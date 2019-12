Inspectores laborales, intromisión

Desde el portal

Ángel Soriano

México vive bajo la permanente amenaza de intromisión estadunidense no sólo por la compleja vecindad y la relación comercial entre ambos países, sino por las permanentes corrientes migratorias y la inseguridad fronteriza, a lcual ahora se suma un Tratado de Libre Comercio que pretende ser ventajoso para los EU y lesivo para nuestra economía.

Si Trump ha detenido su intención de designar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga e imponer aranceles a nuestras exportaciones, ahora con el T-MEC encontró la forma ideal, unilateral, de enviar agregados laborales a su embajada con el objeto de supervisar el cumplimiento de la reforma laboral que avala la democracia sindical y el pago adecuado de salarios.

Ya el principal negociador, Jesús Seade, había expresado su rechazo a tal disposición y había advertido que en el documento original no se contemplaba tal figura, pero resulta que el documento que será enviado al Senado estadunidense en el curso de la semana, si lo considera. El Senado mexicano lo rechaza y entonces entrará el estira y afloja que no sabemos quién triunfará.

No sólo vivimos bajo la permanente amenaza de que, por motivo de seguridad nacional, EU envíe marines “para limpiar” territorio mexicano de grupos presuntamente terroristas, sino de la amenaza de la imposición de aranceles y ahora se suma la presencia de agregados laborales para supervisar las relaciones obrero-patronal. De lado mexicano hay inquietud, no así de lado estadunidense.

TURBULENCIAS

No voy a reelegirme, no estoy “chocheando”: AMLO

En Hidalgotitlán, Veracruz, al concluir su gira de trabajo por Chiapas y Tabasco para supervisar el programa Sembrando Vida acompañado de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores y el gobernador Cuitláhuac García, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta del auditorio: “No, no va a haber reelección, porque yo soy maderista. Sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de estar nada más hasta el 24. Además, imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿Cómo va a seguir si ya está ‘chocheando’ el viejito ese?’ Estoy “al 100”, pero no es por mi estado de salud, es que debemos de ser respetuosos del principio de la no reelección, tenemos que actuar con democracia, no hay que tenerle mucho apego al poder. ¿Qué es el poder? el poder es humildad, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ese es el poder”, indicó…El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal inauguró el taller Experiencias Educativas en el Medio Indígena, en el cual durante dos días, se desarrollaron actividades para fortalecer la identidad y los conocimientos de los docentes que prestan sus servicios en comunidades, en relación con su cultura y lengua originaria. Con la asistencia de 450 supervisores, directores, asesores técnicos pedagógicos y docentes de los niveles de educación inicial, preescolar y primaria de educación indígena de la entidad, el responsable de la política educativa del estado, señaló que se han atendido favorablemente los requerimientos de los servicios educativos a favor de las y los trabajadores de la educación, así como de las y los escolares oaxaqueños…Ante la presencia del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, del Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso local Jorge Octavio Villacaña Jiménez, y del Comandante de la 28 Zona Militar, Jaime González Ávalos, agentes municipales y de policía, dirigentes de organizaciones sociales y civiles, y ciudadanía, el alcalde Oswaldo García Jarquín presentó un informe “no de una persona, sino de un cuerpo colegiado, el Cabildo capitalino, con contribución de un equipo de trabajo municipal” el cual dividió en cuatro ejes: Ciudad equitativa y en paz; Ciudad Productiva; Ciudad Sustentable; Ciudad Incluyente, en donde la apuesta es por el diálogo y la negociación. “Soy parte de la llamada Cuarta Transformación y busco contribuir desde mis convicciones a hacer del bienestar común una realidad; todos los sectores son importantes, pero todos los programas deben llegar a quien más lo necesita”, dijo García Jarquín…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com