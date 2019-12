El teléfono descompuesto en el T-MEC

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Problemas de comunicación y confusión

Salario mínimo, la carrera contra inflación

Las personas que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán hacia la posteridad

Edmund Burke, 1729-1797; filósofo y estadista británico nacido en Irlanda

Vaya relajo que se armó con una cláusula de inspección de los procesos laborales de empresas mexicanas, lo que se había firmado en el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde el miércoles pasado alertamos de esa cláusula, pero desde el Senado, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Alejandro Armenta, nos explicaron que no había motivo de alarma, ya que no sería una intromisión a nuestra soberanía.

La historia de una confusión que podría haber degenerado en la cancelación del T-MEC, viene desde la semana pasada. El gobierno mexicano ni siquiera dio a conocer el documento que se envió al Congreso de Estados Unidos, lo que acrecentó la confusión. Esto, aunado a las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores y su sospechoso comportamiento de viajar de inmediato a Estados Unidos para consultar lo que se enviaba al Congreso de aquel país en torno al adendum comercial.

Seade dio a conocer una carta que le envió el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que precisa: “no son inspectores laborales, sino únicamente agregados y no serán impuestos”. Además, la verificaciones se realizarán por los panelistas independientes, como se acordó, y no por los agregados. Después, el canciller Marcelo Ebrard, aseguró que México no autorizará supervisores de EU por el T-MEC.

Por ello, el Presidente tiene razón al decir que son decisiones que toman los países en forma unilateral. Son agregados laborales. La categoría similar a los agregados culturales, de prensa, económicos, o hasta en el último caso de inteligencia, que son considerados agentes de la CIA o la dirección de Seguridad Nacional. Existen en todas las embajadas del mundo.

Ayer por la mañana, México había asegurado que a pesar de su molestia el pacto conocido como T-MEC en México y USMCA en Estados Unidos, está “intacto”, y no ha sido modificado de forma unilateral por Washington. “La administración (de Trump) incluyó un lenguaje en la legislación de implementación del USMCA autorizando que hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo trabajen junto con sus pares, trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicanos en la implementación de la reforma laboral mexicana”, escribió el principal negociador estadounidense, Robert Lighthizer en una carta a su contraparte mexicano, Jesús Seade, quien viajó a Washington para expresar la irritación de su país.

Una vez más se aprecia que el problema del gobierno federal es la falta de una política armónica de comunicación. Es más, entre los funcionarios de la 4T, manejan información diferente y confusa. Todo, por no actuar con profesionalismo y su tacañería en ese tipo de eventos, conlleva riesgos graves.

Los problemas de comunicación llegaron a afectar a empresarios estadounidenses y funcionarios de la Casa Blanca, que estuvieron a punto de frenar el T-MEC. Esto conlleva inversiones multimillonarias que provocarían pérdidas no sólo más allá del Río Bravo, sino para los mexicanos.La apuesta es muy alta y no se pueden dar el lujo de incurrir en ese tipo de errores que, a final de cuentas, afectaría nuestra soberanía y los negocios de mexicanos en el extranjero.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer entrevisté a la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján sobre el incremento al salario mínimo de más de un 20%. Un discurso articulado echó por tierra la teoría de economistas en el sentido de que los salarios son detonador de inflación. Al final de cuentas, en México, tras el primer “jalón” a los salarios mínimos en la administración de López Obrador, no provocó gran inflación. Incluso se mantuvo en niveles de control. Este 20% de incremento, estimó Alcalde Luján, no provocará niveles altos de inflación, y en cambio, impulsará el mercado interno, lo que es una ventaja para el ciclo económico. Eso esperamos todos los mexicanos. *** Bajo el liderazgo de Jasper Chen, la china ESON Multiwin invirtió 160 millones de pesos en Tijuana, lo que implica la creación de 520 nuevos empleos como parte de la segunda fase y proyecto de expansión de la empresa. *** Thor Equities Group que dirige Joseph Sitt, compró Casa Magna, un complejo frente al mar de Tulum por 17.5 millones de dólares en el que invertirá 100 millones de dólares para desarrollar 40 habitaciones de hotel de lujo, un spa y tiendas de alta gama. En su tiempo, el complejo fue propiedad de Pablo Escobar. *** A 10 años de la inauguración de la planta de Gruma en Melbourne, Australia, ahora cuenta con una capacidad para producir anualmente más de 50 mil toneladas de producto para atender a sus clientes y consumidores de más de 30 países en la región de Oceanía. De acuerdo con Gruma, esta operación inició con una inversión de 60 millones de dólares, con ventas que oscilaban entre los 45 y 50 mdd, pero actualmente alcanzan los 120 millones de dólares. *** Con una inversión de 20 millones de dólares y la creación de más de 700 empleos, se instalaron dos plantas de productos médicos con diferente modalidad en Baja California. Ambas de Grupo Tacna que dirige Ossie Díaz. Se trata de la empresa Centerpiece, que asentará una esterilizadora en Tijuana en la zona de Otay, iniciando operaciones en el año 2020. Esta será la primera esterilizadora de productos médicos en la región, que forma parte de la inversión, en conjunto con una sucursal de manufactura en Playas de Rosarito, mencionó, la cual estará lista antes de que cierre al presente año. En la localidad se producen bastantes productos médicos, pero tienen que ser mandados a Europa o Estados Unidos para esterilización, dijo, las empresas tendrán la oportunidad de hacerlo aquí y enviarlos a sus clientes. *** El Estado de México, bajo el gobierno de Alfredo del Mazo, cerrará 2019 con un incremento del 10% en feminicidios, al pasar de 102 casos registrados en 2018 a 112 los presentados de enero a diciembre de este año. A este ritmo el 2019 se perfila como el más violento para el sector femenino, donde se registra una tasa de entre 9 y 10 feminicidios por mes. El fiscal general de justicia de la entidad, Jaime Gómez Sánchez, considera que el territorio estatal ocupa el lugar 18 en el país, pues tiene una tasa de 1.06 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional. Mal de muchos, consuelo de…

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La empresa de logística, Solgístika, bajo el liderazgo de José Ángel Jiménez Pineda, trabaja a todo vapor en el Parque Industrial Aeropuerto de Colón, cercano al aeropuerto de Querétaro, entidad gobernada por Francisco Domínguez. La empresa tiene por objetivo convertirse en socio estratégico de otros giros empresariales en temas como almacenaje, transporte, recepción de mercancía y adquisición de insumos con altos estándares de seguridad y servicio oportuno en razón de una ubicación cercana a la carretera estatal 100, terminales ferroviarias y parques industriales. Además, la modernización de la planta hace que sea sustentable y genere menores niveles de contaminación.

