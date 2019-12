Un Herodes “circuncidado” es Enrique Guzmán

Extravagante y divertido se muestra en Jesucristo Súper Estrella

El actor dijo que pasará la Navidad en familia y desea la reconciliación entre su nieta e hija

Claudia Arellano

Rey de Judea, Galilea, fue conocido por sus proyectos constructivos colosales, entre los que están la expansión del Segundo Templo de Jerusalén, Herodes es a decir de Enrique Guzmán, un ser muy burlón, “muy hijo de la chin…”, asegura. “Herodes es muy yo, claro, que tengo cosas de él, pero yo si he llegado a conocer el arrepentimiento, este sujeto es burlón y me divierto mucho con él”, dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor, quien durante la charla habló acerca de la circuncisión que practicaron a su nieto Apolo y entre broma dijo: “Yo no fui circuncidado, así que quería lo mismo para mi nieto, mi Herodes es circuncidado”, dice entre risas.

Asimismo Guzmán comentó que éste año había sido un año muy bendecido y que sí cree en Dios, sin embargo, no le gusta la gente que quiere dejar todo en sus manos. “Yo soy muy enemigo de esa gente que como chin… a Dios, yo creo que él tiene muchas cosas por hacer por la gente que necesita de cosas grandes, a quienes nos dio ciertos privilegios, debemos hacer lo que nos toca y dejar todo para que él trabaje. Me gusta creer en él pero no enjaretarle todos mis pe…”, aseguró.

Respecto a su participación el musical “Jesucristo Súper Estrella”, dijo que le encanta todo lo que tenga que ver con la irreverencia, como ocurre en este musical que tiene el estilo que a él agrada, pues no es la clásica historia contada con tristeza, sino con la energía que se debe reflejar un personaje con Jesús, un hombre que en el contexto histórico, dice está muy alejado de lo que él fue, pero respeta y le hubiera gustado tener ese nivel de paciencia.

“Hacer Jesús en su momento no, creo que nunca tuve el perfil, y he escuchado que a Beto (Cuevas) le han ocurrido algunos milagros desde que hizo este personaje, pero a mí no, quizá porque estoy más acercado a Herodes, yo no dudo que ocurra pero esa conexión no la he tenido y mi personaje es más bien vil”, indicó.

Al tocar el tema de donde pasaría las fiestas decembrinas Guzmán dijo que ya se está preparando para este día e incluso ya compró algunos regalos para los nietos, entre ellos Frida, quien no estará con la familia pero él la estará esperando siempre con los brazos abiertos.

“Siempre lo he dicho, la juventud en algunos es una enfermedad que se cura con el tiempo, a algunos se les quita lo pen… otros se vuelven más no puedes pedir mucho en esta vida, por ahí hay muchos haciéndole a la ma… mi nieta está en esa frecuencia, no entiendo cómo ha ido peleando por ahí con gente que nunca estuvo acercada a la familia como la hija de Jenni Rivera, me da hasta risa, pero allá ella”, dijo.

Guzmán dijo pensativo que en estas fechas se da cuenta de cómo perdió cosas maravillosas a lado de sus hijos, pero que ahora trata de ser presente con sus nietos, ya que ellos le llenan esos espacios que en ocasiones no tuvo cuando sus hijos eran pequeños, incluso, al hablar de Apolo, su nieto, le brillan los ojos y afirma: “Es hermoso me encanta estar tan cerca de él yo ahora mismo tengo a la hija de mi hija Daniela en casa, ayer se enfermó y estuve ahí con ella, esa sensación de sentir que proteges a alguien es algo indescriptible”, aseguró.

Finalmente Enrique dijo que en estas fechas enviaba un mensaje contundente a los padres de familia, y aunque no se considera nadie para aconsejar a otro ser humano, es importante siempre estar cerca de los hijos, aunque nadie enseña a nadie a ser un buen padre. “Claro que me arrepiento de tiempos que no estuve con mis hijos, eso siempre pesa, pero ya no hay marcha atrás así que esos que tienen hijos ahora disfruten porque el tiempo no regresa, en mi casa son todos bienvenidos, pero no se puede obligar a nadie a estar donde no quiere estar”, concluyó.

