caso del accidente registrado este miércoles en la vía Felipe Carrillo Puerto –Tulum, donde perdieron la vida tres personas, al chocar de frente dos automóviles.

El hecho ocurrió a 10 kilómetros de Tulum, a donde elementos del cuerpo de emergencia y rescate de este municipio y de Felipe Carrillo Puerto se trasladaron para auxiliar a los tripulantes de los dos autos, que según investigaciones preliminares se impactaron de frente a una velocidad, cuyo impacto destrozó prácticamente las unidades.

Uno de los vehículos acabó volcado y en él viajaban las tres personas que perdieron la vida, dos mujeres y un hombre, en tanto que, los elementos de Emergencia evitaron alterar la escena y solicitaron la intervención del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento de los cuerpos y posteriormente realizarles la necropsia de ley para confirmar la causa de muerte, como si no fuera evidente que la causa es la imprudencia de los conductores que no entienden ni respetan las leyes de transito, para salvaguardar su integridad y la de los demás, ya sean otros conductores o transeúntes.

Según testimonios que se integraron para la elaboración del peritaje, uno de los vehículos circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril en sentido contrario, por lo que el otro vehículo no pudo evitar la colisión de frente.

Triste manera de entrar a las fiestas decembrinas, que sin duda no serán lo mismo para las víctimas de este penoso accidente, un hecho además, que debería servir de lección para el resto de los conductores, quienes deben ponerse a pensar si quieren pasar las celebraciones en casa con sus familias, en “El Torito”, “La vaquita” o en un cofre de muerto.

Congreso: licencias gratis para plataformas de renta vacacional

Entre dimes y diretes, polémica, peticiones y opiniones divididas, diputados locales determinaron que no habrá pago de licencia de funcionamiento para más de 45 mil prestadores del servicio Airbnb y plataformas de renta vacacional similares en Quintana Roo, siendo esto un golpe, primero para los ayuntamientos que se quedarán sin ingresos por ese concepto y segundo para los hoteleros que se quedan en desigualdad de condiciones, dado que ellos argumentan que cumplen con impuestos y pagos.

Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local se determinó que para aquellos que oferten rentas vacacionales a través de plataformas y Apps, será obligatorio inscribirse en un padrón de contribuyentes digital al servicio del Gobierno del Estado, y en automático se les permitirá obtener una licencia de funcionamiento estatal de manera completamente gratuita.

Los protegerán de “cacerías fiscales”

Añadieron además, un punto en el que se establece que no se podrá tener acceso a este padrón si no es a través de una orden judicial, con el fin de evitar que los datos de los llamados “anfitriones” caigan en manos equivocadas o sean utilizados por autoridades municipales para lo que se ha denominado “cacería fiscal”. “Ayer hablaba con los prestadores de este servicio, y me comentaron que en Xulhá, por ejemplo, apenas se registró una persona en el padrón, le cayeron Cofepris, Protección Civil e inspectores municipales que le impusieron una serie de multas impagables, y como entiendo se trata de tener un padrón estatal para regularlos, tenemos que incentivarlos a que se sumen, no espantarlos con la posibilidad de pagar más multas o impuestos”, argumentó un diputado.

Así, los Ayuntamientos quedarían imposibilitados de acceder a estas unidades y, por tanto, de fincarles impuestos.

Hoteleros están en desventaja

En el municipio de Benito Juárez, el costo de una licencia de funcionamiento para una casa de huéspedes es de 163 a 561 pesos; para hoteles de “tercera categoría”, de 816 a mil 224 pesos y para hoteles de cuatro y cinco estrellas, de mil 224 a 2 mil 856 pesos, lo anterior de acuerdo a la Ley de Hacienda vigente.

