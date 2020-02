“Como caído del cielo”, el estreno más exitoso de Netflix: Omar Chaparro

Durante la promoción del disco de dicha película que es un homenaje a Pedro Infante, el comediante y actor dijo estar a disposición de empresarios y promotores que lo busquen para dar conciertos

Claudia Arellano

Las redes sociales siempre tienen en la mira al actor Omar Chaparro, quien toma con buen humor los comentarios y hasta las supuestas campañas que se lanzan para que vote la gente para que no haga más películas, sin embargo, para alguien tan perseverante y lleno de entusiasmo, esto es justo eso: “solo comentarios”. Su éxito ha sido exponencial y va en aumento, ahora hace lo propio en el mercado musical, y el señor Vicente Fernández, le da su bendición, de esto y otros temas habló en rueda de prensa.

“Yo estaba muy emocionado con todo esto, fue un honor para mí estar con el señor Vicente, me escuchó y le gustó como canté ya que esto me dio la oportunidad de visitar a otro de mis ídolos. Don Vicente Fernández me recibió en su rancho ‘Los Tres Potrillos’, le agradezco por abrirme las puertas de su casa y de su corazón, gracias también por los tacos de lengua y el flan”, dijo, al tiempo que se dijo bendecido por todo lo que ha llegado a su vida.

Durante la promoción de su disco “Como caído del cielo”, en homenaje a Pedro Infante, el comediante y actor dijo estar a disposición de empresarios y promotores que lo busquen para dar conciertos, además, comentó que Lupita Infante, hija del ídolo mexicano, Pedro Infante se mostró maravillada tanto con su actuación como con sus interpretaciones.

“Esto del disco salió orgánicamente, no fue tan planeado, y, como muchas cosas que son muy buenas, creo que así sucederá con los conciertos o las fechas que puedan surgir. Recién me acaba de invitar Camila para ir con mi mariachi, como invitado especial a sus conciertos de McAllen y Laredo (en febrero). No quisiera decir que voy a dedicarme solamente a cantar, pero si se arman las fechas, yo estoy puesto”, dijo Omar.

“¿De qué me sirve el cielo?” es el tema que compuso Jorge Avendaño para el álbum en el cual Chaparro es el intérprete y fue presentado de manera oficial en un conocido lugar de la zona de Polanco. “El éxito se mide de muchas maneras, y para mí ha sido un gran éxito ver que a la gente le gustó esta canción que hice con el maestro Avendaño. Esta película ha sido mi proyecto más exitoso, la cantidad de comentarios que he tenido ha sido impresionante, me comentan de todas partes del mundo. Y sé que en su estreno fue el más exitoso de Netflix”, dijo el también conductor.

El disco recopilatorio de “Como caído del cielo”, también contiene otras interpretaciones de clásicos nacionales, como “Bésame mucho”, “Amorcito corazón” y el famoso “Yo no fui”, que a decir de Chaparro retrata en gran medida la forma que tenía de ser Pedro Infante, a quien no solo admira sino le ha dado una suerte distinta a su carrera.