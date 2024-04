A escondidas, Morena cambió iniciativa para apoderarse de depósitos en las Afore

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Necesitan dinero y ya no saben de dónde sacarlo. Las ocurrencias han salido caras y hoy no hay con qué seguir cumpliendo sus caprichos, por eso van por el dinero ahorrado, los derroches han subido de nivel. Este gobierno de cuarta es un gobierno de corrupción, ya no tiene de dónde más tomar dinero, lo bueno es que ya se van.

“Sabemos que seguirán con esta ocurrencia, pero en unos meses el pueblo de México podrá echar para atrás este despojo que hoy el oficialismo está promoviendo, dando el pueblo bueno, ese pueblo que ustedes han despreciado con este tipo de reformas, hoy votarán por una mujer chingona, hoy votará por Xóchitl Gálvez. Sí hay de otra”…

Así dijo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado del PRD José Juan Barrientos Maya, al presentar una moción para que se suspendiera la discusión de la muy presumida iniciativa de la llamada Cuarta Transformación para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, supuestamente destinado para mejorar las jubilaciones para una gran parte de los trabajadores del país.

El mismo legislador perredista expuso por qué la oposición a esa iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que oficialmente presentaron en el Legislativo el coordinador de la mayoría de morena y sus rémoras (pt y pvem) con la finalidad de transferir a fondos gubernamentales el dinero que no han reclamado trabajadores mayores de 70 años que durante años depositaron en los Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore).

“Hoy presentan un dictamen que va por el dinero que las y los trabajadores han ahorrado para su retiro, su fondo de vivienda, para mandar los recursos a un fideicomiso de donde podrán desaparecer el dinero nuevamente, como lo han hecho constantemente en este gobierno.

“Tan fácil es entender cómo quieren destapar un hoyo para tapar hoy otro en la propuesta que ustedes tienen, a las y los mexicanos no se nos olvida que con el Insabi se robaron los recursos que se tenían para la atención de enfermedades y la cobertura universal de salud. Hoy ya ese instituto ni siquiera existe, duró menos que su mandato, y quieren hacer otro desvío de recursos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con la gran diferencia de que ahora buscan ir directamente por el dinero que cada persona trabajadora en nuestro país ha ahorrado para su retiro”, explicó el diputado perredista al tratar de justificar su propuesta de suspender la discusión de esa iniciativa nacida en Palacio Nacional.

Una segunda moción suspensiva fue presentada por la diputada del PRI Yolanda de la Torre Valdez, quien expuso que la iniciativa presentada por Morena y satélites “así como viene no puede ser, porque es un engaño, porque este dictamen se nos va a caer en la Suprema Corte porque carece, primero, de la proporcionalidad que debe tener una norma jurídica.

“Por eso, este dictamen que estamos por discutir tiene una gran relevancia para todo México, porque pretende modificar la conformación del sistema de seguridad social. Con este dictamen las pensiones de todos los mexicanos están en juego y, por ello, no podemos legislar al vapor, no podemos aprobar un documento que no ha sido analizado con el sumo cuidado que merece.

“Y les doy algunas razones. Qué necesidad de que nos tumbe la Corte un tema tan importante, o estamos del lado de los mexicanos o estamos en contra. No quiero hablar de temas electoreros, quiero que sumemos con la capacidad de construir por México”, dijo la legisladora del tricolor, quien remató:

“Y les voy a dar razones técnicas. Este dictamen tiene vicios de procedimiento, ya que el plazo de circulación no cumplió con la normativa. El presente dictamen no cumplió con el principio de exhaustividad en la discusión de la comisión y se atenta contra el principio de racionalidad deliberativa.

“Fue tan rápida la dictaminación, que no consideró el parlamento abierto que nos permite escuchar las voces de las personas afectadas, sus familias, y no olvidemos, además, que esto afecta a sus herederos y a los operadores para su implementación y es de importancia en la sociedad civil. Ello impacta también en la racionalidad para poder someter a deliberación el dictamen y dar los argumentos necesarios para entregar un dictamen justo. Además, faltó argumentación presupuestal y exhaustividad, y sólo se dijo del impacto, pero no lo garantizan”.

Lo peor: el texto de la iniciativa fue modificado

a hurtadillas en el curso de la noche

Las dos mociones para suspender la discusión de esa iniciativa fueron rechazadas por la mayoría oficialista, pero entonces vino el tercer embate, de parte de la fracción parlamentaria del PAN.

Si las críticas de la bancada del PRD exponen que el intento del oficialismo es aprovechar dinero que es de los trabajadores o de sus herederos, más grave fue la denuncia de la bancada del PAN, pues puso en evidencia que, contra todos los ordenamientos del proceso legislativo, de manera subrepticia, fue reformada la iniciativa que había sido previamente aprobada en comisiones.

La panista Carmen Rocío González Alonso dio a conocer violaciones a las leyes que regulan el proceso para aprobar o reformar leyes:

“Quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. Qué falta de seriedad. Y son ustedes unos tramposos.

“El contenido del presente dictamen no da garantía de que los pensionados y, en su caso, sus beneficiarios puedan reclamar los recursos de las cuentas de las Afore, toda vez que la redacción propuesta no es clara, es insuficiente y se presta a diversas interpretaciones y hoy sabemos que no es la redacción del dictamen del pasado lunes.

“Tomar para sí lo ajeno del modo que sea eso se llama robar. Y lo que ustedes, diputados de Morena y aliados, harán al aprobar este dictamen es robarle a las mexicanas y a los mexicanos sus ahorros de pensiones, los cuales son de naturaleza privada y el gobierno no puede ni debe disponer de ellos.

“Pero eso pasa por que ustedes no tienen llenadera, no les basta con el robo en las obras faraónicas a través de los sobrecostos, no les basta con la casa gris, los ventiladores del hijo de Bartlett, el clan López-Beltrán, sus amigos y familiares, no les basta con las propiedades multimillonarias de bienes inmuebles de Bartlett, de Irma Eréndira, por cierto, las cuatro casas de su candidata mentirosa e incongruente, que para intentar conectar con el electorado dice que paga renta.

Las denuncias de la diputada panista fueron interrumpidas con gritos y recriminaciones de los diputados oficialistas, pero a final de cuentas, no les quedó más remedio que admitir que, efectivamente, se modificó subrepticiamente la iniciativa, por lo que decidieron reponer el procedimiento y, por primera vez desde que Morena es mayoría, el documento se devolvió a comisiones, para volverse a votar y discutirse el lunes en el pleno.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien oficialmente es uno de los autores de la iniciativa que le remitieron desde Palacio Nacional, atribuyó el cambio denunciado por el PAN “un error humano” del equipo técnico de la bancada. “No hubo premeditación”, aseguró.

Después de un receso de hora, luego de un acuerdo de las bancadas, la presidenta de la Cámara, Marcela Guerra (PRI) decretó un receso, para reanudar labores el lunes venidero. Explicó que el cambio es para “dar certeza jurídica” al proceso parlamentario, es decir, para validar en comisiones las modificaciones que pretende imponer Morena.

riparcangel@hotmail.com