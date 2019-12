López Obrador asegura que no se aferrará al poder

Aunque está muy bien de salud, “al 100”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se aferrará al poder, aunque que está muy bien de salud, al cien, pues respeta el principio de la no reelección, y acelerará el proceso de transformación del país para que quede “apuntalada” al concluir su mandato en 2024.

Al enumerar los apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, varias voces del público clamaron al madatario a que busque la reelección.

Sin embargo, López Obrador, reiteró varia veces su negativa, al reafirmar que sus principios son maderistas, y se comprometió a no reelegirse.

“No va haber reelección, porque yo soy maderista, sufragio efectivo no reelección, es mi compromiso, de estar nada más hasta el 24, además imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿cómo va a servir si ya está chocheando, el viejito ese?’. Estoy al cien pero no es por mi estado de salud, es que debemos ser respetuosos del principio de la no reelección”, aseguró.

“Tenemos que actuar con democracia, no hay que tenerle mucho apego al poder, ¿qué es el poder? El poder es humildad, el poder sólo tiene sentido y se convierte en verdad cuando se pone al servicio de los demás”.

El mandatario respondió así cuando hablaba de los beneficios del pago de 4 mil 500 pesos mensuales a los sembradores de árboles y de 500 pesos que se van a un fondo que servirá para seguir pagando el programa cuando él ya no esté en la Presidencia.

“Lo vamos a reelegir”, le gritaron y él contestó que no lo hará.

El Ejecutivo federal argumentó que el poder debe ser una herramienta de humildad y que sólo puede ser una virtud cuando se pone al servicio de la gente.

Durante su gira por Chiapas, Tabasco y Veracruz, López Obrador fue interpelado por los asistentes, quienes le externaban su apoyo para un segundo mandato.

No obstante, el Presidente destacó que dejará apuntalada la transformación del país y los apoyos del bienestar, y aseguró que en cinco años espera regresar a los sembradíos para ver su desarrollo, como herencia para generaciones futuras.

López Obrador también informó que ya mandó una iniciativa para modificar la Constitución para que se incluya como derecho el pago de una pensión para adultos mayores.

“Para que esté o no esté yo en la Presidencia, va a quedar establecido en la Constitución el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión”, aseveró.

Apuntó que las pensiones tendrán un pequeño aumento para 2020 con la finalidad de que la inflación no afecte a los beneficiarios.

“Ya para el año que viene también va a aumentar un poquito porque se va a incluir lo de la inflación, para que no se vaya perdiendo ese recurso”.