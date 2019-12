Beto Cuevas protagoniza con fe “Jesucristo Súper Estrella”

Últimas funciones del año en el Centro Cultural Teatro 1

Más como creyente que como practicante, el artista da vida a uno de los hombres más importantes de la historia

Aarón Avalos

Entrevistamos a Beto Cuevas, exintegrante del grupo La Ley y actual protagonista del exitoso musical “Jesucristo Súper Estrella”.

—¿Te imaginabas que Jesucristo Superestrella alcanzaría este éxito?

Yo trato de vivir la vida sin grandes expectativas porque considero que las expectativas son como la receta perfecta para la frustración. Sin embargo, después de todo el esfuerzo que le pusimos en ensayos, esperaba solamente pasarla bien, que disfrutáramos la fantasía de ser parte y hacer este personaje que es grandioso. Creo que el resultado y el esfuerzo que todos hicimos, creo que es el éxito de esta obra y es maravilloso que la gente haya respondido como lo ha hecho hasta ahora.

—¿Qué representa para ti interpretar a Jesús?

Representa un privilegio absoluto, yo siempre he sido creyente mas no tan practicante. Sin embargo ahora, te puedo decir que este personaje me ha acercado más a Dios porque he estudiado a Jesucristo, lo sigo haciendo, y me doy cuenta que lo que pasó en la historia de Jesucristo es una historia de amor a la humanidad, un sacrificio tremendo y creo que vale la pena seguir contando esta linda historia.

—¿Hay alguna canción de la obra que te dejara huella?

Todas me gustan, soy fan de la obra desde antes de participar en ella, pero “Getsemaní” es definitivamente la que más me gusta. Desde que la grabé es una canción que me emocionaba, me generaba una melancolía linda porque la situación de la canción es también un momento en que Jesucristo tiene miedo y le pide a su padre que lo salve de este destino de ser torturado. Entonces, esta canción me conmueve mucho, siempre que la canto me siento muy tocado.

—¿Te ha gustado trabajar con este elenco?

Fue maravilloso, ha sido como uno de los grandes regalos del 2019, el ser parte de Jesucristo Superestrella con este elenco, porque todos en general hemos estado muy comprometidos, todos son personas generosas y he desarrollado amistades lindas.

—¿Te gustaría hacer dueto con alguno de ellos?

Lo he hecho. Hice un dueto con “La Josa” en mi disco “Colateral” que acaba de salir, hay un dueto con la canción “Aquí”, que es un clásico de La Ley. Hay otra canción que se llama “Tanta ciudad” también de La Ley. Hice dueto nuevamente con Ely Guerra, también con Ana Torroja y ha sido un privilegio.

—¿Qué ha sido para ti trabajar en teatro?

La experiencia de trabajar en teatro ha sido como volver a la escuela, volver a estudiar algo que me encanta, que es la actuación. Poder estar ensayando constantemente, trabajando con un director que más que enseñarte a actuar, te guía a través de lo que estás haciendo y te pide ciertas cosas, ciertos acentos, el ejercicio en sí de la preparación en los ensayos y luego el ejercicio de hacer funciones te ponen en un punto muy bueno para poderte presentar y eso ha sido una experiencia que se la recomiendo a todo mundo.

—¿Te gustaría continuar en el teatro?

Me encantaría hacer otras obras. En la medida de los tiempos que yo tenga, claro. Me encantaría hacer “El fantasma de la ópera”. Hay muchas cosas interesantes, incluso me gustaría hacer teatro convencional en donde no dependa solo de cantar sino de entregarte a un personaje y poderlo desarrollar.

—¿Cómo te está yendo con “Colateral”?

Me ha ido muy bien, me siento muy contento. La canción que estoy presentando ahora, cuyo video voy a hacer en enero, ha tenido una aceptación muy grande porque también de alguna forma salí de mi zona de confort. En vez de hacer lo que la industria indica que hay que hacer que es tener un sonido urbano, quise irme por otro lado, porque no es realmente lo mío y terminé haciendo una canción con una sonoridad como si fuera una canción de los años 50. Que además, crecí escuchando esa música y la respuesta que ha tenido ha sido muy buena.

—¿Qué ha sido diferente ahora que estás como solista a cuando estabas con La Ley?

Me parece que la energía de la última época de La Ley no era muy buena, las cosas no fluían. Había que frenar constantemente y ponerse de acuerdo, y la diferencia es que cuando eres tú solo, evidentemente trabajas con otras personas que te dan su opinión, pero al final la decisión la tomas tú solamente y eso es muy bueno cuando tienes algo muy claro, una visión de lo que quieres hacer. Lo he disfrutado mucho porque, aunque es un trabajo en solitario, igual trabajas con gente y lo importante es trabajar con gente que piense como tú y que no estén las energías dispersas.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Seguir parte del año que viene haciendo esta obra. Salir de gira con “Colateral”, que creo que va a ser importante apoyarlo de esa forma. Y vienen otros proyectos que ya se enterarán, que no puedo contar por cuestiones de logística, pero vienen proyectos interesantes para el año que viene, probablemente más cuestiones en televisión.

