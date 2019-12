Van tras cinco ex funcionarios cercanos a Genaro García Luna

Por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado

Entre ellos está Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la PF

José Luis Montañez

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que investigan a cinco ex funcionarios cercanos al ex secretario de Seguridad Púbica, Génaro García Luna, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con Santiago Nieto, entre las personas señaladas está Luis Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, así como los ex servidores públicos Facundo Rosas, Javier Garza Palacios, Armando Espinosa de Benito, además se indaga a Maribel Cervantes, actual secretaria de Seguridad del Estado de México.

Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre por presuntamente estar relacionado al cártel de Sinaloa.

Una extensa investigación integra la Fiscalía General de la República (FGR) contra García Luna al indagar un sinfín de hechos donde aparecen organizaciones criminales y nombres de colaboradores cercanos que apuntan hacia posibles conexiones entre ellos.

La pesquisa, aseguraron las autoridades, abarca a empresas de las que hizo uso el ex secretario para adquirir tecnología en la lucha contra el crimen organizado, ya que se busca saber cómo fue que esa información se utilizó.

El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, explicó que el ex funcionario presuntamente recibió sobornos millonarios por parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de protección. García Luna enfrenta tres cargos por conspiración en tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y dar falso testimonio.

En 2018, durante el juicio en contra de El Chapo, en Nueva York, Jesús El Rey Zambada, declaró que pagó sobornos de millones de dólares al ex secretario. El narcotraficante afirmó que García Luna colaboró con el narco desde 2001 cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Antes de la vista, la Fiscalía para el distrito Este de Nueva York, que reclamaba la jurisdicción del caso y que juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, justificó su reclamo en que varios altos ex miembros del cártel de Sinaloa entregaron información sobre los sobornos pagados al acusado.

La Fiscalía federal recuerda además que documentos obtenidos del registro financiero de García Luna reflejaron que al radicarse en 2012 en Estados Unidos, había amasado una fortuna de millones de dólares.

Aunque Estados Unidos y México tienen acuerdos de extradición, la Fiscalía asegura que sería “extremadamente difícil” arrestarlo en ese país si el cártel y esos ex funcionarios le protegen, y de ser arrestado, agrega la Fiscalía, tomaría mucho tiempo la extradición.

Será trasladado a Nueva York

En la audiencia del martes en Dallas, texas, García Luna aceptó su traslado a Nueva York para comparecer ante el juez por los delitos de conspiración para el narcotráfico y falseo de declaraciones ante la autoridad federal.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó se le mantenga detenido sin fianza bajo el riesgo de fuga y que sea juzgado en Nueva York, a lo que el juez accedió, ya que el propio García Luna aceptó a ser trasladado.

En una audiencia de apenas 10 minutos, quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, tuvo un instante para mirar a su esposa e hijos y lanzarle un beso y un “te amo”.

Esposado de pies y manos, apenas alzó los brazos para tocarse el corazón e intercambiar miradas con su familia que acudió a la audiencia en el piso 15 de la Corte Federal en Dallas.

García Luna no actuó solo, dice Alfonso Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dijo que a través de trabajos de inteligencia “rastrean” todas las áreas de la dependencia para que no quede ningún cómplice del ex secretario García Luna.

El funcionario comentó que recopilan referencias históricas, profesionales, políticas del personal de la SSPC.

Aseguró que no se cometerá ninguna injusticia contra el personal de la SSPC, porque muchos de ellos son profesionales de carrera con independencia de los tiempos en los que entraron.

“Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente, o complicitariamente, comprometidos con el exsecretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), en absolutamente en todas las instancias estamos trabajando en este proceso de depuración”, afirmó.

Durazo Montaño señaló que García Luna no actuó solo, sino que tejió una red de protección al Cártel de Sinaloa, cuando ocupó diversos cargos relacionados con la seguridad pública.

“Sería ingenuo suponer que actuó en solitario. No hay quién pueda brindar protección a una organización criminal mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel de Sinaloa sino es a partir de una red de protección”, sostuvo. El titular de la SSPC mencionó que han habido renuncias en la dependencia a su cargo, pero no precisó cuántas y qué funcionarios dejaron el cargo.

“Han habido renuncias, no a raíz de esto, pero muy seguramente vinculadas con esto”, expuso.

