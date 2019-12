Calderón fue advertido sobre Genaro

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Es cierto, los dos ex presidentes del PAN no se llevan. Su enfrentamiento fue épico y ocurrió cuando uno de los dos ya actuaba como Presidente de la República, aunque ello no debe desestimar lo que, hasta ahora, se atreve a decir Manuel Espino Barrientos de hechos ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Curioso, pero ninguno de los dos personajes en cuestión milita ya en el partido que presidieron y que sirvió de trampolín para que Felipe llegase a la Presidencia de la República.

Ahora a raíz de la detención de Genaro García Luna, considerado como uno de los personajes favoritos de la administración de Calderón Hinojosa, Manuel Espino revela algunos detalles inéditos de aquellos tiempos.

Señala que al entonces Presidente Calderón se le advirtió del riesgo que significaba la presencia de García Luna como secretario de Seguridad Pública, por su presunta vinculación con el crimen organizado.

Explica que durante un foro de seguridad en Bogotá, Colombia, en junio del 2008, convocada por el entonces Presidente colombiano Álvaro Uribe y un grupo de ex mandatarios, se detalló la desconfianza en García Luna.

Participaron ex presidente de Bolivia (Tuto Quiroga), México (Vicente Fox), de El Salvador (Armando Calderón), el entonces Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos (después Presidente de Colombia) y el mandatario colombiano Álvaro Uribe, entre otros personajes y se puso sobre aviso que si había una propuesta que generar se le hiciera directamente al Presidente (Calderón), pero con la súplica de que esa información no la tuviera Genaro García Luna, porque tenían la certeza de que la filtraba a grupos que operaban al margen de la ley”, explicó Espino.

Por si alguien tuviese duda de sus palabras, puso como testigo de la reunión y de lo que ahí se dijo al ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada.

Sin embargo, lo dicho por Espino Barrientos no queda solamente ahí, ya que recordó que se sostuvo un II Foro Internacional llamado “Inseguridad, Dolor Evitable”, que tuvo lugar en Ciudad Juárez y al que había confirmado su asistencia el Presidente Calderón Hinojosa, desistiendo de ello y enviando como su representante al mismo Genaro García Luna,

Ahí se había acordado revelarle al Ejecutivo mexicano la fuga de información que existía y que provenía del propio secretario de Seguridad Pública de aquel entonces.

Nunca se hizo nada para frenar la fuerza y presencia de García Luna, con todo y que el mismo Espino Barrientos le comentó en varias ocasiones al Presidente Calderón que la estrategia era fallida y que causaba dolor y muerte, por lo que las consecuencias iban sobre el partido en que ambos militaban todavía (PAN).

Hoy todos lo sabemos, Genaro García Luna fue arrestado en estados Unidos, por supuestos vínculos con el tráfico de cocaína y será juzgado en una corte de Nueva York, mientras en México se inició una investigación sobre los principales colaboradores del otrora poderoso secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón.

****

Vale la pena voltear la mirada hacia el domicilio particular de Genaro García Luna en la CDMX, donde fueron sacadas varias cajas, sin conocerse el contenido de las mismas. Se presume que las paredes de ese domicilio fueron doblemente forradas, para ocultar cosas. Se habla de documentos y dinero que fueron sacados sigilosamente desde el momento mismo de su detención, según narran vecinos.

