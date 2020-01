Lucía Méndez celebra su cumpleaños y la retransmisión de “El extraño retorno de Diana Salazar”

La cantante y actriz dijo que la telenovela que hizo hace 33 años y que está de regreso, se convirtió en un éxito gracias al trabajo realizado en los efectos especiales, diseñados por Guillermo del Toro

Claudia Arellano

Ataviada con un ajustado vestido “animal print”, que le hacía lucir su perfecta figura, la actriz Lucía Méndez llegó a un reconocido lugar al sur de la Ciudad de México, para celebrar en compañía de sus seres queridos su cumpleaños, pero antes recibió a los medios de comunicación para platicarles acerca de lo feliz que se siente de tener vida, además, aprovechó, para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores, a quienes les dice: “disfrutar su día a día”.

De esta manera, la originaria de León, Guanajuato, considerada la máxima estrella de las telenovelas mexicanas, tuvo entre sus invitados a la periodista Maxine Woodside, la productora Magda Rodríguez, Carmen Salinas y por su puesto su hijo Pedro Antonio, quien indicó que en todo momento procuraba consentir mucho a su mamá.

Al festejo se sumó el reestreno del “Extraño Retorno de Diana Salazar”, y es que desde el lunes 27 de enero se retransmite por primera vez la telenovela que la actriz protagonizó con rotundo éxito hace casi 33 años, lo que conmovió a la actriz, quien en declaraciones a la prensa dijo:

“La vida es muy frágil y hay que vivirla aquí y ahora. No sabemos lo que va a pasar, un día estamos aquí y al otro no sabemos. A partir de hoy, que es mi cumpleaños, comienzo a descumplir, ya sólo le restaré a mi edad, no se las voy a decir, pero no es pena ni vanidad, además ustedes me llevan la cuenta. Recibo este año con salud, con éxitos, acompañada de mi hijo”, dijo tras opinar de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant.

La bella actriz apuntó que este año desea de todo corazón que el mundo se componga, “que venga una ráfaga de cosas buenas, que desaparezca tanta oscuridad y tanta maldad”. De igual modo la también cantante expresó estar de manteles largos pues también regresará a la música con el tema “Me sobran ganas”, producido por Ana Gabriel.

Lucía dijo que “El Extraño Retorno de Diana Salazar” fue un parteaguas en la televisión mexicana contando con una adaptación de Carlos Olmos y una dirección de Carlos Téllez, pero lo que provocó que la telenovela se convirtiera en un éxito fue el trabajo realizado en los efectos especiales, los cuales eran diseñados por Guillermo del Toro, hoy un grande del cine.

Hace años Méndez fue nombrada como El rostro de El Heraldo de México, título otorgado por el diario del mismo nombre, esto, en la Ciudad de México en el año 1972. A partir de ese momento le surgieron propuestas para incursionar en el mundo de las telenovelas y realiza su primera intervención en televisión al lado de Angélica María en “Muchacha italiana viene a casarse” (1972).

La actriz y cantante tuvo entre sus invitados a la periodista Maxine Woodside, la productora Magda Rodríguez, Carmen Salinas y por su puesto su hijo Pedro Antonio, quien indicó que en todo momento procuraba consentir mucho a su mamá.