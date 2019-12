Contradicciones políticas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Cuenta, el hoy senador por Morena y dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, que mientras se encontraba en Canadá, huyendo del posible encarcelamiento o atentado en contra de su vida, ordenado por el ex presidente Felipe Calderón, aliado con los grupos más reaccionarios de la explotación y saqueo de la minería mexicana, fueron enviados del presidente y pues sí, así se las gastaba Felipe Calderón, y de los empresarios mineros a ofrecerle que dejara la dirigencia de los mineros y que aceptara, a cambio, cien millones de dólares y que dejarían sin efecto las demandas en su contra, y bueno, pensó que su poder era absoluto y por siempre, y así se detuvo con falsas acusaciones a un conocido periodista, que se atrevió a denunciar las relaciones de su hermana, COCOA, quién mantenía la protección y los acuerdos financieros y corruptelas con el ídem de los narcotraficantes michoacanos: La Tuta, y siempre, en tales casos, como en otros más, operaba sus acciones de sicarios o legaloides con la protección del EMP o de García Luna y su pandilla que, curiosamente, ahora, tal parece, después de varios acuerdos comerciales con los norteamericanos, AMLO, deja a un lado y exige que nadie se meta a profundizar en contra de los desmanes, asesinatos y crímenes de lesa humanidad cometidos por Felipe Calderón y su pandilla, y así, también, desconcierta, cuando hace meses declaraba que las universidades privadas eran universidades “patito”, y ahora, llega al Tecnológico de Monterrey y dice que dará fondos para crear becas, para que los jodidos puedan educarse al lado de los misioneros de la derecha en sus universidades, y esto significa, ni más ni menos, un subsidio a la educación privada, negado a las universidades públicas… yo creo que algunos ricachones pues le han torcido la mano y las ideas…

Y, cuando vemos los abrazos y no mentadas que se generan con el encuentro del dirigente empresarial y enemigo de AMLO, de Hoyos, pues me recuerda aquella anécdota de cuando uno de mis compadres, por teléfono, le mentaba la madre y amenazaba a uno de los pillos más violentos de Veracruz, y cuando le comenté esto, me dijo: “pues no te preocupes compadre, al fin y al cabo es por teléfono y estamos muy lejos, cuando lo encuentre, le pido perdón y ya. Así, Gustavo de Hoyos, quién dijo que AMLO era un entreguista y que actuaba peor de Santana en la venta y traición contra el país, al encontronazo en una de las muchas reuniones donde los ricos se juntan con los ricos y apoyan y arropan al presidente, pues se dieron el abrazo y dejaron las mentadas a un lado y bueno, pues al final de cuentas esto nos recuerda que los políticos son, ante todo, políticos, y que dejan a un lado convicciones y vergüenzas cuando se trata de conciliar con los enemigos, con tal de que no se generen conflictos, y bueno, entendemos que al final de cuentas, los negocios son negocios y que las utilidades y ganancias andan por encima de las convicciones… Y hace tiempo, cuando Echeverría gobernaba y mantenía una guerra de declaraciones y de palabrería contra el famoso Grupo Monterrey, diciendo, cuando menos, que eran los emisarios del pasado y otras linduras, pues al paso del tiempo, tuve la oportunidad de comentar el tema con uno de los dirigentes empresariales del grupo, y me declaraba: Pues eran palabras y con Echeverría ganamos mucho más que con otros presidentes, así mantuvimos nuestro prestigio y las ganancias, las mentadas no duelen si no les haces caso, pero, por supuesto, que duele mucho más una patada al bolsillo que a los testículos y él, jamás nos golpeó en el bolsillo…Será por ello que comienzan a resucitar muchos políticos del tiempo de Echeverría en el panorama nacional?

La verdad no sé cómo reaccionarían algunos de los “dirigentes de izquierda” tan sobrados de palabras y tan recatados en los hechos si alguno de los “fifís”, les hicieran una propuesta como le hicieron, en su tiempo, a Napoleón Gómez Urrutia, dándoles una “lanototota” con tal de que dejen sus convicciones y sus organizaciones, para retirarse a la vida y milonga nacional. Yo creo que terminarían cobrando con la derecha, dejando de golpear con la izquierda.

Hace algunos años, reunido con un importante personaje de la administración en los tiempos de Echeverría, comentaba con él que me había dado cuenta de que, desde las oficinas del gobierno, salían los datos serios y confiables que se publicaban en contra de personajes del mismo gobierno y él, con esa calma y buenos modales, me dijo: usted tiene que entender que a México se le acusa, a nivel internacional, de que no hay libertad de prensa y que existe un control total en los medios de comunicación, y cuando esto sucede, pues sacamos de los cajones las publicaciones de esos medios y les decimos que ahí tienen la prueba de que tienen libertad absoluta y que, incluso, atacan al mismo presidente, total, en muchos casos, sabemos que al declarar o dar a conocer muchos de los actos de los políticos y funcionarios, lo que hacemos es que lleguen espantados a investigar lo que sucede y les decimos: pues ahí está lo que haces, y el presidente quiere que corrijas tus actos y dejes de robar o te pongas a trabajar, es como el garrotito que se necesita para que todos anden con cuidado, saben que todos sus actos están siendo vigilados, tal como debe ser en cualquier gobierno, incluyendo a los totalitarios, más ellos, porque deben controlar absolutamente los actos de gobierno y las acciones de sus gentes… no se si siempre se debe mantener el miedo o la convicción de que el poder es el poder y que, el presidente, todo lo sabe y conoce, para que nadie se salga del carril… y bueno, pues saque usted sus conclusiones…Ahora, desde las mañaneras, se mandan los mensajes… y, se perdona o se condena…y, recuerde que, comer chile picante, reduce el riesgo de morir por infarto cardíaco o infarto cerebral.

