Dan el “sí” al proyecto del Tren Maya en consulta

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Buena participación de ciudadanos en general: autoridades

Se llevó a cabo este domingo la consulta ciudadana sobre el Tren Maya en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas y todo parece ser, según conteos preliminares de la votación en este ejercicio, que el proyecto fue aceptado por pueblos indígenas y ciudadanos.

Fue en punto de las 8 de la mañana cuando se abrieron las casillas ubicadas en poco más de 112 municipios de los cinco estados en cuestión, donde se concentran 4 mil 190 localidades indígenas. La consulta básicamente radicaba en preguntarle a la población si deseaban o no que se construyera el Tren Maya y de aprobarlo, el proyecto pudiera seguir en marcha.

Para el ejercicio de este domingo se imprimieron 800 mil boletas con la pregunta “¿Estas de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya? “Sí” o “No” y a diferencia de consultas anteriores, en esta ocasión los participantes debían contar con su credencial oficial del INE, para ser registrados en una base de datos y así evitar que los ciudadanos votaran dos veces; además se les marcó el pulgar con tinta indeleble.

Para Quintana Roo fueron instaladas 67 casillas en 10 municipios: Benito Juárez contó con 10 casillas, al igual que Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel; mientras que en Felipe Carrillo Puerto se colocaron 8; en Bacalar, 5; en Tulum, 5; en Isla Mujeres, 3, las mismas que en Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas quedando fuera solamente José María Morelos.

En el caso de Benito Juárez hubo 10 puntos de votación y se contó con 70 mil boletas, mientras que en Puerto Morelos fueron tres puntos y 6 mil 900 boletas.

Opiniones divididas

A las primeras horas de este ejercicio, se dijo que la participación era menor a la que esperaban y aún así se podía deducir de acuerdo con testimonios de algunos votantes, que la opinión se dividía, entre los que pensaban que el proyecto sí beneficiaría a la población y los que creen que solo los empresarios.

“Yo sí creo que vamos a resultar beneficiados con este proyecto, hemos estado olvidados durante mucho tiempo, pero con el Tren Maya se nos hará justicia, es un gran proyecto que se va a construir sobre las vialidades que ya existen y entonces ya no habrá impacto a la selva, está bien pensando” comento una mujer al salir de la casilla.

En tanto, otro joven manifestó “Yo soy maya, crecí aquí, he vivido aquí y soy testigo de lo que la llamada ‘modernización’ representa: deforestaciones, pérdida de identidad, marginación para nuestros pueblos, no creo que sea una buena idea, nosotros merecemos educación, cultura, empleo de calidad y no un proyecto que sólo va a beneficiar a los grandes empresarios”.

Buena afluencia en Q. Roo, dicen autoridades

Autoridades reportaron una buena afluencia en los diferentes puntos que se instalaron en la entidad para la realización de la Asamblea Consultiva Indígena y el Ejercicio Participativo Ciudadano sobre la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, ambos promovidos por el gobierno federal.

Afirman que no se reportaron incidentes mayores durante la apertura de los espacios y que la afluencia fue bastante regular en prácticamente todos los municipios. “El objetivo de la consulta en torno al proyecto del Tren Maya es que la gente se exprese, ya sea a favor o en contra, pero también demostrar que el sureste puede estar unido en torno a él”, aseveró el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

Añadió que “el presidente Andrés López Obrador contempla en este proyecto una de las inversiones más importantes para el sureste pero se tiene que demostrar que la gente está a favor, que el proyecto tiene una gran aceptación”.

Los primeros en dar aval a favor del tren

Si bien este ejercicio no era exclusivo para comunidades indígenas, si fueron algunas de ellas las primeras que dieron su aval al proyecto por unanimidad un día anterior a la encuesta “Por consenso y sin opinión en contra, aceptaron la implementación del proyecto, luego de desahogar la fase consultiva en siete asambleas regionales”, indicó la Presidencia en un comunicado.

Puntualizaron que las comunidades de Dzitás, Chichimilá, Tunkás, Tixpéhual y Maxcanú, en Yucatán; Tenabo, Campeche y Palenque, en Chiapas, donde se consultó a los pueblos maya, ch’ol y tseltal lo avalaron al ciento por ciento.

En un diálogo con instancias del gobierno federal los pueblos originarios acordaron que sus propuestas y necesidades sean incorporadas y atendidas en este proyecto que pretende detonar el desarrollo sustentable de la Península de Yucatán

Les garantizan cuidado del medio ambiente

Representantes y autoridades indígenas dialogaron sobre la defensa de sus territorios, además de la preservación y cuidado del medio ambiente y zonas arqueológicas, así como los mecanismos existentes para que las comunidades se integren con igualdad de oportunidades a los beneficios económicos, culturales y sociales podría generar el desarrollo del Tren Maya en el sureste del país.

Anteriormente, los días 29 y 30 de noviembre se llevaron a cabo 15 Asambleas Regionales Informativas en las mismas sedes, en las que participaron más de cuatro mil autoridades y representantes indígenas.

Y bajo el argumento de que “La participación social robustece la democracia, ya que tiene por objeto que el gobierno conozca el parecer de la población como condición previa para la toma de decisiones públicas”, realizaron posteriormente la consulta para que la ciudadanía tomara su decisión.

Consulta sin incidentes que lamentar

Dos cosas en común tuvieron las sedes donde se realizó esta consulta, la primera la mediana participación de la gente y la segunda que todo se realizó sin incidentes que lamentar. En Campeche, por ejemplo la consulta popular sobre el proyecto del Tren Maya re realizó en nueve de los 11 municipios de la entidad, mientras que en Quintana Roo fue en 10 de sus 11 municipios.

fueron instaladas 54 mesas receptoras de votos en Campeche y de acuerdo con los organizadores se dispuso de un total de 212 mil boletas. La delegada de los programas federales, Katia Meave Ferniza, en este estado confirmó que hubo buena afluencia a las casillas y que se espera que la mayoría respalde este proyecto que esperan deje una derrama de 80 mil millones de pesos para la entidad.

Cabe mencionar que este proceso fue encabezado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como instancia responsable; la Secretaría de Gobernación (Segob), como órgano garante; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como órgano técnico.

Chiapas, con gran aceptación

Decenas de chiapanecos acudieron votar sobre la realización o no del proyecto y aunque no se ha dado a conocer el cómputo de las votaciones, encargados de las urnas aseguran que la respuesta fue, en general, a favor del proyecto.

En el corredor del palacio municipal y el parque de la colonia Pakalná, en Palenque, Chiapas, colocaron los módulos principales donde cualquier ciudadano mexicano pudo emitir su opinión sobre este proyecto. El delegado Federal en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, comentó: “como lo ha dicho nuestro presidente, a las espaldas del pueblo nada. Para la cuarta transformación la democracia es muy importante” y recordó que no se construirá el Tren Maya si los mexicanos no están de acuerdo. No obstante, aseveró que “al menos en Palenque la afluencia ha sido muy buena y a favor”.

Informaron que la afluencia de personas fue más notable en cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua y Catazajá, también pudieron votar habitantes de 19 localidades como La Gloria, Tseltal Mukul Ha, Nueva Esperanza 1a, Filadelfia, Miguel Hidalgo estación Lacandón, Roberto Barrio, Río Chancalá, San Martín Chamizal; Suclumpa, Cenobio Aguilar, Dos Arroyos, Francisco I Madero, Vicente Guerrero; además de La Libertad.