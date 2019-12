“El Cielo y El Infierno”, un éxito del canal tlnovelas

“El Cielo y El Infierno” es una nueva emisión especializada en el mundo de las telenovelas, que se transmite todos los sábados a las 22:00 horas por el canal de televisión de paga tlnovelas. En éste se reúne un grupo de expertos en la materia como Chucho Gallegos, Mara Patricia Castañeda, Matilde Obregón, Alfredo Gudinni, Gil Barrera, Dioni González, Ingrid Leija, Alejandro Zúñiga y Roberto Rondero, éste último, quien en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos concedió todos los detalles al respecto.

Comentó que este grupo de experimentados periodistas de espectáculos, tal y como ángeles o demonios, someterán a un purgatorio o bueno y lo malo de las telenovelas y sus estrellas, para que sea el público quien decida si alcanzan la gloria o son desterrados a la desgracia, asegura que siempre será desde un punto de objetividad. “El programa se transmite a través de tlnovelas, un canal de nicho por Izzi o Sky, donde se pasan únicamente telenovelas, cuenta ya con más de 10 millones de suscriptores, lo cual es importantísimo. Es un programa de crítica de opinión con algunos periodistas de espectáculos de la vieja guardia y de la nueva, es un versátil de opiniones, incluso, contamos con un par de Youtubers”.

Describe que en ocasiones cuentan con la participación de Carmen Salinas. “Se logra una dinámica entre todos los periodistas y a veces nos acompaña quien será la única actriz en el programa, Carmen Salinas que es una especie de moderadora, brinda experiencias, anécdotas, le da chispa al espacio. Lo mismo hay un locutor en off, quien va uniendo los comentarios de cada quien, porque no hay una línea”. Estando divididos entre ángeles y demonios explica: “algunos tenemos una doble cara, a veces ángeles y a veces demonios, pero todos hablamos en pasado, porque la mayoría son telenovelas que se están retransmitiendo de 10 o 20 años atrás”.

Lo anterior, “no significa que no hablemos del presente, se habla de lo actual, de cómo ha evolucionado el melodrama y hasta de esa ‘Fábrica de Sueños’, con la que querían volver a grabar esas historias de antaño, pero ahora en 25 capítulos, hacemos crítica de eso”.

Para dignificar y devolverle la seriedad al periodismo de espectáculos dice: “no puedo hablar por los demás, pero en mi caso con 42 años en el periodismo de espectáculos, me formé a la vieja usanza, pasé por muchas cosas para llegar a esto. Por ello creo que para llegar a ser un crítico de televisión se tiene que tener un buen kilometraje recorrido, en mi caso fui director de prensa de Televisa en dos ocasiones, conduje muchos eventos, tuve trato con muchos productores, me ha tocado estar en las jornadas de la preparación de los proyectos, con lo que puedo hablar, estando cerca de los creadores, de los genios”.

Como defensor a ultranza del periodismo del espectáculo refiere que “tenemos una esencia, trayectoria, y mucho antes que nosotros hubo gente que se dedico a esto. La televisión ha ido creciendo y con este ramo del periodismo, ha ido evolucionando, respeto mucho al género, lo importante en el caso del programa es tener documentación, para criticar, tienes que valorar a la luz de la razón, de la objetividad, no de si te cae bien o mal, de si alguien es bonita o fea, eso está mal, es un modelo vacío”.

Agrega: “Me gusta documentar todo y creo que en el mundo de las telenovelas, ni todo es maravilla, ni todo es malo, hay puntos de encuentro. Lo que sí, es que el melodrama nos dio una proyección mundial de origen muy mexicano. Nos abrió las expectativas por un lado, pero por el otro nos convirtió en un país con muchos prejuicios, sobre todo en el extranjero, se han quedado con una imagen completamente equivocada de lo que somos”.

Detalla también que las telenovelas en la actualidad mueren a la vez que se transforman para tratar de evitarlo. “Se perdió un tiempo valioso, error de las productoras, Televisa y Azteca se equivocaron, nos quedamos dormidos en el éxito, en decir que no había problema, porque las telenovelas se vendían, incluso antes de que se hicieran, ya estaban vendidas, no importaba que le dabas a la gente por un lado y por el otro no hubo renovación de escritores, en lugar de impulsar a nuevas generaciones, se siguieron adaptando y refriteando telenovelas”.

Recordó que “en un momento Televisa hizo un concurso nacional para nuevos escritores, pero luego los sepultaron, porque presionó la vieja guardia de gente comodina, que al dar telenovelas antes, querían seguir trabajando sin actualizarse. Ahora pagamos las consecuencias, porque llegó el streaming, Netflix y nos quedamos en ropa interior. Finalmente, trataron de reinventar el mismo género, acortaron las historias y tampoco eso ha funcionado, porque no puedes hacer un clásico de 25 capítulos”.

Ahondó en ese tema: “Sacaron ‘Fabrica de Sueños’, que supuestamente retomaría mas de 20 títulos, pero se quedaron con tres porque no funcionó, ‘Cuna de lobos’ fue terrible, no hubo el éxito, se metieron con un clásico y no se puede”

Con esa decadencia en el melodrama, Rondero comenta que “hay una inercia que no se puede detener, cuando cambiaron hábitos y costumbres se acabo el modelo tradicional, ya no hay forma. Hay que cambiar el formato y la manera de contarlo, sobre todo para este sector tan basto de jóvenes que ya no esta dispuesto a seguir bajo las mismas costumbres, se está intentando, ese es el gran reto”, concluyó.

Más reflexiones como esta se pueden disfrutar en “El Cielo y El Infierno” que se transmite todos los sábados por tlnovelas a las 22:00 horas y con repeticiones los domingos a las 14:30 horas.