Indicó que “no podría adelantar cifras pero hay que recordar que el exsecretario pasó por el CISEN, con responsabilidades relevantes, luego formó parte de la AFI, como director, y luego fue secretario de Seguridad Pública”.Y añadió: “Estamos rastreando todo ese proceso, de tal manera que no quede en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana absolutamente ningún cómplice”.

Caso de venta de plazas

Javier Herrera Valles, quien fue comisario general y jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal y estuvo en la cárcel por denunciar a García Luna por presuntos actos de corrupción, indicó que en su momento tuvo conocimiento de que las plazas para comandantes eran vendidas en al menos 50 mil dólares por los hombres más cercanos al ex secretario.

“Supe que les habían cobrado bastante dinero para meterlos aquí (como comisarios); (Javier) Garza Palacios y Luis Cárdenas Palomino eran los que se encargaban de vender las plazas”.

Herrera Valles también dijo saber que elementos de la Agencia Federal de Investigación, bajo el mando de García Luna, extorsionaron a Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, por la existencia de una ficha roja emitida por Interpol en su contra.El 6 de diciembre de 2004, la Policía Municipal de Huixquilucan encontró muerto a Enrique Salinas a bordo de un automóvil con placas de circulación PVW-9383 de Morelos, propiedad de Agustín Valdez Cotto, el cual fue abandonado en el fraccionamiento Lomas de Anáhuac. En el escrito enviado al presidente Felipe Calderón con fecha 7 de mayo de 2008, Herrera Valles señaló:

“Nahúm García Martínez, amigo del ingeniero Genaro García Luna, quien se desempeñó como director de Atención de Mandamientos Ministeriales en la Agencia Federal de Investigaciones en el año 2005, entre otros mandos y agentes de esa agencia, estuvo involucrado en el caso del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, mismo que fue requerido por las autoridades mexiquenses al cambiar sus declaraciones ante el agente del Ministerio Público y el juez que llevaban el caso del homicidio

“…Nahúm García ingresó como jefe de la Sección I del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, con el grado jerárquico de inspector jefe y cargo de Director General Adjunto”.

En entrevista, Herrera Valles señaló a Eduardo Medina Mora, ex procurador General de la República, por su indiferencia a las indagatorias contra García Luna.

Dijo que el también ex ministro de la Corte nunca inició investigaciones contra el ex titular de la SSP, solo un “acta circunstanciada” que no tuvo relevancia.

Morelos, el destino de García Luna para su patrimonio

En las administraciones del PAN (2000-2012) en el país y Morelos, García Luna, eligió Morelos como zona de descanso y de residencia temporal. Ahí construyó una casa y compró otra que después vendió a su hermana Luz María García Luna. Ahí también compró un restaurante para su esposa que operó bajo el nombre de Los Cedros, Café, Pastelería y Restaurante, actualmente el negocio está cerrado y de sus puertas, ventanas y espectaculares penden anuncios de venta.Para construir su casa García Luna adquirió cuatro terrenos que sumaron 2,060 metros cuadrados en el fraccionamiento habitacional Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, oriente del estado.

En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelos hay expedientes catastrales que demuestran la adquisición de los predios y casas, sus gravámenes y los traslativos de dominio.

Esos registros le adjudican otra propiedad en un fraccionamiento del mismo municipio, situado en la zona conurbada de Cuernavaca y diagnosticado como territorio del cártel de Los Rojos, escisión del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La mayoría de los predios, unificados en construcción, fueron vendidos por García Luna en 2009, justo el año en que infantes de la Marina abatieron a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” y/o “El Jefe de Jefes”, en el fraccionamiento Altitud, en el municipio de Cuernavaca.

Como Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, tenía buena relación con el entonces Secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, incluso una de sus hermanas trabajaba en la dependencia estatal, pero renunció porque el mando policiaco fue detenido en mayo de 2009 por agentes federales, por su presunta vinculación con el cártel de los Beltrán Leyva.

Pero la vecindad de García Luna comenzó a molestar a los morelenses porque sus entradas y salidas de Morelos hacia la Ciudad de México eran acompañadas por una ostentosa fila de camionetas blindadas que detenían y cerraban el tráfico vehicular para dar paso libre al superpolicía del presidente Calderón Hinojosa.