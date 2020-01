Hacienda va por empresas que caen en irregularidades, ante nuevas reglas fiscales

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Les cancelan sellos digitales y congelan cuentas bancarias, denuncian

Por presuntas irregularidades fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a requerir a empresas de Quintana Roo, situación que ha llevado al sector empresarial a buscar asesoría y capacitaciones contables para hacer frente a las nuevas reglas fiscales.

El presidente de la Asociación de Proveedores de Quintana Roo (APQ), Jorge Soberanis Tax, confirmó que al menos a cinco asociados les cancelaron sellos digitales y les embargaron sus cuentas bancarias y aunque pudieron realizar la aclaración pertinente ante el SAT, se vio afectada a operatividad de sus negocios.

Soberanis Tax comentó: “Las reformas fiscales de este año son importantes, pues ante cualquier error, la autoridad estará requiriendo al contribuyente, lo que pega directo al negocio, pues al cancelar el sello digital lleva a no poder facturar y de congelar las cuentas no se tienen ingresos, ni se pueden hacer pagos”, agregó.

Buzón tributario funciona

Añadió que el buzón tributario se encuentra en funcionamiento, pero a partir de este año no contestar los llamados del SAT puede llevar a enfrentar un largo proceso, que si bien con una buena defensa se soluciona, es un tema molesto y que afecta económicamente, dado que no pueden realizar pagos a proveedores ni cubrir sueldos.

La recomendación de Soberanis para evitar este tipo de complicaciones es revisar la contabilidad de cada empresa, y en caso de no estar al corriente acudir ante la autoridad, porque el SAT está captando la información y de encontrar una posible evasión, llamará al contribuyente para enfrentar su adeudamiento. “Este 2020 con la llamada 4T, va en serio y están apretando las tuercas a través de la discrepancia fiscal a las personas físicas, que son en su mayoría. Por ello la recomendación es verificar sus ingresos y egresos, así como los depósitos que caen a su cuentas bancarias para tener un correcto balance y no ser requeridos por Hacienda”, comentó.

Los agremiados de la APQ, que está conformada por 130 empresas, recibieron una capacitación por parte de despachos fiscales, con la finalidad de estar al día con las nuevas reformas.

Fonatur acatará suspensión provisional de Tren Maya

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, reconoció que el Juzgado de Distrito radicado en Campeche, concedió una suspensión provisional para frenar el “Tren Maya”, no obstante, aseguró que no han sido notificados.

El funcionario afirma que una vez que se cumpla con esa formalidad legal, acatarán lo que dicte el acuerdo correspondiente, mientras se resuelve el juicio de amparo iniciado por miembros de comunidades de Calakmul e Xpuhil, que forman parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

“Hasta el momento no hemos sido notificados formalmente y peor, si me lo mandaron por correo, apenas me están llegando tarjetas de Navidad; imagínate cómo está la cosa. Pero una vez que nos llegue, lo vamos a tener que atender como Dios manda, de acuerdo con lo que marca la ley”, manifestó.

Defenderán el proyecto con “la razón”

Añadió que se defenderá el proyecto, pues “nos asiste la razón”, y cuestionó que la postura de uno o más miembros de las comunidades indígenas frene la decisión de la mayoría de as personas en esas mismas localidades.

Sobre lo anterior dijo: “No estamos hablando de que sean ‘las comunidades indígenas’ las que se están amparando. Eso es importante aclararlo. Son un grupo de seis personas, inconformes, un grupo muy pequeño, que tienen todo el derecho a expresarse, que tienen nuestro respeto. Pero ahí es donde yo pregunto: ¿Hasta dónde unos pocos, tienen derecho a frenar una obra que beneficia a muchos y que muchos están respaldando? Nosotros documentamos las asambleas y el sentir de las comunidades, durante los procesos de consulta y el apoyo es abrumador”.

En un documento elaborado por Fonatur, se lee: “Hay un consenso generalizado que acepta la implementación del Programa de Desarrollo denominado Tren Maya, con excepción de la organización identificada como CRIPX, la cual fue la única que se expresó en contra y decidió no se parte de ese consenso”.

