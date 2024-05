México, ejemplo para el mundo

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Dice el Presidente López Obrador que los delitos han bajado en México durante su administración, aunque reconoce que los asesinatos sí han aumentado.

Que gran alivio, eso nos hace descansar un poco, ya que, seguramente, los asesinatos se producen sin violencia alguna, por lo que no debemos preocuparnos.

Donde sí hay preocupación es en el clima de violencia que impera en las campañas políticas, donde con demasiada frecuencia ocurren asesinatos (de esos que son sin violencia) y los tampoco violentos eventos en que los aspirantes de todo tipo son reconvenidos para que se renuncien o se mantengan alejados de las candidaturas y aunque vayan armados los amenazadores, solamente lo hacen de forma verbal.

Para dejar en claro cómo son esas advertencias que no producen ningún tipo de temor, se encuentran las fotos de Claudia Sheinbaum, tan relajada cuando fue detenida por embozados en una de las tantas peligrosas carreteras de Chiapas, en que se cometen estos asesinatos que dice el Presidente, pero que no causan preocupación, porque son hechos no violentos.

Es así como México es un ejemplo de tranquilidad, paz y equidad que simplemente es envidiado por los extranjeros.

Con una economía en avanzada, un crecimiento económico poco visto, sistema de salud encaminado a ser como el de Dinamarca y, posiblemente, envidiado por esa nación en poco tiempo, un crecimiento de empleo histórico, sin inflación y con la construcción de obras que distinguirá a México de otras naciones que provocarán celos entre los países de primer mundo.

Ese es el panorama que desde el gobierno federal pretenden vender a la población de México en busca de un voto que, aparentemente, tienen cautivo y que hará ganar a Claudia Sheinbaum.

La realidad es otra, la ciudadanía tiene miedo, ante el volumen de delitos, los más de ellos no denunciados y los que si lo son, sin resolverse nunca.

Hay preocupación, pues se siente en el ambiente una total intolerancia, una embestida desde el poder público en contra de quienes quieren una alternancia y que son apabullados por las aplastantes encuestas que se suceden una tras otra, para mostrar a los ciudadanos que el proceso electoral ya está decidido y solamente falta el trámite del 2 de junio, según confesó la propia Claudia Sheinbaum, quien según la diversidad de encuestas la mantiene con dos dígitos de diferencia de Xóchitl Gálvez, a pesar de que Massive Caller insiste en que la diferencia no es tan amplia y las dos abanderadas, la de Morena y la del frente opositor se encuentran en un empate técnico y hasta llega a presentar otros sondeos en los que la ruda va arriba por pequeño margen sobre la científica.

De todo este cúmulo de declaraciones o afirmaciones que desde el gobierno federal se lanzan o de la campaña del partido en el poder, la más importantes que la violencia se ha frenado, los delitos han bajado radicalmente y los asesinatos subieron, pero, eso sí, no se producen con violencia, que alivio.

*******

Dentro de la trama contada por el Ejecutivo federal sobre el asunto de María Amparo Casar, existe todavía un cabo suelto que es el, supuesto, favor que le pidieron al entonces procurador de justicia del DF, Bernardo Bátiz para reclasificar la muerte del esposo de Casar, ya que Bátiz no ha dicho nada y que, de haber ocurrido, se debería saber si le informó a su entonces jefe que, casualmente, era Andrés Manuel López Obrador… De verdad que los debates se están convirtiendo en la parte más interesante de las campañas, ya que dentro de ellos, saltan verdades y mentiras que atraen la atención de los electores… El mundo feliz de Jorge Álvarez lo hace vivir en un mundo idílico, redoblando su esfuerzo para hacer pasar gratos momentos de esparcimiento a los votantes de Jalisco y Nuevo León, entidades gobernadas por MC y donde le dicen que deliran por él, tanto que los visita constantemente y las encuestas le dicen que va en segundo lugar.

