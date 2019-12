Jugadas políticas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Es curioso, después de aparecer Gómez Villanueva al lado del presidente Luis Echeverría en una visita de cortesía, también aparece en la zona de la mixteca oaxaqueña, acompañando al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, nada menos que otros de los viejos dirigentes que dejaron un buen sabor de boca en el campo mexicano: Heladio Ramírez López. Como que de pronto se van juntando los astros para decirnos que las luchas políticas se acercan y aceleran.

Luis Antonio Ramírez Pineda, es el hijo de Heladio y ahora una pieza clave en el sector salud de la 4T, como dirigente del ISSSTE, y por sus raíces y cariños, por sus antecedentes personales y calificaciones en la política, cercano más a la 4T que a otros grupos, pues sin duda alguna es un buen prospecto para contender en el próximo proceso electoral para gobernador de Oaxaca, pues sí, aunque lo dude Salomón Jara y la que no tiene ningún mérito para “suspirante”, como lo es la señora Susana Harp. Decimos que a pesar de lo adelantado de los tiempos y de los suspiros, pues no se debe perder de vista el talento de Alejandro Murat para manejar los asuntos en Oaxaca, sobre todo, cuando nos hacía pensar que con la llegada de AMLO se podrían consumar muchas vendettas y confrontaciones políticas con la 4T, pero con audacia y claridad, Alejandro, se plegó a los programas que sirven, sin duda, a Oaxaca y que deben ser la prioridad de cualquier gobierno. Hoy hay un buen camino en el campo de la salud, y sobre todo con la buena atención y modificaciones en la estructura administrativa y operativa del ISSSTE, y en la medida de sus propios resultados, porque al final es lo que cuenta en la política actual, Luis Antonio, podría ser un buen hombre para el cambio, sin dejar de ver la labor del Senador, Raúl Bolaños, quién también viene acumulando mañas, por algo el padre, Raúl, es ahora un embajador de en Brasil y cuenta con los canales directos con AMLO y sin duda, aunque diga que no se mete o meterá en la sucesión gubernamental, los proyectos y programas planteados por la 4T para Oaxaca y el Istmo, son vitales para el desarrollo del sureste y del país, por tanto, no se podrá dejar el poder de Oaxaca en manos inexpertas, ambiciosas o corruptas, y en todo ello, cuenta y contará, no las relaciones en el juego del beis, sino lo que se logre hacer y demostrar para el bien de Oaxaca, por cada uno de los hoy “suspirantes”, mientras tanto, sin dolor y con habilidad, se cuela a la contienda Luis Antonio.

Y me dirá que faltan prospectos mujeres para este jueguito, ya hablaremos de cada una de ellas, porque al final de cuentas, en Oaxaca, la mujer es una fuente de talentos, acciones, emociones, magia, preocupación y crecimiento, y existen mujeres que, por méritos, preparación y acción tienen méritos suficientes para entrar en este juego político, y ya comentaremos de ellas.

Parece ser que don Luis Echeverría vuela a los primeros planos de la vida política de México, y hay razones para creer en ello, primeramente, Ignacio Ovalle quién fuera su secretario particular es ahora una pieza clave de la administración, y en especial, del presidente López Obrador, de tal suerte que le ha dejado manos libres para adquirir miles de millones de pesos en la compra de alimentos para el país, y jugó un papel muy importante en la vida política del presidente, en la zona Chontal, cuando era, Ovalle, el director del Instituto Nacional Indigenista, antes, el jefe, y hoy, el socio y subordinado, y esto implica experiencia y conocimiento de vida y de juegos políticos. Todo se podrá decir de Don Luis Echeverría, pero sin duda, nadie podrá negar su talento y experiencia política en los juegos de la política nacional, y como que muchos de los viejos cuadros, no es sin sentido, se están reviviendo en el juego político nacional, y esto nos hace pensar que el priismo tendrá un nuevo aliento de vida, por muchas razones, es mejor las relaciones de la 4T con el viejo y nuevo PRI, que con los viejos partidos de derecha que están liquidados por el momento, o con los partidos patitos del oportunismo nacional. Hay cuadros en este sector que tienen más cercanía con los conceptos de la 4T, que con esa derecha o izquierda, que no solamente no han mostrado talento, sino que se han encuerado en sus viejas mañas y corruptelas. Y bueno, hasta su centro de formación en el ITAM, se encuentra en crisis profunda, porque no es lo mismo promocionar a sus cuadros al poder con miembros del poder y de los ricos ricos, que ganarse los lugares, y cuando hay cambios radicales de, sistema y de, gobierno, pues los formaditos en el ITAM, no crecen, sino que se desesperan y llegan al suicidio, con el desamparo de los negociantes de la educación privada en el país.

Así, con los nuevos elementos de investigación de la enorme corrupción del panismo, se podría iniciar la investigación del “compló” del panismo ligado con políticos de la vieja guardia priista y panista, para lograr establecer el negocio del “huachicol”, con el objetivo de saquear los bienes nacionales para acumular inmensas riquezas que, se usarían, en la lucha política para promocionar a algunos políticos poblanos a la presidencia, lo curioso es que muchos de esos “talentos” que generaron el negocio y el robo nacional, son gentes ligadas profundamente al panismo, y sobre todo, al mando de García Luna, y bueno, uno de los sectores que más han protestado por la política de la 4T es el sector campesino, y de ahí que la acción de Don Augusto y de Heladio, no sean simples actos de cortesía política, sino actos de acción política nacional, que tienen un alto costo, y sobre todo, la posibilidad real de recuperar a muchos cuadros del priismo que, con talento, se vendrán incorporando al grupo triunfados de la 4T. Sino lo creen, pues atentos, y en el tiempo tendremos la respuesta, no en la simple especulación…recuerden siempre que: “SABE MÁS EL DIABLO POR VIEJO QUE POR DIABLO” Y, YA NO SE DEJA BESAR…

socrates_campos8@yahoo.com.mx