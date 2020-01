Del Insabi al Houston

Desde el portal

Ángel Soriano

El alumbramiento de Salomón Andrés en lujoso hospital de Houston –aunque por el sólo hecho de estar en Houston es ya un lujo-, en momentos en que se debate la desaparición del Seguro Popular, que no era ni seguro ni popular de acuerdo a la IV Transformación, para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, generó polémica en la opinión pública en general.

No sólo porque se trata del primer deseado nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque la madre del niño, Carolina Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, papá de la criatura, está ligada a poderosos corporativos petroleros que precisamente le permiten radicar en esa ciudad estadunidense para sus actividades gerenciales.

Y como las petroleras –ligadas a Pemex- están relacionadas con intereses brasileños, mexicanos y estadunidenses, se considera también que hay un conflicto de interés y una razón para el nacimiento de Salomón Andrés en Houston que, si el niño en bien recibido donde sus padres desean que nazca, la ubicación de sus padres con intereses trasnacionales es motivo de discusión.

Más cuando la prestación de los servicios de salud del Estado mexicano están en la implementación de sus políticas públicas: si hay suficiente presupuesto para dar atención médica gratuita a todos los marginados que atendía el Seguro Popular, o si se cobrará por ello. IMSS e ISSSTE son insuficientes para atender a sus derechohabientes, quizá por eso se optó por Houston. Bienvenido Salomón Andrés.

TURBULENCIAS

La UABJO, sin recursos para la nómina

“No tenemos el recurso de este año, por lo que no se podrán cubrir, por ahora, pagos de nómina tanto del personal administrativo como docente, funcionarios y proveedores” dijo el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Eduardo Bautista, en reunión con personal administrativo y directores generales de la institución, precisó que los pagos correspondientes se realizarán de manera inmediata en cuanto se reciban los recursos por parte del Gobierno Estatal y Federal, de acuerdo al calendario de ministraciones contenido en el Anexo de ejecución del año en curso. “No tenemos que ocultar” dijo Bautista al convocar a directores y directoras a colaborar al máximo con las distintas auditorías en curso de tal manera que no exista duda sobre el destino de los recursos universitarios y no sea tema de uso político para afectar a la institución…“Doña Claudia, hágale justicia a la ex Ruta 100”, si bien este ha sido el clamor popular, Jorge Cuéllar Valdez, presidente de la Comisión Liquidadora de esta central camionera desaparecida en 1995, hizo un llamado de reflexión al gobierno de la doctora Sheinbaum, para alcanzar una pronta resolución de este conflicto camionero que ha venido siendo heredado por las administraciones públicas de la ciudad, y que ahora tocó la responsabilidad de liquidaciones al régimen de Morena…. Para fortalecer los servicios de salud de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó la entrega de ambulancias, vehículos, equipo médico, instrumental y mobiliario para hospitales, lo que requirió una inversión superior a los 233.3 millones de pesos. “Sepan que estamos trabajando, hay retos, pero nos estamos ocupando de Oaxaca”, dijo Murat acompañado del vicepresidente de la Asociación Civil Mobile Surgery International (MSI), Alejandro Tagle Robles, con quien realizó la entrega de equipamiento hospitalario, “desde el primer día de mi gobierno, la salud es uno de los ejes centrales de nuestro quehacer, para remontar desafíos y cubrir las necesidades más apremiantes de los sectores vulnerables”, dijo…Raquel Buenrostro Sánchez fue ratificada como jefa del SAT en tanto Thalía Lagunas Aragón fue designada Oficial Mayor de la SHyCP y el director de la CFE, Manuel Bartlett, nombró a su ex asesora, María del Rocío Vargas como consejera independiente de la institución. Todo queda en familia…

