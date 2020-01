No nos acecha el coronavirus, sino el virus con corona

Francisco Rodríguez

Entre los poderosos de Morena se ha desatado una competencia feroz para ver cuál de ellos resulta más sumiso y funcional a la ambición de poder sin sentido que consume todos los minutos del paladín. Como se trata de una visión “rastacuera”, todos están inscribiéndose en el récord Guinness de la estulticia. Ven muy cerca la sucesión.

Rosario Piedra Ibarra ya demostró de lo que es capaz. Ha llegado a extremos de indignidad difíciles de superar, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Austeridad, recorte, sumisión en la CNDH. Los derechos humanos de migrantes y periodistas asesinados, eso no importa. Lo que vale es que el Caudillo esté a gusto. Que sepa que ella le es leal.

Recordó los tiempos de Lauro Ortega. Cuando el galeno se hallaba al frente del PRI, sus escribanos se acercaban para preguntarle cuál sería el contenido del discurso que les había ordenado. Por más respuesta, Lauro les decía: “Constitución, revolución, instituciones –y macheteando una mano sobre la otra, decía– Díaz Ordaz, ¡zas, zas, zas! Por ahí se van. Es muy sencillo.”

¿Será que AMLO quiere ser el nuevo cacique del sur?

La fiereza de la Guardia Nacional –el nuevo Estado Mayor del objeto de los deseos de los amlovers— arremete sin compasión contra migrantes mexicanos y centroamericanos. Viola leyes y tratados, pasa por encima incluso del derecho a la libre expresión en tribuna, único fuero de los diputados. Nada ni nadie contra los caprichos del Caudillo.

Human Rights Watch le pide detener la carnicería que se vive en este país. En México han desaparecido más de sesenta mil personas entre los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y el Caudillo. Pero ya suman. El Gerifalte sigue impávido y catatónico.

De Tabasco salió el grito del nuevo Pío Marcha pidiendo la reelección del Paladín. A Tabasco regresa la petición para que pueda ser gobernador acabando el periodo sexenal. Una especie de Santa Anna, con imperio en México y en Manga de Clavo. Retroceso de 200 años.

Lo que no saben los peticionarios es que ha ofendido tanto a su estado natal que allá no quieren votar por él, si acaso lincharlo. Si el Caudillo quiere pasar sus días tomando chorote, comiendo tamales de chipilín y administrando un estado petrolero, se equivocó otra vez. Ese es Campeche. Se llama Laguna de Términos.

¿Será que quiera ser el cacique del sur? ¿Un nuevo Garrido Canabal? Tabasco no da para eso: ya es uno de los estados más pobres y violentos del país, gracias a la atención de los poderes federales. No creo que quiera ir por las ganancias.

Demasiadas alabanzas y encomios chuscos emergen de la 4T

Yeidckol Polenvsky desgreña a Berta Luján con el relicario político de sandeces, exponiendo de memoria las tesis minúsculas del Caudillo, las moralinas recurrentes, en vez de la visión de Estado. No hacía falta tanto para bajar de la competencia a la esposa del coyote laboral de los “huachicoleros”, de los maestros transas, telefonistas, mineros y de todos los que se aferran al poder.

El pobre Javier Jiménez Espriú se esfuerza, enseñando la cartulina con un sobrante, para decir que la única obra del sexenio, una “carreteríta” de siete kilómetros es la gran tarea de sacudir la conciencia de los mexicanos y simboliza la reconstrucción moral de la sociedad. Con razón la familia le encarece que ya no haga osos y se vaya mejor a su casa.

Son demasiadas alabanzas y encomios chuscos los que emergen de la Cuarta Transformación, de sus ideólogos, de sus manipuladores dispuestos a enseñar el cobre cuantas veces lo solicite el de Tepetitán. “Juan Trump” lo llama Donald, el loco de la peluca anaranjada. ¡Imagínese usted!

Resumiendo, ¿qué es lo que de verdad tiene López Obrador?

Platicando con unos periodistas asignados a las mañaneras, les hacía ver las razones por las que debería evitarse ese engaño de la democracia sindical petrolera que el Caudillo quiere llevar a cabo desde los asientos de los líderes charros que dejaron los que se fueron, bueno, los que dicen que se fueron. Si la elección en cualquier sindicato la va a convocar el comité espurio de los que están ahora, lo más seguro es que ganen los indignos.

Al horrísono me contestaron que ése era un argumento de “chayoteros”. De otros regímenes del pasado neoliberal, y que hoy todo era limpio y por encima de corrupción. Estaban a punto de ser convencidos por el tabasqueño. Cuando les expliqué que las gentes convocantes tenían la potestad de controlar el sentido del voto, a través de los padrones autorizados, el control de las gerencias regionales y el veto para cualquier activo…

… ellos me contestaron que “AMLO no puede perder lo que tiene”. Allí lo dijeron todo. ¿Qué es lo que tiene? ¿El mecanismo de contubernio?, ¿la facultad de indultar a caciques y rateros?, ¿el perdón anticipado a la corrupción?, ¿el acatamiento al Pacto de Complicidad para llegar al poder sin tocar un pelo a los grandes delincuentes de este país?

Al darse cuenta de que ya no tiene fuerza, recurre a alianzas

La complicidad con Romero Deschamps, Salinas, Slim, Peña, Videgaray, los narcos y compañía para que todo supuestamente cambie y siga igual. La única condición es que nadie sufra perjuicio en bien propio. Para eso fue la maleta que está resguardada en paraísos fiscales. Y los que saben, dicen que es muy gorda.

Recuerdan al viejo simio que, para permanecer al frente, al darse cuenta de que ya no tiene fuerza, recurre a alianzas con las que se protege sabiendo que, sin ellos, sólo le queda la soledad y en la soledad está perdido. El poder le teme a la soledad de los comunes, la que llega cuando se termina el poder.

Cuando se ha tocado techo es mucho más complicado aceptar que ya no estás ahí.

¿Seguirá engañando con los mismos espejitos usados hasta hoy?

¿Puede el Paladín dejar pasar la oportunidad de siquiera servir al país para hacer justicia como algo más que un ambicioso patán? ‎¿Seguir engañando al pueblo con los mismos espejitos utilizados durante año y medio para eludir las responsables para las que fue electo?

Si es así, ¡qué pobre concepto del poder! De él y de quienes lo ensalzan y parece que han subido a los altares ¡para quemarle incienso con leña de pirul! Porque esa leña no sirve ni pa’ arder.

Definitivamente, el que nos acecha no es el coronavirus, sino el peligroso virus con corona.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Cuestionado sobre la Caminata por la Paz, que encabezaron Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había activistas y organizaciones que guardaron silencio por los crímenes y la política de desaparecidos que se implementó en Gobiernos anteriores. “Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar la inseguridad con la fuerza, con el ‘mátalos en caliente’, esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el Secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia. “¿Escucharon algo de eso? ¿Han escuchado algo sobre García Luna? Entonces padecen amnesia y todo lo empiezan a ver, como que hasta ahora están abriendo los ojos, a partir de que nosotros llegamos, guardaron silencio, callaron como momias”, afirmó el Mandatario.

