“La Culpa”, una reflexión de amor y tolerancia

Gracias a su éxito presenta su cuarta temporada

La puesta en escena ofrece funciones en el Foro 37 todos los sábados con Deborah Ríos, en el papel protagónico

Arturo Arellano

“La Culpa” es una puesta en escena que narra la historia de “Helena”, una madre atormentada al darse cuenta de las preferencias sexuales de su hijo a quien se la pasa juzgando. Es entonces, a través de la obra, que se realiza una reflexión de amor, sobre la tolerancia y el respeto a la diversidad, además de los valores familiares que deben preponderar ante cualquier cosa. La obra se presenta todos los sábados en el Foro 37 en la colonia Juárez.

“Helena” es una mujer marcada por los convencionalismos sociales y religiosos mismos que le han indicado toda su vida lo que es bueno y malo, es interpretada por Deborah Ríos, quien en entrevista con DIARIOIMAGEN nos detalló: “es una plática entre madre e hijo en el comedor, es muy sencilla la escenografía, se toca un tema profundo que es la homosexualidad del hijo. Ella tiene una educación cuadrada, una educación que le han pasado de generación en generación, lo cual también es muy complicado de enfrentar en la actualidad”.

Recuerda que “cuando era adolescente jamás iba a ver a dos mujeres tomadas de la mano, ahora está más abierto este tema, pero siguen existiendo esas familias de corte conservador que no acepta esta realidad. Entonces, con la obra, nuestro objetivo es que la gente tenga una reflexión sobre ese tipo de preferencias, pararse desde el amor para poder aceptar a este tipo de personas”.

Apunta que su personaje “no quiere subsanar nada con su hijo porque ambos están parados en la culpa, no en el amor, el hijo quiere subsanar la relación, pero la madre no. “Helena” no está parada en resolver nada, podrá desear estar con su hijo y abrazarlo, pero sus ideas no se lo permiten, está obsesionada en ese conservadurismo”.

Deborah se dice “afortunada de ser dirigida por María Teresa Garagarza, que además de ser mi amiga, es de las mejores directoras de México, tienen una claridad de la obra y lo que quiere, sabe por dónde quiere que transmitan los personajes, nos lleva de la mano por medio de imágenes, nos ha hecho informarnos, ver películas, para entender la emoción del personaje. No es de las que te dicen ‘aquí me encantaría que escurriera una lagrimita’, María Teresa no te pide que salga una emoción, sino que fluya sola, no en cierta palabra o texto, sino durante toda la obra”.

Añade: “tengo cuatro temporadas trabajando con ella y se pone delicioso como actriz, y como madre tengo tres hijos, son pequeños, creo que en todas las madres debe haber ese miedo de si mi hijo sale gay, a mi lo que me ha ayudado es pensar que finalmente mi hijo será mi hijo siempre. Estoy feliz con la obra, me encantó y actoralmente me ha ayudado mucho”.

La reflexión, dice, es “caminar y transitar siempre desde el amor hacia las personas. Como artista lo que menos quiero dejar de hacer es actuar, empecé a los 16 años y no me interesa dejar de hacerlo a pesar de que ahora soy divorciada y debo trabajar en otras cosas para sostener mi economía, ahorita estoy en cinco obras de teatro, más series, más programas unitarios, pero eso me hace muy feliz”

“La Culpa” se presenta todos los sábados de febrero, y marzo en el Foro 37, ubicado en Londres 37, de la colonia Juárez.

La puesta en escena busca hacer una reflexión profunda referente a que aún en estos tiempos todavía existe homofobia, que aún es necesario trabajar en la aceptación, y dejar atrás las costumbres o convencionalismos.