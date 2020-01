“Aguántame que estoy rezando” lleva fe con comicidad al Foro Lucerna

Estrenará temporada del 18 de enero al 1 de marzo

La puesta en escena aborda a Dios y a la religión desde un enfoque más abierto y hasta divertido

Arturo Arellano

¿Qué harías si Dios te habla por teléfono cuando estás en calzones en tu cuarto? Esto es lo que le pasa a “Max”, quien tiene la oportunidad de cuestionar a Dios sobre todo el sufrimiento que ha permitido en su vida y el porqué de su abandono. “Max”, jamás imaginó que la religión y “el hablar de Dios” es tan diferente a lo que pensamos. Esta es la premisa de la puesta en escena “Aguántame que estoy rezando”, que lleva fe con comicidad al Foro Lucerna todos los sábados y domingos.

Rubén Córdoba es el protagonista de esta historia, en la que da vida a “Max” y en entrevista con DIARIOIMAGEN, nos platicó “El tema de Dios y la religión es abordado de manera diferente, puesto que es una obra creada por jóvenes, le quita la solemnidad a lo que se tiene pensado de la religión, el tono de la obra es comedia, en la que un adolescente tiene la oportunidad de que Dios le llame por teléfono, entonces este chavo se empieza a cuestionar sobre la existencia de Dios y lo que nos han hecho creer, de rezar, cumplir los mandamientos, cosas que simplemente no tiene ganas de hacer”.

Añade que “le damos un giro a esta situación, es un chavo en calzones en su cuarto y puede tener un contacto con un ser supremo, con el tiempo se va dando cuenta de que Dios no nos pide otra cosa más que amarnos y él nos va a respetar, seamos como seamos, a pesar de todo. Él quiere que hagamos lo mismo respetar y hacer el bien”. Con ello reconoce que “es una obra abiertamente católica, pero contrario a lo que nos han hecho creer sobre el Dios castigador, nosotros mostramos a un Dios muy humano”.

La obra se nutre de la propia experiencia de Rubén y testimonios de toda clase de personas. “Realmente dentro de la obra también tenemos frases del Papa Francisco, la Madre Teresa de Calcuta, hay referencias de este tipo. Personalmente sí creo en esta nueva postura de Francisco, en ese llamado a la evangelización hacia los jóvenes, él apuesta a ellos. Él nos invita a salir del esquema en el que mucha gente puede sentirse oprimida, para entonces sentirnos libres, sin importar la religión o ideología, siempre y cuando nos respetemos, esas son las principales enseñanzas de Francisco”.

Celebró que “hace dos años estrenamos esta obra en el Telón de Asfalto, en el año que el Papa Francisco nombró como el año de los jóvenes, me gustó que coincidió con esa fecha. Algo que Francisco dice es que ‘necesitamos más jóvenes de jeans, tenis y que tomen cerveza’, ese llamado es alentador a tener una relación con Dios, siendo quienes seamos”.

Finalmente, reconoce que “esta obra tiene mucho de mí, cuando la estaba escribiendo fueron realmente estos cuestionamientos en el texto los que yo tenía. ¿Realmente hay un Dios? ¿realmente nos escucha? ¿está aquí?, pero nunca lo he visto, quizá no lo he sentido. Esta obra surge a partir de esos cuestionamientos. Llego a las respuestas después de mucho meditar y tratar de escuchar a Dios. Creo que todos cabemos y todos nos podemos respetar, nunca somos irreverentes en la obra, pero si le quitamos la seriedad, la gente se siente identificada”.

“Aguántame que estoy rezando” se presenta sábados y domingos en el Foro Lucerna, con funciones a las 12:30 horas.