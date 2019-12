Poder Judicial se suma a lucha contra la corrupción

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Hace apenas unos seis días, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un plan contra el nepotismo en el Poder Judicial y ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, insistió en acabar con esa irregular práctica y, además, combatir la corrupción, a la que calificó de “flagelo que lastima a todas las instituciones públicas”.

La declaración del titular del máximo tribunal del país no se puede considerar gratuita, pues como testigo de honor tuvo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera.

Con las presidentas de las cámaras de Diputados, Laura Angélica Rojas, y de Senadores, Mónica Fernández, también presentes, el ministro Zaldívar agregó que un Poder Judicial percibido como corrupto carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar el rol que le corresponde.

Al rendir su informe anual, el presidente de la SCJN reconoció que aún existen cotos de corrupción que dañan severamente la administración de la justicia y añadió que ya se han tomado medidas para combatir esta situación negativa, por lo cual durante el presente año se destituyeron o inhabilitaron a 16 funcionarios, jueces y magistrados por irregularidades patrimoniales, nepotismo o cohecho.

Precisó que las sanciones incluyen a un magistrado que ya se encuentra en prisión preventiva y a un juez de Jalisco destituido por acoso sexual.

En cuanto a las acciones para combatir el nepotismo, informó que se ha cambiado de adscripción a 98 funcionarios.

El ministro reconoció que en los últimos años se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial que ha impedido un acceso efectivo a la justicia, pero aseguró que ya se han tomado medidas para “limpiar la casa” y, en particular, aseguró que se busca sacar de las filas del Poder Judicial de la Federación a los malos servidores públicos.

La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado, indicó el presidente de la Suprema Corte, quien sentenció: “que quede claro que esto se acabó”.

Zaldívar comentó también que desde enero pasado se ha emprendido el proceso de auto reforma al Poder Judicial de la Federación, en colaboración con los otros poderes de la Unión, pero garantizando la independencia de los juzgadores del país.

Debemos seguir derribando barreras para que haya una justicia para todos, pero sobre todo, para los más pobres, los más desprotegidos, los olvidados, los marginados, los discriminados. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, añadió el ministro presidente.

Destituido un funcionario de PEMEX sospechoso de haber participado en la “Estafa Maestra”

Parte de la lucha contra la corrupción a la que se adhirió el presidente de la SCJN, se puede considerar la destitución e inhabilitación del hasta ayer director general de la filial de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar.

El cese del funcionario fue anunciada por la Secretaría de la Función Pública, la cual precisó que esta acción fue resultado de que se encontraron indicios de que el ahora ex funcionario estuvo vinculado con el proceso de defraudación conocida popularmente como la “Estafa Maestra”.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aclaró que la sanción se deriva de las acciones ordenadas por el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 23 de enero de 2019, para investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la “Estafa Maestra”.

En esa oportunidad, el primer mandatario advirtió “si están involucrados (altos funcionarios de PEMEX designados por la nueva administración) en eso de la Estafa Maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno; si los contrataron, hicieron mal… les adelanto que si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”.

También se recordó que, en cumplimiento de las instrucciones presidenciales, a principios del presente año la secretaria Sandoval anunció diversas auditorías y acciones específicas en contra del ahora destituido Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos. Luego, en abril, la SFP presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició.

Ahora, como resultado de las pesquisas, Lozada Aguilar fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos en los próximos diez años.

Con esto, el mencionado Lozada Aguilar es el segundo funcionario o ex de alto nivel sancionado por la referida “Estafa Maestra”, que según fuentes judiciales puede llegar a la cifra de seis mil millones de pesos. Lo que no se aclaró si además de la destitución e inhabilitación el ahora ex funcionario de PEMEX será consignado penalmente.

La otra inculpada por esa supuesta estafa es la ex titular de SEDESOL y SEDATU Rosario Robles Berlanga, quien está presa porque supuestamente podría huir y, además, enfrenta un juicio político en la Cámara de Diputados, a pesar de que esa medida sólo se aplica a funcionarios en el ejercicio de sus funciones y no cuando ya dejaron el cargo, pues el mayor castigo que podrían recibir es la destitución e inhabilitación.

Otro caso vinculado con presuntos actos de corrupción, es la aprehensión en los Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, al que además se le abrió una investigación por parte de las autoridades nacionales.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, confirmó que han sido congeladas 11 cuentas bancarias relacionadas con el mencionado ex funcionario.

Después de participar en la presentación del Informe Casa Limpia, en la sede de la Universidad Marista, Nieto Castillo aseguró que se trata de cuentas bancarias de seis personas físicas y cinco morales.

El titular de la UIF indicó que esas cuentas están vinculadas a parientes y personas cercanas al ex funcionario, quien fue detenido en Estados Unidos por delitos de conspiración para narcotráfico. Sin embargo, dijo no tener la cifra total de lo depositado en esas cuentas, pues está a la espera de un reporte de parte de las instituciones financieras.

Nieto Castillo confirmó que luego de tener resultados concretos, las autoridades mexicanas presentarán las denuncias correspondientes.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amnistía propuesta por el presidente López Obrador, pero no entrará en vigor de inmediato, pues debe ser revisada por la Cámara de Senadores, lo cual ocurrirá hasta el año venidero, pues el actual periodo ordinario de sesiones será cerrado hoy mismo, jueves.

La iniciativa propone liberar a personas indiciadas, procesadas o sentenciadas en el fuero federal por aborto, delitos contra la salud, robo simple sin violencia, sedición, así como a indígenas juzgados sin contar con una adecuada defensa.

Durante el debate, diputados del PRD, PRI y PAN, se pronunciaron por fortalecer el sistema de justicia y no pretender que la Ley de Amnistía va beneficiar en automático a las mujeres, indígenas y a los pobres por delitos federales, cuando la mayoría está en prisión por delitos del fuero común.

Por el contrario, la mayoría integrada por los legisladores de Morena y sus aliados del PT y PES sostuvo que esta ley busca dar un cambio de paradigma, pues se dejará de criminalizar a la pobreza y luego tendrá alcance nacional, cuando se armonicen las leyes de los estados.

En lo particular, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, advirtió que la propuesta del ejecutivo y de Morena, es “engañosa” en el tema del aborto, pues no reforma el Código Penal Federal, ni armoniza las leyes de los estados del país, así que las mujeres siguen en riesgo de ser encarceladas en muchas partes del país por interrumpir voluntariamente el embarazo.

En la revisión de esta iniciativa se dio el caso que dos diputados del PRI, el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira y Ximena Puente, votaron en sentido opuesto a sus compañeros de bancada que estuvieron en contra de la propuesta del gobierno federal. Así se registró una votación a favor de 306 a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones.

riverapaz@infinitummail.com­