Si las estimaciones del gobierno estatal son ciertas, de que existen 20 mil unidades de Airbnb en Cancún, y si se les cobrara la cantidad mínima por su licencia de funcionamiento; entonces esta medida establecida por el Congreso local va a representar una fuga de 3 millones 260 mil pesos para el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Aunado a lo anterior se dictaminó que aquellas personas que tengan un solo cuarto en renta, y que sea utilizado menos de 41 días al año, se verán exentas del cobro del Impuesto al Hospedaje, lo cual podrán comprobar a través de su reporte que deberán realizar una vez al mes a través de una plataforma digital. Lo anterior es según sus argumentos para beneficiar a los pequeños rentadores que ven en la plataforma una opción de obtener ingresos extras.

En contraparte, aquellos que presten el servicio más de seis semanas al año o tengan más casas o cuartos a disposición deberán pagar este gravamen, de 3% sobre el valor de la facturación del servicio. Por ejemplo, si un anfitrión renta en mil 789 pesos un espacio, tendrá que retener 53 pesos, los cuales serán entregados al gobierno estatal.

Airbnb aportó 64 mdp en impuestos al gobierno estatal

Según datos proporcionados por funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación en lo que va de este año y hasta el mes de noviembre, Airbnb aportó 64 millones de pesos en impuestos al gobierno estatal.

No obstante a que Sefiplan reconoció que no se sabe qué porcentaje de los prestadores de este servicio realmente pagaron impuestos, pues no existe un padrón confiable y por tanto se desconoce también cuántos serán los que se registren en el nuevo padrón digital.

Con esta medida se podrá conocer el número de turistas que utilizan estos servicios en la entidad; además de las ganancias que se obtienen por las rentas y el número total de unidades, de las que hasta hoy se estima existen más de 45 mil en todo el estado.

Q. Roo de los estados con menos violación a Derechos Humanos: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de su censo en los ámbitos federal y estatal, donde detalla que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades recibieron un total de 192 mil 090 solicitudes de quejas el año pasado. En ese tenor Quintana Roo se encuentra entre los de menor incidencia en violaciones a los derechos humanos.

Fueron mil 684 presuntos hechos violatorios registrados en expedientes durante 2018, para la entidad que se ubica como una de las entidades federativas con las cifras más bajas. Son 17 estados, que durante el año pasado contabilizaron menos de 2 mil violaciones a derechos humanos. Mientras que la media nacional fue de 142 mil 933, y de la CNDH 24 mil 476.

El informe detalla que la entidad tuvo una tasa de 58.9 expedientes de queja atendidos por el personal adscrito a cada una de las visitadurías, en este caso de la Comisión estatal. Cabe destacar que Quintana Roo y otros siete estados fueron los únicos que aceptaron el ciento por ciento las solicitudes de queja, mismas que aseguran tuvieron su investigación correspondiente.

Comisión de Derechos Humanos estatal, con mayor presupuesto

El informe detalla además que la Comisión de Derechos Humanos local se ubica entre los ocho organismos del país con un mayor presupuesto, al ejercer 57 millones 619 mil 177 pesos.

Cuentan con 7.4 de servidores públicos por unidad administrativa, de modo que la entidad se encuentra por encima de la media nacional, que fue de 6.5; el 56 por ciento son mujeres adscritas a una unidad del organismo estatal y el 44 por ciento corresponde a hombres.

Panorama a nivel nacional

El documento del Inegi refiere que el 16.8 por ciento de las solicitudes aceptadas a nivel nacional fueron registradas por población afectada en sus derechos laborales, ambientales, económicos y culturales; un 15 por ciento fueron de parte de personas privadas de la libertad; y 10.5 por ciento de niñas, niños y adolescentes por diferentes situaciones y denuncias.

Las principales instituciones señaladas como probables responsables en los expedientes de queja atendidos fueron la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía de los estados, con un 18.3 por ciento; Seguridad Pública estatal u homóloga, con el 10.8 por ciento; y Ayuntamientos, con 7.9.

Culminan diciendo que en 2018 se registraron 167 mil 409 hechos violatorios, donde los más frecuentes fueron al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, con el 9.7 por ciento; detención arbitraria, 4.9; negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, con 4.4; y tratos crueles, inhumanos o degradantes, 4.2 por ciento.