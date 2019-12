Lucía Méndez presenta su nuevo perfume “Vivir for men”

Después de probar diversos aromas

La actriz y cantante despide el 2019 haciendo un recuento de lo que vivió este año

Aarón Avalos

En un evento organizado especialmente para convivir con la prensa, a quienes agradeció por estar siempre presente en sus momentos más importantes, Lucía Méndez comentó sobre sus experiencias de este año, acontecimientos especiales, así como la presentación de “Vivir for men” su nuevo perfume.

“Es un tratamiento a la atracción en un formato de perfume. Si ustedes se ponen el perfume como dice en las indicaciones, ustedes verán a los 15 o 20 días cómo todo cambia, cómo reciben sonrisas, que salen las feromonas sintéticas. Para hacer un perfume hago focus group, huelo 10 mil aromas para poder decir ‘quiero hacer un perfume’, porque este me lo pidieron mucho los hombres, ellos también pasan por situaciones difíciles o depresión y es que de ahí sale.”

Además, pudo adelantar los próximos proyectos que se le presentan, entre los que destaca la realización de la novela “Diana Salazar” el próximo 27 de enero, porque la gente le pedía mucho repetirla y se hizo el esfuerzo junto con Televisa de repetirla. También adelantó que su próximo disco se llamará “Vivencias”, entre muchos otros proyectos, los cuales prefirió no contar hasta que sean un hecho.

Sobre “Vivencias” no quiso dar mucha información ya que quiere mantener las sorpresas para su público, pero asegura que tendrá duetos con diferentes artistas y será un disco que contendrá canciones con mariachi y de todo género por lo que ha vivido a lo largo de su trayectoria.

Hizo también comentarios acerca de sus detractores, los cuales aparecen siempre que ella presenta un nuevo material o proyecto, y aseguró que se tratan de bots que la atacan en todo momento en sus redes sociales, sin embargo, afirma que, en conjunto con sus abogados, saben quién está detrás de ellos, pero no desea tomar acciones legales.

“Ya estoy aburrida de eso. En su momento le gané el caso a (Alex) Kaffie y fue muy obvio. Luego de tantos años de que él me atacaba continuamente, hablé con él y no sabía porqué me atacaba. Ganamos el juicio y es muy desgastante. Yo no ataco a nadie, no me interesa, esos temas se los dejo a Dios porque Él se encarga.”

Sobre este caso, y los ataques que, a la fecha continúan, aseguró que no hay relación entre quien se encarga de los bots y Alex Kaffie ya que cuando tuvo problemas con el conductor, lo dejaron solo.

“Dejaron que se lo comieran los leones. Yo le perdoné los 500 mil pesos, me dio una disculpa pública, pero nadie lo apoyó, lo apoyé yo. Supe que su mamá tenía cáncer y que luego se alivió, pero yo no quería tener ese karma. Porque mi abogado, Emilio Fernández es muy bueno, y platicamos y decidimos perdonarlo, se dio la disculpa pública.”

