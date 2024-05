Las madres merecen lo mejor; mínimo, el regreso de escuelas de tiempo completo

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La gran totalidad de las madres mexicanas se merece no sólo un día de celebración al año y, por supuesto, algo más de regalo que una plancha o una licuadora.

Esto se aprecia claramente en los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los cuales se evidencian las difíciles condiciones en las que vive la mayor parte de las madres, especialmente las que son jefas de familia.

Aunque en las encuestas del Inegi no se hace referencia a este caso, la sola mención de necesidades, en particular de quienes desean trabajar fuera del hogar, pero no tienen a quién dejar a sus hijos, lleva a pensar casi en automático en la cancelación de las escuelas de tiempo completo, pues de acuerdo con las cifras que se han manejado al respecto, se beneficiaba a casi cuatro millones de menores de edad, es decir, a más de un millón de madres de familia, si se toma en cuenta que cada una de ellas tenía al menos tres hijos en esos centros de educación.

De acuerdo con las cifras que se manejaron ese tiempo, marzo de 2022, el total de escuelas de tiempo completo llegó a ser de 27 mil en todo el país, en donde los menores recibían una comida caliente y horas de clase suplementarias. Mientras tanto, las madres podían dedicar un tiempo a un trabajo lucrativo con el cual mejorar la condición económica de su familia.

Está de más recordar que los beneficios de ese programa estaban destinados a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Con la clausura de las escuelas de tiempo completo se violó uno de los principios que dice sustentar la llamada Cuarta Transformación, que es el de atender en primer término las necesidades de los más pobres.

Al respecto, los estudios demográficos del Inegi mencionan que las madres que declararon no haber trabajado y a las cuales se les preguntó si tenían la necesidad o el deseo de trabajar.

Respondieron afirmativamente más de 2.6 millones de mujeres y, de ellas, 54.1% declaró que no estaba buscando trabajo porque no tenía quién cuidara a sus hijos pequeños, ancianos o enfermos. Otro 11.3 por ciento pensaba que por su edad o por su aspecto no la aceptarían en un trabajo; 10.8% esperaba recuperarse de una enfermedad o accidente; 7.3% respondió que en su localidad no había trabajo o solo se realizaba en ciertas temporadas del año, y 16.5% respondió otra razón.

La doble y triple jornada

Estas cifras hacen recordar a las compañeras fundadoras de La Jornada, encabezadas por Sara Lovera que abrieron un espacio dedicado a defender los derechos de las mujeres y lo denominado “la Doble Jornada”, pues, efectivamente, un gran sector de la población femenina cumple doble tarea, dentro y fuera del hogar, sin que reciban al menos una compensación económica.

Una de esas pesadas responsabilidades a las que no se les asigna ningún valor monetario es el cuidado de las personas discapacitadas o de la tercera edad.

Al respecto, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 proporciona información sobre la demanda de cuidados en los hogares y las personas que brindan cuidados; actividades que realizan las personas para atender, asistir y vigilar a los integrantes del hogar (o de otro hogar) con el propósito de buscar su bienestar y satisfacer sus necesidades básicas.

De la población de 0 a 5 y 6 a 17 años que necesitaban atención y la recibieron por parte de algún integrante del hogar, 86.3 y 81.7% la recibió de su madre, respectivamente. También recibieron atención de la madre 30.6% de las personas con discapacidad y 33.9% de los enfermos temporales.

Si lo anterior no fuese suficiente para dignificar las tareas de las madres, van otros datos, todos recabados por el Inegi:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2023, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más (38 459 122) eran madres.

Por grupos de edad, 6.0% de las adolescentes de 15 a 19 años y 44.9% de las jóvenes de 20 a 29 años, habían tenido una hija o hijo. Esta cifra se incrementa a nueve de cada 10 en las mujeres de 40 a 49 años.

En el cuarto trimestre de 2023, tres de cada 10 mujeres que eran madres también eran jefas de hogar (11.5 millones). Del total de mujeres de 15 años y más con al menos una hija o hijo, 46.5% estaba casada. Siguieron aquellas que vivían en unión libre (20.5%), eran viudas (12.0%), estaban solteras (10.4%) o separadas (7.5%).