Por ello Jiménez Pons dijo: “Es ahí donde te vuelvo a preguntar. ¿Hasta dónde es válido que una minoría, pare el proceso en donde otros son mayoría? ¿De verdad estamos planteando algo tan malo, como para que salgan con esas resistencias? De ser así, ¿por qué encontramos tanto apoyo?”, cuestionó.

Las organizaciones indígenas opositoras al Tren Maya y a la Consulta Indígena manifestado que su inconformidad parte de que presuntamente todo el proceso fue una simulación.

Fotógrafo de National Geographic denuncia explotación de jaguares

Steve Winter, famoso fotógrafo de National Geographic, denunció el abuso que sufren los jaguares en Cancún como parte de un negocio, puesto que publicó imágenes de algunos ejemplares de este felino, siendo lanzados al mar, mientras turistas les persiguen en motos acuáticas.

Winter escribió: “Los conductores de JetSki y sus turistas se preparan para bucear con dos jaguares mansos en Cancún, México. La gente necesita saber más sobre el comercio y la industria de selfies con los grandes felinos. Desde Tailandia hasta Sudáfrica, los grandes felinos a menudo representan la cara del comercio de vida silvestre”.

El fotógrafo emitió recomendaciones al respecto, puesto que para él una forma de evitar este tipo de explotación es la prevención y el evitar formar parte de este tipo de negocios al no consumirlos “Si ve a sus amigos o familiares participando en actividades como en esta imagen o acariciando cachorros, hágales saber que tales negocios a menudo están vinculados a programas de cría, comercio ilegal de partes del cuerpo y cachorros”

Animalista mexicano se manifiesta

Por su parte el animalista e influencer mexicano de la vida salvaje, Arturo Islas Allende, realizó un reclamo a las autoridades desde sus cuentas de redes sociales, donde su alcance es bastante importante “Partido verde, animalistas radicales, extremistas y demás que se la pasan jodiendo a los zoológicos, por qué no se ponen al pedo de que el gobierno permite que unos inconscientes avienten jaguares al mar de Cancún entre las motos de agua para tomarles fotos”, escribió acompañando el texto con la fotografía de Steve Winter.

Winter además publicó una fotografía, donde un jaguar era encadenado a una balsa. “Dos jaguares se sientan encadenados en un bote en Cancún, México. ¡Las prácticas de explotación de vida silvestre como esta son comunes en todo el mundo y es importante para nosotros estar atentos a operaciones de turismo poco fiables que promueven selfies de animales! Esto debe detenerse y es nuestra responsabilidad como turistas no participar en tomar fotos con animales”, señaló.

El fotógrafo concluyó que “siempre me pregunto por qué hacemos esto. Puede ser algo aparentemente genial hacer (tomarse una selfie con un tigre o un leopardo o un elefante), pero hay tanto dolor, trauma y abuso de animales que hace que estos animales sean amigables con los humanos. Los grandes felinos no evolucionaron para ser “amigos” de las personas, para ser abrazados y para ser abrazados y tocados”.

Presentan queja por cobro de contenedores de basura en BJ

Militantes fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido, contra diputados locales por la aprobación del cobro por el uso de contenedores “inteligentes” de basura en Benito Juárez.

Los denunciados son la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, Reyna Durán Ovando; Alberto Batun Chulim y María Fernanda Trejo Quijano, ambos integrantes de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; así como Luis Fernando Chávez Zepeda y Paula Pech Vázquez, a quienes se les acusa de violar y atentar contra los documentos básicos de ese instituto político.

En el documento se lee que la queja es por “las disposiciones legales de nuevas tarifas excesivas y sin fundamentación alguna por la utilización de contenedores de basura a quienes reciban el beneficio de la recolección de basura o residuos sólidos, con la obligación expresa a quienes realicen actividades comerciales, industriales y de servicios”.

La denuncia que es la tercera ingresada ante la CNHJ contra diputados locales en menos de dos meses, previamente se acusó que aprobaron la reestructuración de la deuda de Quintana Roo (en diciembre) y la exención de impuestos a casinos (a principios de enero).