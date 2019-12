Delincuencia organizada y crimen uniformado

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que la corrupción puede infiltrarse hasta los más altos niveles de decisión en México, y ha podido infiltrarse, y la protección oficial al crimen representa el máximo desenfreno de la corrupción.

Precisamente por tal razón debemos estar determinados a erradicarla en todos los niveles de la vida nacional con énfasis en los cuerpos de seguridad. La primera racional de la seguridad es muy sencilla: honestidad en los integrantes de los cuerpos de seguridad. La corrupción, esa gran plaga, particularmente se volvió el gran rival de la seguridad en nuestro país.

No podemos voltear la cara frente a esta tragedia, que representa hoy en los cuerpos federales de seguridad, que representó en los cuerpos federales de seguridad, pero también en los cuerpos estatales y municipales. Es de tal tamaño el problema que me he atrevido a calificarlo de crimen uniformado.

Frente a ese reto, las policías municipales particularmente, son hoy socialmente percibidas como altamente corruptas. Aquí toma su dimensión real la modificación al artículo 17 constitucional para calificar a la corrupción como delito grave, indicó por lo que propuso erradicar la corrupción en las policías de los tres niveles de gobierno.

La Comisión Permanente aprobó la integración de las comisiones de trabajo que funcionarán durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura y son: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI); secretarios diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena), senador Damián Zepeda Vidales (PAN) y diputado Enrique Ochoa Reza (PRI); integrantes, por Morena, senadores Germán Martínez Cázares, Lilia Margarita Valdez Martínez y Martha Guerrero Sánchez, y los diputados Tatiana Clouthier Carrillo, María de los Ángeles Huerta del Río y Sergio Carlos Gutiérrez Luna; además del senador Miguel Ángel Lucero Olivas (PT), el senador Juan Manuel Zepeda Hernández (MC), la diputada Carolina García Aguilar (Encuentro Social), la senadora Verónica Noemí Camino Farjat (PVEM) y el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD). Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, estará encabezada por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN), secretarios: los senadores Daniel Gutiérrez Castorena (Morena), Gustavo Enrique Madero Muñoz (PAN) y Eruviel Ávila Villegas (PRI); integrantes, los diputados Juanita Guerra Mena (Morena), Aleida Alavez Ruiz (Morena), Carlos Javier Lamarque Cano (Morena), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Enrique Ochoa Reza (PRI), Mary Carmen Bernal Martínez (PT) y Jacobo David Cheja Alfaro (MC), así como los senadores Joel Molina Ramírez (Morena), Mónica Fernández Balboa (Morena), Eunice Renata Romo Molina (Encuentro Social) y Verónica Noemí Camino Farjat (PVEM), tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, estará presidida por el senador Primo Dothe Mata (Morena). secretarios, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) y el senador Ángel García Yáñez (PRI), integrantes: los senadores Susana Harp Iturribarria (Morena) y Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena); además, los diputados María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), Marco Antonio Andrade Zavala (Morena), Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), Dulce María Sauri Riancho (PRI), Mary Carmen Bernal Martínez (PT), Jacobo David Cheja Alfaro (MC), Carolina García Aguilar (Encuentro Social) y Zulma Espinoza Mata (PVEM). El acuerdo precisa que las mesas directivas de las comisiones de trabajo de la Permanente adoptarán sus decisiones por mayoría, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos integrantes representarán tantos sufragios como integrantes tenga su grupo parlamentario…