El Inegi también refiere que combinar la crianza de las hijas e hijos con actividades académicas establece un doble esfuerzo para aquellas madres que asisten a la escuela, que comprenden 6.7% de las que tenían entre 15 y 24 años. Por nivel de escolaridad, casi la mitad de las madres de 15 a 24 (48.1%) tenía secundaria completa, 32.8% educación media superior o superior, 15.9% primaria completa y 3.1% primaria incompleta.

La tasa de participación económica de las madres de 15 años y más fue de 46.1% y, por grupos de edad, de 40 a 49 años fue de 60.0 por ciento. Siguieron el grupo de 30 a 39 años con 58.4%, y el de 50 a 59 años con 52.2 por ciento. Cabe destacar que 20.8% de las madres de 60 años y más, estaban ocupadas o buscaron trabajo

De las madres ocupadas en el mercado laboral (17 370 749), 64.4% eran trabajadoras subordinadas y remuneradas, 26.9% trabajaban por cuenta propia, 5.3% no recibieron algún pago por su trabajo y 3.5% eran empleadoras. Por duración de la jornada laboral, 43.8% trabajó entre 35 y 48 horas, 23.7% lo hizo de 15 a 34 horas, seguido por las que laboraron más de 48 horas (17.8%) y menos de 15 horas (11.7%).

En cuanto al ingreso de las jefas de hogar que eran madres, trabajadoras subordinadas y remuneradas, 46.7% ganó hasta un salario mínimo y 31.3% recibió más de un salario y hasta

dos salarios mínimos. Solo 6.9% percibió más de dos y hasta tres salarios mínimos y apenas 3.8%, más de tres.

Al observar por número de hijas o hijos, 68.1% de las madres que tienen seis o más hijas o hijos recibió hasta un salario mínimo, en comparación con 39.4% de quienes tienen de una a dos hijas o hijos. En cuanto a aquellas mujeres que ganaron más de 1 hasta 2 salarios mínimos, 17.3% tenía seis o más hijas o hijos, en contraste con 32.9% que tenía de una a dos hijas o hijos.

El PRI desmiente al gobierno, que da por seguro el triunfo de Sheinbaum

De nueva cuenta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, salió al frente de la versión oficial del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que ya tienen seguro el triunfo de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Moreno, aseguró que a base de mentiras, Morena pretende generar una narrativa de que ya ganaron, pero advirtió que después del segundo debate Xóchitl Gálvez se consolidó; va muy bien y “les vamos a ganar la Presidencia de la República”.

“Va muy bien, recibiendo el apoyo de todos los sectores de la población, como las mujeres y los jóvenes. Lo vemos en la campaña, lo vemos en el sentimiento; por eso están desesperados y están descolocados”, dijo el presidente del tricolor, al anticipar que “en el tercer debate les vamos a dar con todo. Vamos a cerrar a tambor batiente”.

En conferencia de prensa, al iniciar una gira de trabajo por Aguascalientes en apoyo a los candidatos federales y locales del PRI y de la coalición Fuerza y Corazón por México, así como para promover las propuestas de la abanderada presidencial, informó que se visibilizará la elección del 2 de junio y, para ello, señaló que habrá observadores internacionales de América Latina y el Caribe, de Europa y Asia.

El dirigente nacional priista puntualizó que “el voto útil, el voto inteligente”, será sufragar por Xóchitl Gálvez y los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, por lo que ratificó que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), si le importa México y “si tuviera un poco de vergüenza”, debería sumarse al bloque opositor.

“Es patético, y les vamos a seguir insistiendo. Y la sociedad se los va a pedir: Ya déjate de tonterías, y súmate”, explicó, al destacar que, como se vio en el pasado debate, lo único que hacen es atacar a Xóchitl Gálvez, “y eso es hacerle el trabajo sucio a Morena”.

Moreno dejó en claro que “ni el Presidente, ni un gobernador, ni un partido político puede quitarles los programas sociales”. Enseguida, expresó, ahora resulta que “estos cínicos de Morena los hicieron en cinco años”. Los programas sociales, dijo, “los hicimos nosotros”.

riparcangel@hotmail.com