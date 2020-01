Disputa por Morena

En el VI Congreso Nacional Extraordinario resultó electo –“con toda la fuerza”- presidente interino de Morena el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, que fue desconocido por la actual líder nacional, Yeidckol Polevnsky, al argumentar que el evento no incluía en la orden del día ni su destitución ni la elección de nueva dirigencia, porque realizan un proceso de reposición de elección ordenado por el TEPJF.

Ramírez Cuéllar dijo que convocaría al CEN para analizar diversas propuestas para la renovación de la dirigencia nacional, incluida el de encuesta propuesto por su fundador, Andrés Manuel López Obrador y descartó un conflicto con Yeidckol al indicar que es su amiga y llevan buena amistad, y le pedirá que asuma su papel de secretaria general pues él fue electo presidente por abrumadora mayoría de delegados.

“El presidente soy yo”, afirma el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y acreditado dirigente social, quien asegura que la unidad en Morena está garantizada con su presencia toda vez que cuentan con mayoría para llevar a cabo un proceso de renovación de la dirigencia en unidad mediante la discusión de diversos sistemas de elección, sin descartar ninguno.

La disputa por Morena, además de ser el partido en el poder, está en los enormes recursos que maneja, no sólo los destinados oficialmente a través del INE, y aun cuando se dice que han sido devueltos en un porcentaje conveniente, las canonjías de que goza del Gobierno Federal, gobiernos estatales, municipales, Congreso de la Unión y congresos estatales, son vastos, pues, como se sabe, siempre han sido generosos los patrocinadores con el partido en el poder.

Divergencias llegan a los golpes

La Caravana por la Verdad, Justicia y Paz, que caminó 4 días de Cuernavaca a Palacio Nacional para exigir, en voz del poeta Javier Sicilia, “una política de Estado del tamaño del terror”, prácticamente fue expulsada del zócalo de la ciudad de México luego de que entregaron su pliego petitorio y aclararon que no quieren nada con el Gabinete de Seguridad, que redujo la tragedia de los caminantes a un problema de seguridad. Y dentro del mismo cuadro de división de anota la cada vez más partidizada actitud del párroco Alejandro Solalinde, quien considera las caravanas de migrantes centroamericanas como “un provocación al Estado” que pretende desestabilizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador…La violencia que han experimentado en sus familias los activistas sociales como Javier Sicilia y los LeBarón, la actividad reconocida del mismo Solalinde como defensor de migrantes e incluso la posición crítica del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, incluyendo la cuestionada elección en el Senado de la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, divide más a los luchadores sociales; habrá que ver cómo se resuelve el problema interno en Morena en la elección de su dirigencia nacional, pues parece ser que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar va con todo para quedarse en el cargo. Con amplia experiencia en las luchas sociales y excelente papel como presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, no pedirá licencia sólo para disputar un cargo que no le corresponde, al contrario, va para quedarse…Este panorama nacional, que puede resolverse con una simple decisión presidencial, podría complicarse si es que los actores políticos pelean en serio por sus causas y sus convicciones y si no están dispuestos a sólo seguir siendo espectadores. La provocación a los LeBarón y a Sicilia, sin duda tendrá consecuencias, como también el padres Solalinde tendrá su acomodo en el erario público…Nuevas mañaneras de fin de semana pretenden “aclarar” las desinformaciones que surgen desde el mismo Palacio Nacional…

