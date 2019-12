De María José a María Magdalena

La actriz continúa en el elenco que ofrecerá funciones en el Centro Cultural Teatro 1

La cantante nos cuenta como ha sido reconocer ciertas similitudes entre ella y su personaje en “Jesucristo Súper Estrella”

Claudia Arellano

Dicen que las personas no te envían palabras, te emanan energías y que cierto es, pero cuando la energía es positiva, te renueva, así ocurrió en esta entrevista con María José, quien nos habló de su participación en el Musical “Jesucristo Súper Estrella”, donde da vida a María Magdalena, con quien dice se siente identificada, en una mesa blanca que estaba acompañada de unas masas moldeables para niños, “La Josa”, conversa sin inhibición y siendo autentica.

Al moldear la masita de color azul, pregunta: ¿Tienes niños?, la respuesta en esta servidora es: “sí”, ella natural dice “a mí me encanta la arena, el slime, todo esto es maravilloso”, al tiempo que recuerda a su pequeña hija abriendo más que una conversación una charla al natural, de esas que deberíamos tener cada día entre seres humanos, hablando de cosas simples con la magia que solo los niños poseen.

“La gente piensa que de dónde saco tiempo para todo, pero en realidad es amar lo que haces, con María Magdalena me identifico en muchas cosas sobre todo que era una mujer adelantada a su época, este papel lo he disfrutado mucho, y siempre le digo a mi hija que disfrute lo que haga, que no hay nadie que pueda decirle que no debe hacer y sobre todo inculcarle los principios que deben guiarla en la vida, me da mucho gusto que ella este tan abusada, le digo que no se calle y creo que a veces habla de más (risas)”, dijo.

“La Josa” nos cuenta de esta nueva aventura que la tiene feliz y que le ha permitido volver a hacer teatro, además de conectar con una parte de ella, que es la rebeldía, pero pensada y con causa, además le evoca la experiencia que ya había vivido hace 10 años con el musical ¡Qué plantón!, ahora con un papel fantástico, mismo que asegura debería ser pensado y planteado por todas las mujeres en una era en que están despertando del letargo que durante años les fue casi impuesto.

“La verdad, es una obra súper icónica y todas las escuelas de actuación la han montado. Estoy fascinada Magdalena y María José son mujeres con muchas similitudes, es una mujer muy importante, muy controversial en diferentes lugares de la historia, en los diferentes evangelios se cuentan diferentes historias de María Magdalena. Literal es un chismógrafo absoluto ahí. Unos dicen que sí era la mujer de Jesús, otros que era un apóstol, que era una prostituta estoy muy agradecida con Erik Rubín que fue quien me habló y este papel para mi es ser mujer en toda la extensión de la palabra”, aseguro.

La actriz asegura que recuerda cuando a los 15 años conoció a André Quijano, Daniela Magún, Federica Quijano, René Ortiz y Sergio Ortiz, cinco amigos que se empezaron a reunir para surgir así Kabah uno de los grupos más representativos del pop de los años noventa en México, asegura que cada año cobra más fuerza y está segura que le dan oportunidad porque ellos saben que es “muy perra”, lo dice en un buen sentido, ya que denota madurez, experiencia y talento.

“Como todos he cometido muchos errores, pero siempre he preferido eso, arrepentirme que no hacer las cosas, durante los años he aprendido de grandes mujeres, pero creo que Magdalena se ha convertido en un referente para mi, fue una guerrera, y una mujer que estudiaba no esperaba a que le resolvieran, claro, tuvo sus situaciones pero era una persona que le gustaba resolver y eso es muy importante en una mujer, eso trato de enseñar a mi hija, y sería bueno echarse un clavado en esta mujer mas allá del personaje cristiano”, afirmo.

Aseguro que en 2020 tiene grandes propuestas musicales y espera seguir siendo un referente para muchos chicos, aunque dice que siempre su prioridad será su hija, a quien acompaña siempre al colegio pues ahora es cuando sabe debe disfrutarla.

“Tiempo tengo, para lo único que no me da tiempo es para ir al baño y no por el trabajo, literal ella (su hija) no me deja si eres mamá sabes lo que es eso, de cierta manera es maravilloso pero a veces hay que saber cómo manejarlo (risas). No hay mejor ejemplo de lucha en esta vida que ser una mejor persona para dejar mejores personas en este mundo, ¿no crees?, siento que hemos caído mucho en discursos, pero hay que hacer más que hablar”, concluyó.

María José continúa como parte del elenco de Jesucristo Súper Estrella que se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 con funciones los días 20, 21 y 22 de diciembre.

