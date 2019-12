Vacaciones al lector; viene 2020

Espacio Electoral

Eleazar Flores

2020 PUEDE SER MEJOR.- A nada bueno conduce si usted y todos nos sumamos y sumimos en quejas sempiternas por lo no hecho en este feneciente 2019. Si sabemos quiénes son los culpables del “estado que guarda la nación” ni estacionarnos en las quejas, mejor anhelar que 2020 sea mejor.

No, no se trata de reproducir lecturas de los libros motivacionales, sino de aterrizar en la realidad de los distintos campos en los que nos movemos, el campo en el sector primario o la industria y el comercio en el secundario, en el campo educativo o en el reducido del arte y la cultura que con menos recursos hacen…milagros para subsistir.

PANORAMA-. El México de 2018 como el de este 2019 tenía y sufría problemas en todos los sectores ya citados, unos más el año anterior que el actual, -o viceversa-, dependiendo esto último de la óptica con la que usted quiera verlo-, pero algo innegable es que en los últimos doce meses la inseguridad y la violencia han ido a la alza, como el desempleo o la economía a la baja.

Conste que las dos afirmaciones últimas no son invenciones de este escribiente, sino datos del INEGI, así ya sabe quién, tenga otros datos que cada que tiene oportunidad los promete en las mañaneras, no obstante que al día siguiente no entregue lo prometido. Pero eso es otra cosa.

HACIA ARRIBA-. Para no encapsularnos en lamentos o conformarnos con las risas que provocan los memes a costa de los políticos, propongámonos hacer en 2020 mejores cosas de las que hicimos en este 2019, siempre y cuando el o los jefes nos permitan, pues da la casualidad que por incapacidad de algunos superiores, las infanterías no hacen las cosas mejor.

En el caso de ESPACIO ELECTORAL, debo reconocerle a mi director, José Luis Montañez, la absoluta libertad que me ha brindado para escribir mis 444 o 450 caracteres máximo, para apuntar datos, lugares y nombres de hechos. No puede uno presumir de objetividad, pues usted sabe que ésta es tan difícil, según los acuciosos estudiosos de periodismo del mundo, Simplemente uno hace su esfuerzo.

Ir hacia arriba en 2020 sería por ejemplo eliminar la retórica divisionista entre todos los sectores del país, por ejemplo para la causa periodística eliminar los “chairos” y “fifís”, tan multicitados en el discurso presidencial. Pero los demás sectores podrían invocar paz, por ejemplo los de la Coparmex, que según ya sabe quién, su dirigente, Gustavo de Hoyos tiene discurso partidista.

O que el fortachón Alfonso Durazo ya dé una y no culpe a los gobernadores de su ineficiencia

En lenguaje inclusivo, felicidades a todos y feliz 2020!

elefa44@gmail.com