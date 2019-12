Hasta hoy se han presentado 18 defunciones por influenza

IMSS niega terapias para derechohabientes con Síndrome de Morquio

Para evitar contagiarse de influenza es fundamental el lavado frecuente de manos, cubrir el rostro con el ángulo del codo al toser o estornudar, incrementar el consumo de frutas y verduras, abrigarse ante cambios de temperatura e ingerir bebidas abundante aconsejan la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. En caso de tener síntomas de infección respiratoria, se debe acudir al médico y evitar automedicación. Para evitar contagiarse deben vacunarse contra la enfermedad niñas y niños de seis meses hasta cinco años; población de 60 o más años, quienes viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), diagnosticados con diabetes, sobrepeso, obesidad o cáncer, así como embarazadas sin importar su edad, estado de salud o etapa de gestación, ya que la vacuna es segura para ellas y para el bebé en gestación. También deben vacunarse quienes padecen problemas respiratorios graves, como enfisema pulmonar, EPOC, bronquitis, asma, o que usan medicamentos que deprimen el sistema inmune. La vacuna no evita el contagio pero sí disminuye la agresividad del virus. Contiene las cepas de influenza A(H1N1), A(H3N2) y tipo B(Victoria) y al aplicarse, el organismo genera anticuerpos para defenderse de la infección por influenza, evitar casos graves y la muerte. La vacuna no produce enfermedad, y si después de aplicársela se presenta gripe, puede ser porque el virus ya estaba en el cuerpo previamente, pero no se había manifestado porque estaba en periodo de incubación. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa de origen viral que infecta principalmente nariz y garganta, y en algunos casos los pulmones, por lo que puede causar daños que van de leves a graves. Síntomas: fiebre alta, dolor muscular y de cuerpo en general, tos, dolor de garganta y escurrimiento nasal, entre otros. Algunas de las complicaciones que puede ocasionar la influenza son la neumonía, inflamación del aparato respiratorio inferior y de los pulmones con graves daños o insuficiencia de la función respiratoria, a tal grado que puede necesitarse hospitalización y servicios de terapia intensiva. Se ha encontrado que en 94% de las muertes que se han presentado por influenza, las personas no se aplicaron la vacuna y tenían otros padecimientos. De acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020, hasta la semana 49 se han registrado 18 defunciones. En las unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE se cuenta con abasto suficiente de oseltamivir, que es el tratamiento antiviral indicado en casos de influenza.

Por tercera ocasión, desde 2015, el IMSS negó la terapia de reemplazo enzimático para los derechohabientes con Síndrome de Morquio, lo que representa un nuevo revés del actual gobierno para hacer posible el derecho a la salud que contempla la Constitución Política Mexicana en su artículo 4, denunció Alejandra Zamora, Coordinadora Nacional del Grupo de Pacientes de la Asociación Grupo Fabry. Reiteró que esta decisión demuestra la poca sensibilidad de las autoridades de la institución encabezada por su director, Zoé Robledo, sobre las necesidades que tienen las personas que han nacido con la deficiencia de una enzima que ocasiona el almacenamiento de los mucopolisacáridos o cadenas de azúcar en el cuerpo, por lo que también se le conoce a esta enfermedad como Mucopolisacaridosis IV-A. Desde el año 2015 fue aprobada la terapia de reemplazo enzimático en México por las autoridades de Cofepris y desde ese año inició la lucha y acompañamiento de Grupo Fabry hacia los familiares y pacientes para integrarla en el sistema público de salud. ISSSTE, Seguro Popular (hoy INSABI), Pemex y Sedena ya la tienen en sus cuadros básicos, pero el IMSS mantiene su negativa y rechazo por tercera ocasión en los últimos 4 años.La doctora Juana Inés Navarrete Martínez, Jefa de Servicio de Genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petroleos Mexicanos (PEMEX) reiteró que el Síndrome de Morquio es un padecimiento congénito y se debe a la deficiencia que se encarga de romper las cadenas del sulfato keratán, un tipo de glicosoaminoglicanos que se acumula en los tejidos esenciales del cuerpo y que sin terapia de reemplazo enzimático provoca una acumulación excesiva en las articulaciones lo que con el paso del tiempo se manifestará como malformaciones óseas y un doloroso funcionamiento motriz que puede llegar a incapacitar en una silla de ruedas. La terapia de reemplazo enzimático ha ayudado a 32 pacientes en otras instituciones de salud como son PEMEX, ISSEMyM, ISSSTE, incluso el Instituto Nacional de Pediatría y en el Seguro Popular, sin embargo, en la última respuesta del IMSS se informa la rotunda negativa a otorgar la terapia para sus 29 pacientes en el país.

