Investigan transferencia de Segob por 2 mil mdp a familiar de García Luna

En la gestión de Osorio Chong

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a una cuenta personal de un familiar del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Explicó que el caso está en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto Castillo, quien dará a conocer en qué consiste esta línea de investigación que involucra a la secretaría que estaba a bajo la responsabilidad del senador Miguel Ángel Osorio Chong.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, detalló el mandatario.

Añadió que el gobierno mexicano no tiene una investigación abierta contra el ex magistrado Eduardo Medina Mora, “la investigación está en Estados Unidos, la Fiscalía General es autónoma y está haciendo lo propio, se ha decidido cooperar en lo que soliciten, no iniciar nosotros ninguna investigación”, dijo.

Recordó que Marcelo Odebrecht dueño de la empresa del mismo nombre, llegó a un acuerdo con las autoridades estadunidenses a cambio de su libertad reveló información que involucra a políticos y presidentes de distintos países, por lo que no descartó que en los casos de Medina Mora, como de García Luna ocurra algo similar.

“Los famosos casos de Odebrecht que llevó a la cárcel a presidentes de la República y a altos funcionarios públicos surgió de un juzgado en Estados Unidos, de ahí salió porque el señor Odebrecht decidió declarar para que le redujeran las penas”, apuntó.

“Y pues de ahí se generó toda la información, es el mismo procedimiento que le siguieron a (Joaquín) Guzmán Loera y es el mismo procedimiento y el mismo juez para el caso de García Luna”, añadió.

Añadió que se espera que haya resultados similares en la investigación del ex secretario de Seguridad Pública.

“Lo que soliciten lo tenemos que hacer y hay una comunicación permanente, sobre todo en el área de inteligencia financiera del manejo del dinero”, detalló al informar sobre la transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación a una cuenta bancaria de un familiar de García Luna.

Detectó UIF triangulación de 2 mil millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos desde la Segob hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas luego de su aprehensión.

“Esa transferencia ampara el bloqueo de cuentas por ser una empresa de la que García Luna es accionista”, explicó el titular de la UIF, Santiago Nieto.