¿Acorralarán gobernadores de Acción Nacional a AMLO?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con 6 propuestas concretas, entre otras la de firmar un convenio en lugar de una adhesión o una coordinación, 9 de los 10 gobernadores de Acción Nacional le dieron ayer la vuelta al ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar a andar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi en sus estados, en sustitución del Seguro Popular .

Detrás de la renuencia de los panistas de aceptar instaurar el Insabi tal como lo plantea el tabasqueño, está el reparto de más de 40 mil millones de pesos que debían darse al Seguro Popular y el control de los servicios de salud y de los medicamentos.

Los 9 gobernadores panistas de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán agrupados en la GOAN -la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional-, le lanzan a AMLO la zanahoria de aceptar la gratuidad de los servicios y las medicinas a cambio de la firma de un convenio y no de una adhesión.

El único gobernador blanquiazul no firmante de las propuestas, es Antonio Echevarría, de Nayarit.

Los que sí lo hacen son: Martín Orozco, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de BC sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Mauricio Vila, de Yucatán.

Todos ellos firmaron ayer un documento que contiene las 6 propuestas a AMLO que buscan, afirman, ir a un sistema de salud gratuito y de calidad el cual implicaría, indicaron: Contar con recursos humanos suficientes, profesionales y empáticos y tener todas las medicinas todo el tiempo.

Asegurar la infraestructura y equipamiento necesarios; garantizar los recursos necesarios para la atención a nuestros hijos y nuestros nietos. Esta visión, puntualizaron, es con la que hemos construido los servicios de salud en nuestros estados, que nuestras poblaciones aprecian, y que complementaría adecuadamente la visión del Gobierno Federal. De ahí que proponemos:

Firmar un convenio de colaboración con la autoridad federal, que supla a los de adhesión y coordinación que se nos han puesto a consideración. Establecer de inmediato una mesa técnica, con representantes de las entidades y de la federación, para garantizarle a la gente servicios gratuitos con calidad, doctores, medicinas y equipos suficientes. Acordar los mecanismos de financiamiento que permitan asegurar un servicio de excelencia a las personas para las futuras décadas. Concluir los proyectos de infraestructura en marcha en toda la República. Continuar atendiendo en nuestros estados a todos los pacientes como se ha venido haciendo, de manera gratuita, eficiente y atenta, en el primer y segundo nivel. Transparentar y definir el destino de los 40 mil millones de pesos que pertenecían al Seguro Popular, que cuentan con recursos estatales.

Los Gobernadores de Acción Nacional se comprometieron a hacer llegar próximamente al Presidente de la República un documento técnico detallado sobre sus propuestas.

Hay que recordar que López Obrador ha insistido en que los gobernadores pueden no adherirse al Insabi y optar por el mejor camino de atención de salud que les convenga.

¿Va o no va la marihuana? preguntan. Y Monreal responde: no nos vamos a apresurar

Ricardo Monreal iba ayer a otra cosa durante el simulacro sísmico. Pero los reporteros de su fuente no se la perdonaron y cuando se dio cuenta, ya estaba declarando de otros temas.

Senador, ¿va o no va lo de la marihuana en este período?

Monreal, quien ya antes ha hablado de que la aprobación de la cannabis está rodeada de fuertes intereses que obligan a los senadores a conducirse con mucha prudencia en su aprobación, indicó que no habrá apresuramientos en su dictaminación.

Pero no descartó que se pudiera aprobar su uso antes de abril. Fecha en que se vence el plazo establecido por la Suprema Corte para hacerlo, comentó.

Por estos días, dijo, la Comisión de Justicia va a buscar el consenso de todos los Grupos Parlamentarios para su aprobación.

Todo está previsto, agregó, para que el dictamen se empiece a discutir en los próximos días. Apenas inicie el primero de febrero el periodo de sesiones.

Pero igual, comentó, “aún no hay nada seguro… no adelanto vísperas porque es una legislación muy importante y no quiero aventurarme a emitir una opinión que luego resulte fallida”, precisó para no patinar.

El tema surgió porque por redes y medios circula un documento sobre un proyecto de dictamen sobre la marihuana.

“Es un documento cierto… pero se trata de un proyecto que aún no está votado”, aclaró.

Morena, otro intento de echar a Yeidckol

Enquistada en la dirigencia nacional de Morena peor que el bicho demoniaco que atacó a la niña de la aterradora película del Exorcista, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (“neta”, me sigue sorprendiendo el nombre, ¿de dónde diablos lo sacaría?), se enfrentará el próximo domingo a un nuevo Congreso Nacional extraordinario para fijar fecha para la elección de la nueva dirigencia que debió realizarse el 20 de noviembre pasado.

Este nuevo Congreso, como otros anteriores, fue convocado Bertha Luján presidenta del Consejo Nacional, con el apoyo de 19 presidentes estatales de Morena, de Morena.

El tema central de este nuevo Congreso Nacional extraordinario es definir si Polevnsky debe o no continuar al frente de Morena.

A los muchos cuestionamientos que se le hacen internamente en Morena a Yeidckol es que haya decidido devolver al INE sin ponerlo a debate interno el 75 por ciento de las prerrogativas cuando este año iniciará el proceso electoral más grande la historia de México para la renovación de 500 diputados federales, 14 gobernadores y cientos de alcaldías y diputaciones locales.

Bertha Luján considera que Yeidckol Polevnsky mantiene “secuestrado” al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cercanas ambas al afecto personal del Presidente de la República y creador de Morena, ven cómo pasa el tiempo en un conflicto interno que amenaza con hundir a este instituto político hoy en el poder.

Luján y Polevnsky mantienen ya una larga confrontación interna por control a Morena, lo cual significa poder disponer de un subsidio por casi mil 600 millones de pesos pero sobre todo poder decidir sobre las candidaturas a todos los cargos señalados anteriormente.

Abrigada por el apoyo de los 19 presidentes de comités y decenas de consejos estatales de Morena, de militantes sobresalientes Luján, ira a una nueva batalla este domingo.

El grupo opositor a Polevnsky encabezado por Luján considera que la convocatoria a Congreso nacional extraordinario cumple con todos los requisitos legales establecidos, y confió en que sus acuerdos y resoluciones serán respetadas.

La agenda señala que el domingo se discutirá sobre la continuidad o no de

Polevnsky al frente de Morena.

