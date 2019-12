Fontana cautiva con “Calienta” y “Por el cuello”

El colombiano presentó dos de sus sencillos más recientes a su paso por México

Arturo Arellano

El cantante de origen colombiano, Fontana, estuvo de paso por nuestro país por primera vez y aprovechó para presentar sus sencillos más recientes, titulados “Por el cuello” y “Calienta”, temas con los que en su país natal ha causado sensación y con los que pretende ganarse a los mexicanos.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el cantante refiere que “la gente ha sido muy chévere conmigo, les he estado mostrando lo que es básicamente mi concepto. La mayor cantidad de gente que me escucha es de acá (México) o de Argentina, por ello decidimos venir, hacer presencia, que sepan que estaré para tocar en vivo y no solo me conozcan por plataformas digitales, he tenido oportunidad de presentarme en vivo y ha sido increíble”.

De los sencillos dice: “Ambos ya tienen su videoclip, me gusta lanzar los temas con material audiovisual, ‘Por el Cuello’ fue una colaboración junto a Santos, una producción de Tiny, un hit que me ha hecho sonar en México. La segunda es ‘Calienta’, junto a Marconi Impara, ambos temas han ido subiendo a la par, porque en los dos se hizo un trabajo súper profesional, los hemos hecho apoyados de gente que ha trabajado incluso con Nicky Jam”.

Asegura en tanto, que “el estilo que buscaba ya lo tengo, duramos dos años metidos en el estudio, grabando durísimo, muchas canciones para dar con nuestro sonido, que la gente diga ‘ese es Fontana, no es ni Balvin, ni Maluma, pero me gusta’, se trata de generar curiosidad. Siento que a raíz de ese sello se me han abierto las puertas, porque es algo sensual sin ser vulgar, la idea es realzar el valor de la mujer, la que nos vuelve locos, el sello esta ahí en mi voz y el mensaje”.

Siendo la música urbana lo que está en tendencia dice: “si haces lo mismo que los demás va a ser muy complicado sobresalir, pero si sales con un concepto innovador, aunque sea dentro de lo urbano, la tarea ya está hecha, ahora hay que trabajar para que la gente te reconozca. Se trata de no repetir lo que otros hacen, sino descubrir lo que hay en ti y exponerlo, potenciarlo, así se sobresale. En mi caso, reconozco que me falta mucho por reconocer, pero me da gusto que quien me empieza a escuchar ya no se desconecta”.

Con miras a tener muchas presentaciones en México adelanta: “Un concierto de Fontana es muy enérgico no me doy por bien servido hasta que cuento veinte minutos sin que la gente deje de gritar, sino no creo que haya dado un buen show. Quiero recorrer bares, escuelas, barrios, donde me lo permitan iré. En Colombia, el publico es muy difícil, pero mi show escénico los ha ido atrapando, espero hacer lo mismo en México, me gusta mover las caderas bien fuerte, para que la gente se vaya contenta”.

Se declaró amante de la gastronomía mexicana, “probé las tortas ahogadas, las quesadillas, más las horneadas que las fritas. He probado enchiladas, birria, que es brutal, tortas, tacos al pastor, me la he pasado comiendo (risas). Pero también amo su cultura, espero pronto ubicar bien a los compañeros en la escena musical de aquí”.

Finalmente, adelantó que para 2020 se mudará por un tiempo a México, para gestar diferentes presentaciones y así dar a conocer mayormente su proyecto.