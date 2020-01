Padres de niños con cáncer desconfían

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El gobierno de la llamada Cuarta Transformación no parece encontrar solución al problema del desabasto de medicinas y, en general, a la desorganización en el sector salud, en donde no se logra éxito en la transformación del Seguro Popular en Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Dentro de este panorama general de inseguridad, tal vez el caso más lamentable es de la falta de medicamentos para niños afectados de cáncer, situación denunciada de manera reiterada por los padres y parientes de esos desvalidos menores.

Combinada esta crisis con la obsesión del gobierno federal por atribuir todos los males a administraciones pasadas, se ha llegado al extremo de acusar de la escasez a los propios médicos que atienden a los niños enfermos.

Ayer nuevamente, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a “intereses particulares” de crear una falsa escasez de medicamentos. “Los que no quieren dejar de robar presionan y piensan que de esa manera vamos a dar marcha atrás”, afirmó.

En tanto, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell informó que sí hay medicamentos para pacientes con cáncer, pero varios directores de hospitales no los entregan y no le informan a los padres de familia.

Los villanos, de acuerdo con esta versión oficial, son la empresa PISA – a la que se atribuye tener el monopolio de los medicamentos contra el cáncer – y, lo peor, los propios médicos encargados de atender a los niños y de distribuir los medicamentos.

Aquí, aunque apenas están en proceso las investigaciones y no hay pruebas definitivas en su contra, se exhibió casi como delincuentes al director del afamado Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y al jefe de Hemato oncología de la misma institución. Sus nombres han aparecido en varios medios, pero no los voy a repetir para no unirme a un linchamiento, pues ya antes de ser juzgados casi se les hace aparecer como culpables.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval fue la que, en la misma conferencia mañanera de AMLO reveló que desde agosto del año anterior se investiga a los doctores y al grupo PISA.

La funcionaria señaló en particular al jefe de Hemato oncología. Quien “podría tener” complicidad con PISA para obtener ganancias por la venta de medicamentos en gobiernos anteriores, pero como la actual administración le canceló los contratos, ahora están negando la existencia de las medicinas.

El propio director del Hospital Infantil, Jaime Zermeño Nieto trató de salvar la posición oficial, al asegurar que en ese nosocomio cuentan con medicamentes oncológicos para más de un mes.

“Lo que se dijo acerca de que nos llegaron medicamentos para dos días, no es verdad, tenemos abasto para poco más de un mes y se harán esfuerzos para que no fallen”, precisó el médico que está bajo investigación. También aclaró que el proveedor no es PISA, sino otra empresa, SAFE, que no ha entregado los medicamentos, y recalcó que el desabastecimiento de la vincristina no solo sucede en México, sino que es una situación a nivel mundial.

Pero a pesar de los intentos de justificación de las autoridades, los padres de los niños enfermos no están satisfechos.

Luego de ser recibidos en Palacio Nacional, uno de los padres, Israel Rivas, denunció a medios de comunicación que la respuesta que recibió por parte de Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana y encargada de recibir al grupo de padres, fue que “sólo por hoy hay medicamentos”.

Otro padre comentó ante los medios: “Yo tengo otros datos, incluyendo el de nosotros: no hay continuo abasto de medicamentos y dicen que no hay crisis cuando la hay”.

El “superdelegado” Carlos Lomelí sigue en capilla

Dentro de todo el enredo en materia de salud, una de las aristas toca al ex “superdelegado” del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien es investigado por aparentes irregularidades en algunas de sus empresas vinculadas con el sector salud.

Otra vez, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que existe la presunción de que Lomelí incurrió en faltas administrativas graves. Sin embargo, la funcionaria no dio a conocer sanciones para el presunto culpable y anunció que el caso queda para ser juzgado por Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su parte, el presidente López Obrador se limitó a comentar que “es un caso que lleva jiribilla”.

El primer mandatario recordó que se inhabilitaron dos empresas presuntamente relacionadas con el ex servidor público, Lomedic, SA de CV y Laboratorios Solfran. Esta última, por cierto, ya ganó una suspensión definitiva contra una sanción administrativa, precisamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tras darse a conocer lo resuelto por la Secretaría de la Función Pública, Lomelí Bolaños compartió a través de sus redes sociales el siguiente mensaje: “Reitero mi absoluta confianza en las instituciones y en la justicia. Continúo este proceso como tantos otros: con tranquilidad”

Mensaje de TV Azteca a la opinión pública:

En respuesta a críticas que por “miopía” censuran modelos exitosos de asociación entre los gobiernos y la iniciativa privada, Grupo Salinas dio a conocer una declaración, de la cual reproducimos los párrafos principales:

Durante más de un Siglo, Grupo Salinas ha desarrollado acciones empresariales y sociales con el firme compromiso de impulsar una prosperidad incluyente; es decir, una prosperidad que pone el énfasis en la creación de valor ambiental y social a la par del valor económico en todas las comunidades donde opera.

Esto se debe a que Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, es un empresario con una profunda vocación y sólida agenda de acción social para transformar a México por medio de la construcción de capacidades y entornos propicios, en los cuales todos los mexicanos puedan crecer y encontrar su propio camino a plenitud. La filantropía no es acción social; la filantropía es caridad y asistencialismo y estos no son parte de la agenda de Grupo Salinas.

El compromiso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego está en potenciar las capacidades de la sociedad. A través de distintos programas, como Red Social Azteca y Movimiento Azteca, Grupo Salinas fortalece la vida comunitaria; por medio de programas educativos y de liderazgo, como Plantel Azteca y Kybernus, impulsa un cambio cultural que convierta a todas las personas en agentes para el futuro. Somos partidarios de la suma de esfuerzos para transformar el entorno y del impulso a valores centrales de la libertad.

Lamentablemente, aún persiste la miopía entre aquellos que hacen periodismo desde agendas políticas y posiciones partisanas, quienes cuestionan modelos exitosos de asociación entre los gobiernos y la iniciativa privada y son incapaces de ver resultados muy exitosos alcanzados con el uso eficiente de recursos públicos y privados.

Estas voces que buscan destruir y dividir, sin reparar que hoy, más que nunca, México requiere de un ánimo de construcción colectiva por encima de posturas sectarias y conservadoras.

Durante 11 años, Fundación Azteca de Grupo Salinas trabajó incansablemente para brindar a la población con menores oportunidades y mayores retos un camino para encontrar en la música la formación de valores y aspirar a una cultura de paz, combatiendo de frente los entornos de inseguridad, violencia y adicciones a los que estaban expuestos.

De manera ejemplar, Esperanza Azteca se convirtió en uno de los programas musicales y sociales más destacados de la historia de México; a través de 87 orquestas sinfónicas y coros a lo largo de todo el país, el programa contribuyó a la formación de más de 40,000 niñas, niños y jóvenes, quienes encontraron en el estudio de la música un punto de partida para transformar sus vidas, las de sus familias y sus comunidades en forma positiva.

Tenemos que aplaudir que el gobierno de México, como parte de su compromiso por incorporar las mejores prácticas en la educación, ha hecho suyo un modelo exitoso para elevarlo a política pública y así ponerlo al alcance de aún más niñas, niños y jóvenes, brindándoles una verdadera alternativa a la violencia y a la falta de oportunidades en sus comunidades”.

El documento lo firma Tristán Canales Najjar, vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas.

