García Luna y los sobornos millonarios

Punto por punto

Augusto Corro

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido en Texas, acusado de aceptar sobornos millonarios de dólares de cárteles de la droga desde 2005.

El detenido participó como asesor del expresidente panista en la guerra fallida contra la delincuencia organizada que tiene sumido a México en una espiral de violencia.

El nombre del García Luna salió a relucir durante el juicio en Estados Unidos contra el capo Joaquín (a) “El Chapo Guzmán”, como uno de los funcionarios que recibió maletines llenos de dólares.

Fue Jesús Zambada, hermano del capo Ismael (a) “El Mayo” Zambada, quien dijo, durante su testimonio en Nueva York, que el Cártel de Sinaloa reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornar al entonces secretario de Seguridad Pública. Añadió que él mismo le entregó un maletín de tres millones de dólares a García Luna.

Un tribunal de Brooklyn acusó al exsecretario de Seguridad Pública mencionado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y uno más por hacer declaraciones falsas. El detenido supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México.

García Luna fue arrestado el pasado lunes por agentes federales en Dallas, Texas, y será trasladado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar dichos cargos. Si es declarado culpable “del cargo de conspiración de drogas”, el exsecretario de Seguridad Pública enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión o una máxima de cadena perpetua.

En el sexenio de Vicente Fox, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de 2006 a 2012, en el gobierno de Calderón, fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México.

En 2018, García Luna presentó una solicitud de naturalización en Estados Unidos, en la que mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del Cártel de Sinaloa.

Fueron múltiples los escándalos que protagonizó el ex secretario de Seguridad Pública. Edgar Valdez Villarreal (a) “La Barbie”, narcotraficante, acusó a García Luna de recibir dinero de los grupos criminales. Y al expresidente Calderón de pactar con los capos de cárteles del narcotráfico.

El ex funcionario de Calderón Hinojosa logró superar el conflicto sobre un montaje televisivo de una supuesta banda de secuestradores, en las que se exhibió la detención de una mujer francesa, que tras varios años de prisión, logró su libertad. No así, el presunto jefe de la banda, Israel Vallarta, quien a 14 años de su detención aún no recibe sentencia.

Aunque la detención de García Luna no se efectuó en México, se podría decir que por fin, uno de los “peces gordos” corruptos tendrá que rendir cuentas ante un juez, bajo las estrictas leyes estadounidenses. La situación se complicará para sus jefes que le encargaron el manejo de oficinas relacionadas con la seguridad pública, a un personaje que fue aficionado a sumar escándalos.

Continúa, pues, la historia de los sobornos del Cártel de Sinaloa a funcionarios mexicanos. Hay una expectativa por saber que dirá García Luna de su protector, el ex presidente Calderón Hinojosa, quien seguramente estaba muy bien informado de los malos pasos en que andaba su subordinado.

Las elecciones intermedias

Los partidos políticos tienen como meta ganar las elecciones intermedias del 2021 y controlar la Cámara de Diputados.

Lo anterior es con el propósito de establecer un verdadero contrapeso político, que ahora no existe, frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De ahí que los dirigentes políticos encausen sus discursos para ganar más adeptos.

En las encuestas, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabeza la lista de mejor posicionados. Aunque su porcentaje se redujo en el último año.

Aunque las elecciones intermedias serán hasta el 2021, el tiempo se presenta como un obstáculo importante para Morena, que enfrenta en su interior divisionismo y desorganización.

Parece que esa mala situación que prevalece en el partido guinda poco les preocupa a los dirigentes morenistas, porque en las organizaciones políticas adversarias padecen muchos problemas.

Uno de ellos es la falta de recursos económicos para sobrevivir. Los subsidios económicos no les alcanzan ni para saldar sus deudas.

Sin dinero y sin un discurso importante que invite a la población a seguirlos, los partidos políticos no representarán ningún obstáculo al gobierno federal actual.

Los dirigentes de Acción Nacional (PAN) se encuentran desesperados ante la situación que los ahoga. Su conducta irreflexiva los llevó a ofrecerles su organización política a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.

Dos exmandatarios que durante sus sexenios se encargaron de dinamitar las bases de una organización política que fue ejemplo de oposición real al sistema político priista.

De los dos frustrados expresidentes, Fox aceptó con mucho gusto regresar al partido que tanto daño le hizo. Desde la comodidad de su rancho, el guanajuatense se encarga de la resistencia activa a la administración federal, con Tweets mal redactados.

Por su parte, el michoacano Calderón Hinojosa no atendió la invitación de la jerarquía panista de regresar al redil, porque él realiza su propia lucha en la formación de otro organismo político, que se llamaría México Libre.

En esa aventura acompaña a su esposa Margarita Zavala de Calderón, quien tiene recuerdos amargos de su paso por Acción Nacional.

Como se recordará a la ex blanquiazul le negó a su entonces partido la posibilidad de representarlo como legisladora plurinominal. Esa situación obligó a la señora Calderón a dejar el PAN y lanzarse a la campaña presidencial, donde resultó un fiasco.

En fin, los esposos Calderón Zavala luchan por el registro para su partido en una competencia que acumula a 102 organizaciones políticas que también pugnan por su reconocimiento legal ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Solo que con la detención del “dedo chiquito” de Calderón, el truculento Genaro García Luna, funcionario intocable, en el sexenio panista, le cambiarán su jugada política al expresidente michoacano.

aco2742@hotmail.com