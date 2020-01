López Obrador y sus chivos expiatorios

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Padres de niños con cáncer ya no le creen al Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus chivos expiatorios, así se podría titular el capítulo que en esta semana que termina, ganó la atención: el desabasto de medicamentos para tratar a niños con cáncer y las movilizaciones que padres y madres de éstos, desplegaron principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Lo que hay que subrayar es que en este conflicto, -desde que se inició-, el jefe del Ejecutivo mostró total insensibilidad ante esta tragedia; unas veces evadía y otras, hacía como que no sabía y algo es totalmente cierto, como lo dijeron los padres de los niños afectados, el mandatario se ha dedicado mucho más a apoyar con abundantes recursos a su deporte favorito, el beisbol.

Por lo pronto, López Obrador se comprometió a garantizar que no faltarán los medicamentos para los niños con cáncer y señaló que el Gobierno de México cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición, y de ser necesario el medicamento se comprará en otros países, por cierto, con esos mega ahorros que acostumbra la llamada cuarta transformación.

Sin embargo, los padres y madres de niños con cáncer forman parte de esa ciudadanía que ya no le creé al presidente que aun viviendo en Palacio Nacional, sigue haciendo promesas de campaña y por eso, uno de los más activos en este movimiento, Israel Rivas, le respondió al tabasqueño: “No queremos promesas falsas, que lo pongan por escrito”. Ello porque cada vez que los funcionarios de la llamada cuarta transformación ven que en este tema las cosas están a punto de explotar, entonces tratan de apagar el fuego argumentando que de última hora, llegó el medicamento y culpan a todo mundo menos a ellos.

No obstante, la sorpresa vino ayer en la gustadísima conferencia de prensa mañanera, donde el tabasqueño se sacó un as de la manga para culpar, esta vez no al pasado, (¡milagro!), sino al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño y otros funcionarios de ese nosocomio, como lo informó la mismísima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y es principalmente el Jefe de Hemato Oncología, “es quien de forma irresponsable, consideramos en el expediente, generó este supuesto desabasto”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el director del Hospital Infantil de México, el doctor Nieto Zermeño, declaró que están abiertos a que se realice la indagatoria: “Yo creo que el Presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las cosas. Estamos totalmente abiertos para la investigación”.

Los padres y madres de niños con cáncer quisieron corroborar directamente en el Hospital Infantil que el abasto de los medicamentos que requieren de forma urgente sus hijos, está garantizado pero no les dieron acceso al nosocomio.

Lo raro es que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no ha dado la cara y envía al subsecretario Hugo López Gatel, tanto para este como para otros temas como el del coronavirus.

Finalmente, si el presidente López Obrador se ha comprometido a acabar y erradicar a la corrupción en todos los campos, -de hecho, esa fue una de sus principales banderas de campaña-, debería demostrar que puede con esa misión, pero por lo menos hasta el momento, ha demostrado todo lo contrario, o sea, nada más no puede. Habría que recordarle al mandatario el significado de la palabra hipótesis. De acuerdo a la Real Academia Española: “Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Hipótesis de trabajo, que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella”. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** En el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en Madrid, el estado de Puebla, que gobierna Luis Miguel Barbosa, recibió el premio “Aire Libre” al colocarse como la “Mejor Marca Destino Sustentable” del evento. Además, la entidad fue reconocida con otro galardón en el rubro gastronómico por la conservación de las recetas tradicionales poblanas como los chiles en nogada, el mole poblano y el mole de caderas.

*** ¿Y ahora, qué cuentas le va a entregar el sobrino favorito a la tía favorita? Resulta que el flamante juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dejó, a partir de enero, todos los procesos y juicios que estaban a su cargo, entre ellos el de la extitular de la Sedatu, Rosario Robles. Esta noticia no le cayó nada bien a la diputada María de los Dolores Padierna que sigue descargando todo su odio sobre la exjefa de Gobierno de la CDMX. Sin embargo, hay una razón y es que el juez Delgadillo Padierna asumió el despacho de juez administrador del Reclusorio Sur pero, ojo, solo por un año, así que la defensa de Robles Berlanga, se tendrá que apurar para resolver su situación y, por qué no, liberarla. Y otra cuestión ¿se podrá hacer algo con respecto a que a finales del año pasado, Felipe de Jesús Padierna ordenó, en una acción totalmente arbitraria, la liberación de 27 personas detenidas en un operativo realizado en Tepito y a quienes la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, buscaba imputar delitos contra la salud y portación de arma de fuego? Nada más es pregunta.

*** Si la flamante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos, Rosario Piedra Ibarra no quiso hablar de lo que ocurre en la frontera sur del país con las caravanas migrantes durante su comparecencia, alguno de sus asesores le debería de informar que no es una acción esporádica la de la Guardia Nacional, -como aseguró AMLO-, lanzar gases lacrimógenos a los migrantes. Eso sí, la CNDH, emitió un comunicado en el que señaló que “con relación a la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, que partió de la Paloma de la Paz en Cuernavaca para dirigirse a la Ciudad de México, se informa que se solicitaron medidas cautelares a la @SSPCMexico @SSP_CDMX @CES_Morelos y al @CuernavacaGob. A efecto de vigilar el cumplimiento de estas medidas, que permitirán evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación, personal de este organismo brinda acompañamiento a los integrantes de la Caravana en su recorrido”. No pues, qué bonito comunicado.

morcora@gmail.com